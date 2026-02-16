Cultura

“La casa de los espíritus” se estrenará en 240 países y hará historia en español

La adaptación de la famosa novela de Isabel Allende se prepara para conquistar a la audiencia global, marcando un hito para las producciones hispanohablantes y llevando el realismo mágico a nuevas pantallas

La casa de los espíritus
La casa de los espíritus tendrá su primera serie en Prime Video

La plataforma Prime Video definió el próximo 29 de abril como la fecha de estreno global para ‘La casa de los espíritus’, la primera adaptación televisiva en español de la novela de Isabel Allende, con lanzamiento simultáneo en 240 países. El anuncio se realizó este lunes durante la 76 edición de la Berlinale, impulsando la expectativa alrededor de una producción que cuenta con la propia Allende y Eva Longoria como productoras ejecutivas, y que fue íntegramente rodada en Chile.

En el apartado actoral, Dolores Fonzi, quien interpreta a la versión adulta de Clara del Valle, reconoció el impacto que supuso sumarse a la serie. “Fue un lujo”, afirmó la actriz, y precisó: “Que me llamaran para hacer ese personaje fue una sorpresa y una alegría enormes”. Fonzi abordó la responsabilidad del papel y el placer de llevar personajes literarios al audiovisual.

La distribución internacional prevista abarca 240 países, consolidando ‘La casa de los espíritus’ como una de las apuestas más ambiciosas de Prime Video en producción hispanohablante.

