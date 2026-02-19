“Un Estado dentro del Estado”: el parlamento francés cuestiona la gestión del Louvre e interpelará a la ministra de Cultura

Diputados franceses denuncian fallos sistémicos en la seguridad del Museo del Louvre tras el millonario robo de joyas de la corona (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Diputados franceses han denunciado que “fallos sistémicos” permitieron el robo de 100 millones de dólares en joyas de la corona en el Museo del Louvre de París en octubre del año pasado, según informaron este jueves los responsables de la comisión investigadora. El informe provisional ha incrementado la presión sobre la directora del museo, Laurence des Cars, a quien acusan de negligencia en la gestión del mayor museo del mundo.

El origen de las críticas reside en una serie de deficiencias identificadas por la comisión de la Asamblea Nacional, compuesta por diputados de la oposición, que desde principios de diciembre mantiene pesquisas sobre las causas profundas del robo. Alexandre Portier, diputado por Los Republicanos y presidente del grupo parlamentario, señaló en rueda de prensa que el Louvre “se ha convertido en un Estado dentro del Estado”, una fórmula utilizada en Francia para describir instituciones que operan con autonomías extraordinarias y evaden controles públicos.

Esta autonomía extrema, según Portier, incrementó la exposición a riesgos y generó un clima de negación sobre la posibilidad de robos, al punto de dificultar la intervención de los organismos oficiales de control. El ministerio de Cultura, encabezado por Rachida Dati, ha iniciado su propia auditoría interna ante la magnitud del caso, mientras que el Senado ha abierto rondas de audiencias independientes que acompañan la investigación parlamentaria.

El informe provisional de la comisión investigadora critica la gestión de Laurence des Cars al frente del museo más importante del mundo (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Laurence des Cars, cuestionada

El liderazgo de Laurence des Cars ha sido un punto central de la polémica. Tras el robo perpetrado el 19 de octubre, la directora del Museo del Louvre presentó su renuncia, pero el presidente Emmanuel Macron la rechazó, reafirmándola en el cargo al que la nombró en 2021. Los diputados Alexandre Portier y Alexis Corbière han cuestionado abiertamente esta decisión y aseguraron que, en otros países y contextos, una serie de fallos como los que se atribuyen al Louvre ya habrían provocado una “salida inmediata” de la dirección.

La comisión parlamentaria tiene previsto interrogar a Laurence des Cars y a la ministra de Cultura Rachida Dati la próxima semana, en una serie de comparecencias públicas que buscan establecer responsabilidades políticas y administrativas. Corbière, relator de la comisión, advirtió sobre una “hiperpresidencia” en la gestión del museo, donde se acentúan los rasgos de gobierno cerrado y auto-referencial.

La ministra de Cultura Rachida Dati será interpelada por la Comisión investigadora de la Asamblea Nacional de Francia (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Mientras tanto, el ministerio de Cultura francés enfrenta presiones para “retomar el control” del Louvre y evitar un vacío de poder que, según Portier, ha alimentado “la deriva de los poderes públicos” en la gestión del patrimonio nacional.

La investigación sobre el robo de joyas

Respecto al robo en sí mismo, aún permanecen en custodia policial cuatro sospechosos, incluidos los dos presuntos autores materiales del delito, indicó la comisión ante la prensa. Sin embargo, ninguno de los ocho objetos robados, valorados en más de 102 millones de dólares, ha sido recuperado hasta el momento.

La comisión entregará un informe final a principios de mayo luego de 70 audiencias y comparecencias de expertos, personal del museo y autoridades políticas, según informaron los portavoces parlamentarios.

Fuente: AFP