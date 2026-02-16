“La casa de los espíritus” se estrenará en 240 países y hará historia en español

La casa de los espíritus tendrá su primera serie en Prime Video

La plataforma Prime Video definió el próximo 29 de abril como la fecha de estreno global para ‘La casa de los espíritus’, la primera adaptación televisiva en español de la novela de Isabel Allende, con lanzamiento simultáneo en 240 países. El anuncio se realizó este lunes durante la 76 edición de la Berlinale, impulsando la expectativa alrededor de una producción que cuenta con la propia Allende y Eva Longoria como productoras ejecutivas, y que fue íntegramente rodada en Chile.

Fernanda Urrejola, guionista de la serie junto a Francisca Alegría, explicó que el proyecto fue concebido como una obra de gran actualidad: “Al ser muy actual, permite reflexionar también sobre todo lo que está pasando en el mundo hoy día”. Detalló que la historia narra la vida de tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país sudamericano conservador, fusionando lo personal con lo político, la lucha de clases, la agitación social y el componente mágico.

La guionista y directora Francisca Alegría afirmó que cada episodio refleja una alta intensidad emocional. “Pasamos por tantas diversas emociones que cada capítulo es muy cargado y sentimos que nos deja mucho. Yo siento que hay que tener un respiro porque pasaron tantas cosas, que va a ser en ese sentido muy magnética”. Subrayó que los temas tratados abarcan desde la magia hasta situaciones de pasión rural, cerrando en contextos de dictadura.

El proceso creativo supuso un reto considerable para el equipo ante la expectativa de fidelidad a la novela original. Alegría reconoció: “Cumplir con ciertas expectativas de ser fieles a la novela fue, en gran parte, un terror, pero como creadores de la serie, aspiramos a que la audiencia la tome como algo separado de la novela”. No obstante, defendió el valor de las adaptaciones: “Aunque tomamos muchos elementos de la novela y tratamos de ser lo más fieles posibles, hay cosas que pasaron hace cuarenta años y que hoy sentimos que tienen más relevancia o quizás nuevas lecturas”.

La Casa de los Espíritus se estrenará por Prime Video. (Foto: Prime Video)

Con Isabel

El respaldo de Isabel Allende fue determinante en la libertad creativa del proyecto. Urrejola la definió como una aliada para el equipo: “Ella fue totalmente generosa, tuvimos mucha libertad creativa en ese sentido”. Andrés Wood, también director, consideró esencial que Allende permitiera a los autores de la serie trabajar el material a partir de nuevas perspectivas.

La experiencia del equipo con el formato seriado supuso ventajas y desafíos. Urrejola señaló: “Adaptar la novela a una serie de ocho capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno o a una película, tiene distintas dificultades”. Comparó el formato con la versión cinematográfica de Bille August (1993), de una duración inferior a dos horas y media, donde “se sacó una generación completa, que para el equipo de la serie es una aberración, porque dificulta tener una panorámica completa de la historia”.

Novela "La Casa de los Espíritus" de Isabel Allende

Añadió que la serie ofrece mayor profundidad en el tratamiento de las tres generaciones, aunque cada episodio posee su propia cohesión temática, aumentando la complejidad en la adaptación: “Cada capítulo en sí mismo tiene una unidad y tiene un tema y eso lo hace supercomplejo a la hora de adaptar”.

Trabajo colectivo

El director Andrés Wood destacó el valor del “trabajo muy colectivo”, aspecto que, según Urrejola, se tradujo en “una unidad muy bonita como equipo”. No obstante, remarcó las particularidades de cada director en la serie, apreciables en los detalles de cada episodio. “Son pocos los espectadores que tienen el ojo crítico y tan bien sintonizado como para entender esas diferencias, pero a mí me encanta ver una serie y darme cuenta que el capítulo 3 tenía otra mano”.

Sobre los personajes, Wood apuntó el cuidado en mantener el espíritu de la autora: “Una de las fortalezas de Isabel Allende son sus personajes, que son muy ricos, muy originales y muy frescos y con un desarrollo muchas veces original y sorpresivo”, declaró, resaltando la importancia de transferir esa riqueza a la pantalla.

En el apartado actoral, Dolores Fonzi, quien interpreta a la versión adulta de Clara del Valle, reconoció el impacto que supuso sumarse a la serie. “Fue un lujo”, afirmó la actriz, y precisó: “Que me llamaran para hacer ese personaje fue una sorpresa y una alegría enormes”. Fonzi abordó la responsabilidad del papel y el placer de llevar personajes literarios al audiovisual.

La distribución internacional prevista abarca 240 países, consolidando ‘La casa de los espíritus’ como una de las apuestas más ambiciosas de Prime Video en producción hispanohablante.