Cultura

“Un Estado dentro del Estado”: el parlamento francés cuestiona la gestión del Louvre e interpelará a la ministra de Cultura

La comisión de la Asamblea Nacional que investiga el millonario robo de 2025 interrogará a la funcionaria Rachida Dati, luego de señalar “una deriva de los poderes públicos” en la administración del museo

Guardar
Diputados franceses denuncian fallos sistémicos
Diputados franceses denuncian fallos sistémicos en la seguridad del Museo del Louvre tras el millonario robo de joyas de la corona (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Diputados franceses han denunciado que “fallos sistémicos” permitieron el robo de 100 millones de dólares en joyas de la corona en el Museo del Louvre de París en octubre del año pasado, según informaron este jueves los responsables de la comisión investigadora. El informe provisional ha incrementado la presión sobre la directora del museo, Laurence des Cars, a quien acusan de negligencia en la gestión del mayor museo del mundo.

El origen de las críticas reside en una serie de deficiencias identificadas por la comisión de la Asamblea Nacional, compuesta por diputados de la oposición, que desde principios de diciembre mantiene pesquisas sobre las causas profundas del robo. Alexandre Portier, diputado por Los Republicanos y presidente del grupo parlamentario, señaló en rueda de prensa que el Louvre “se ha convertido en un Estado dentro del Estado”, una fórmula utilizada en Francia para describir instituciones que operan con autonomías extraordinarias y evaden controles públicos.

Esta autonomía extrema, según Portier, incrementó la exposición a riesgos y generó un clima de negación sobre la posibilidad de robos, al punto de dificultar la intervención de los organismos oficiales de control. El ministerio de Cultura, encabezado por Rachida Dati, ha iniciado su propia auditoría interna ante la magnitud del caso, mientras que el Senado ha abierto rondas de audiencias independientes que acompañan la investigación parlamentaria.

El informe provisional de la
El informe provisional de la comisión investigadora critica la gestión de Laurence des Cars al frente del museo más importante del mundo (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Laurence des Cars, cuestionada

El liderazgo de Laurence des Cars ha sido un punto central de la polémica. Tras el robo perpetrado el 19 de octubre, la directora del Museo del Louvre presentó su renuncia, pero el presidente Emmanuel Macron la rechazó, reafirmándola en el cargo al que la nombró en 2021. Los diputados Alexandre Portier y Alexis Corbière han cuestionado abiertamente esta decisión y aseguraron que, en otros países y contextos, una serie de fallos como los que se atribuyen al Louvre ya habrían provocado una “salida inmediata” de la dirección.

La comisión parlamentaria tiene previsto interrogar a Laurence des Cars y a la ministra de Cultura Rachida Dati la próxima semana, en una serie de comparecencias públicas que buscan establecer responsabilidades políticas y administrativas. Corbière, relator de la comisión, advirtió sobre una “hiperpresidencia” en la gestión del museo, donde se acentúan los rasgos de gobierno cerrado y auto-referencial.

La ministra de Cultura Rachida
La ministra de Cultura Rachida Dati será interpelada por la Comisión investigadora de la Asamblea Nacional de Francia (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Mientras tanto, el ministerio de Cultura francés enfrenta presiones para “retomar el control” del Louvre y evitar un vacío de poder que, según Portier, ha alimentado “la deriva de los poderes públicos” en la gestión del patrimonio nacional.

La investigación sobre el robo de joyas

Respecto al robo en sí mismo, aún permanecen en custodia policial cuatro sospechosos, incluidos los dos presuntos autores materiales del delito, indicó la comisión ante la prensa. Sin embargo, ninguno de los ocho objetos robados, valorados en más de 102 millones de dólares, ha sido recuperado hasta el momento.

La comisión entregará un informe final a principios de mayo luego de 70 audiencias y comparecencias de expertos, personal del museo y autoridades políticas, según informaron los portavoces parlamentarios.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Museo del LouvreParísRobo al LouvreLouvreFrancia

Últimas Noticias

El película argentina ‘El tren fluvial’ emociona en la Berlinale con su retrato de un niño bailarín de malambo

La ópera prima de Lorenzo “Toto” Ferro y Lucas A. Vignale que compite en la sección Perspectivas del festival, relata el viaje de un personaje de 9 años que desafía su destino en busca de un sueño

El película argentina ‘El tren

La segunda parte que nunca veremos de ‘Cumbres Borrascosas’: la novela ‘fantasma’ de Emily Brontë que una de sus hermanas pudo quemar tras su muerte

La autora del gran clásico de la literatura romántica inglesa pudo iniciar una continuación de la historia de Heathcliff y Catherine, según revela su correspondencia

La segunda parte que nunca

Hizo encallar un catamarán y cuando volvía a casa, humillado, empezó a escribir: los cuentos de “Amar a mar”

Ricardo Mihura es abogado pero también narrador. La pregunta de lo que podía haber pasado en el agua fue el punto de partida para estos relatos

Hizo encallar un catamarán y

U2 sorprende con una potente colección de nuevas canciones hechas con “rebeldía y consternación”

El EP ‘Days of Ash’ trasciende lo musical para reflexionar sobre el papel del arte frente a los desafíos extremos de la realidad. “No hay nada normal en estos tiempos enloquecedores, y tenemos que enfrentarlos”, dice Bono

U2 sorprende con una potente

La odisea de Emily Brontë y sus hermanas para publicar ‘Cumbres borrascosas’: tuvieron que poner dinero de su propio bolsillo para que sus libros se vendieran

Antes de las novelas, lanzaron un poemario que solo consiguió vender dos ejemplares pese a la gran cantidad económica que reunieron para imprimirlo

La odisea de Emily Brontë
DEPORTES
Adam Bareiro partió rumbo a

Adam Bareiro partió rumbo a la Argentina para firmar con Boca Juniors: el gesto que sorprendió a los hinchas de River Plate

La singular idea de una figura de la Premier League para anunciar el género de su bebé: “Absolutamente brillante”

El preocupante rendimiento de Aston Martin en los test de la Fórmula 1: la imagen que encendió las alarmas

Denuncian que Marruecos inició una “masacre” de perros callejeros para “limpiar” las calles antes del Mundial 2030

Una cuenta falsa de redes e insultos a sus compañeros: el escándalo que envuelve a Kevin Durant en la NBA

TELESHOW
El dramático llanto de Luisito

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro: “Él es muy seductor”

Todo el line up de Lollapalooza Argentina 2026: cuándo tocan Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

El insólito blooper de Ayelén Paleo durante una entrevista telefónica: “En una época era, ahora soy una señora”

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley endurece reglas

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares

Llegaron a Uruguay los primeros dos aviones de combate de un fabricante brasileño para blindar las fronteras