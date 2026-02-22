El egiptólogo más famoso del mundo tiene su documental y se defiende: “Los fracasados intentarán detenerte”

La reciente producción dirigida por Jeffrey Roth enfatiza los logros y la perspectiva personal del egiptólogo Zahi Hawass

A los 78 años, Zahi Hawass encarna la transformación de la egiptología moderna y el resurgimiento del patrimonio nacional egipcio. Su imagen está ligada de forma indeleble a proyectos colosales como el Gran Museo Egipcio (GEM), cuya construcción alcanzó un coste de USD 1.000 millones y se convirtió en símbolo de la centralidad de las antigüedades en la identidad nacional.

En el documental autobiográfico The Man With the Hat, dirigido por Jeffrey Roth, Hawass revisita los puntos culminantes de su ascenso, mientras aparta discretamente las controversias asociadas a su carrera.

La película indaga en su infancia en una aldea del norte de Egipto, sus recuerdos familiares y su tardía vocación por la arqueología. Inicialmente, consideró otras trayectorias como el fútbol, la diplomacia o el derecho, pero fue la limpieza accidental de una estatua de Afrodita la que marcó el inicio de su fascinación. “Lo que estudié lo olvidé y por eso tuve que empezar de nuevo”, afirmó. Posteriormente, Hawass obtuvo una beca Fulbright que lo condujo a la Universidad de Pensilvania para realizar su doctorado.

Hawass en la ceremonia de apuertura del Cairo International Film Festival (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Su papel mediático y su dominio del relato público han convertido a Hawass no solo en un funcionario, sino en el “único funcionario egipcio en lograr fama”, como subrayó en la videollamada con Artnet News: “Nunca pasó antes porque cuando alguien empieza a destacar, lo destruyen”. Aseguró que muchos de sus detractores son “demonios” que ocupan su tiempo en redes sociales.

Estas reacciones no han opacado sus logros más visibles. La inauguración del GEM fue acompañada por un ceremonial que reafirmó el vínculo entre la población y sus tesoros históricos, y justificó la reivindicación internacional de piezas como el busto de Nefertiti en el Neues Museum de Berlín, la piedra Rosetta en el British Museum y el zodiaco de Dendera en el Louvre.

Uno de los hallazgos más difundidos bajo su gestión fue la denominada ciudad dorada perdida de Luxor, un yacimiento de tres mil años con viviendas, talleres, panaderías y una fábrica de ladrillos, que ha sido comparada con “la Pompeya egipcia”.

Arqueólogos del Ministerio de Turismo y Antigüedades desentierran piezas junto con el personal de la misión arqueológica y patrimonial de Zahi Hawass, en la orilla oeste del Nilo en Luxor, Egipto, el 8 de enero de 2025 (REUTERS/Sayed Sheashaa)

La cámara del documental recorre sus piezas más valiosas, como cerámica azul elaborada por artesanos locales. Según Hawass, este descubrimiento fue un “accidente” durante la búsqueda del templo funerario de Tutankhamon, e insistió que “solo el 30% de los monumentos antiguos egipcios han sido hallados”. El mayor misterio pendiente es la tumba de la reina Nefertiti, que según sus hipótesis permanece intacta, comparable en relevancia al hallazgo en 1922 de la tumba de su hijo, el rey Tutankhamon, por Howard Carter.

En cuanto al legado de la investigación, Hawass reivindicó como su principal contribución el “hacer que la egiptología sea accesible para los egipcios”. Así, formó nuevas generaciones de arqueólogos en excavaciones en Giza, Saqqara y el Valle de los Reyes, espacios tradicionalmente dominados por expertos occidentales.

Sin embargo, el brillo de estas conquistas convive con el peso de las críticas. Varios colegas lo acusan de restringir el acceso a yacimientos y de monopolizar la cobertura mediática de hallazgos relevantes. Su firme oposición a la perspectiva afrocéntrica sobre la historia egipcia quedó patente al denunciar lo que llamó “hechos engañosos” promovidos en la serie de Netflix African Queens, donde una actriz negra interpreta a Cleopatra.

Zahi Hawass, arqueólogo y exministro de Antigüedades de Egipto (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

Durante la Primavera árabe de 2011, el rechazo a sus vínculos con el expresidente Hosni Mubarak precipitó el fin de su mandato como primer ministro de antigüedades. Manifestantes llegaron a calificarlo como “el Mubarak de las antigüedades” y, al dejar el cargo, algunos analistas en The Guardian celebraron la caída de una figura “egocéntrica, rodeada de acusaciones sobre sus negocios privados”, incluidas alegaciones de complicidad en la sustracción de artefactos por parte de investigadores alemanes y de mala gestión de fondos públicos.

El documental The Man With the Hat apenas aborda estos temas, pues el único relato es el del propio Hawass. Cuando se defiende enérgicamente de las imputaciones, sus palabras carecen del contexto necesario para que el espectador aprecie la complejidad de cada episodio. Su argumento puede resumirse en la afirmación de que “los fracasados intentarán detenerte”.

El magnetismo y la teatralidad de Hawass, reconocidas en sus frecuentes apariciones televisivas y hasta en programas como el de Joe Rogan, donde rehusó debatir teorías sobre alienígenas y las pirámides, han sido decisivos para situar la egiptología en el centro de la conversación cultural y política, dotándola de una visibilidad inédita, aunque al coste de convertirse en una figura profundamente polarizadora.