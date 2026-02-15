Bad Bunny y su influencia sociopolítica desde Puerto Rico para el mundo, analizado desde la teoría académica

BAD BUNNY - BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny puede haber ganado el premio al álbum del año en los premios Grammy, pero ya era la mayor estrella del mundo. En las primeras páginas de P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña, las autoras Vanessa Díaz y Petra R. Rivera-Rideau presentan los hechos: ha tenido más canciones en la lista Billboard Hot 100 que los espacios disponibles en la lista; su álbum de 2022, Un Verano Sin Ti, se convirtió en el álbum más reproducido en la historia de Spotify; y es el primer artista en la historia que realiza dos giras que superan los 100 millones de dólares en menos de un año. Todo esto es sin precedentes, y resulta aún más impresionante al venir de un artista de habla hispana. Pero el mayor logro de Bad Bunny —lo que hace que su trabajo sea más importante que el de los reggaetoneros de antaño— es lo que P FKN R expone en las siguientes 300 páginas.

El libro argumenta que el puertorriqueño, siempre desinhibido en su amor y apoyo a la isla, ha participado en una “política de resistencia” al combinar la celebración con el activismo, trayendo los problemas del archipiélago al centro de la cultura popular y defendiendo constantemente la independencia de Puerto Rico. Para muchos oyentes que se encuentran con la obra de Bad Bunny —especialmente aquellos que no hablan español ni conocen la historia de Puerto Rico— los matices de su activismo pasan desapercibidos. La mayoría de los más fanáticos fuera del Caribe saben que su primera aparición en televisión ocurrió casi exactamente un año después de que el huracán María devastó la isla, pero pocos conocen su participación directa en El Verano Boricua (el nombre dado a las protestas a gran escala en la isla en el verano de 2019, que lograron destituir al entonces gobernador Ricardo Rosselló) o los anuncios políticos que compró previo a la elección para gobernador de Puerto Rico en 2024.

P FKN R examina estos casos, y muchos más, para demostrar que Bad Bunny no existe en un vacío. En cambio, las autoras postulan que el artista nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio —quien usualmente es conocido solo como “Benito”— es producto del trato inhumano y despectivo del gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico y el proyecto colonial que allí perpetra. “Al crecer durante las últimas tres décadas, esta generación ha experimentado una rápida y dramática disminución en su calidad de vida y en las oportunidades disponibles para ellos”, escriben Díaz y Rivera-Rideau sobre el Puerto Rico contemporáneo al inicio del libro. Para Benito, nacido y criado en el norte de la isla, las imposiciones gubernamentales estadounidenses, como la Junta de Supervisión y Administración Financiera, según escriben las autoras, han “hecho imposible ignorar las conexiones entre las luchas cotidianas de los puertorriqueños y la larga historia del colonialismo estadounidense en el archipiélago. Este es el contexto sociopolítico que moldeó los años formativos de Bad Bunny”.

El libro P FKN R examina la influencia sociopolítica de Bad Bunny y su compromiso con la independencia de Puerto Rico

Es un tema complejo para un artista que también canta sobre placeres hedonistas. Pero P FKN R celebra esa dualidad, señalando frecuentemente que los pánicos moralistas sobre el contenido de la música de reggaetón han suprimido históricamente las voces más radicales de la isla. Incluso el título del libro, que proviene de una canción de YHLQMDLG, tiene un doble significado. Las autoras sostienen que la implicación profana y burlona de la frase P FKN R es tanto un lamento por los problemas de la isla —apagones frecuentes, corrupción gubernamental, pobreza extrema provocada por las realidades de ser una colonia— como, de manera más explícita, una expresión arrogante de orgullo. El libro abarca toda la carrera de Bad Bunny, desde sus inicios trabajando en un supermercado en Vega Baja hasta el reciente lanzamiento de su disco Debi Tirar Más Fotos.

Pero P FKN R no es una biografía. Díaz y Rivera-Rideau suelen comenzar los capítulos enfocándose en una canción, video o momento específico del reggaetón para luego alejarse y considerar el panorama más amplio de la política puertorriqueña de ese momento. Aquí, incluso los gestos pequeños se recontextualizan. Las autoras discuten el tema “Te Boté”, en el que Bad Bunny participa, como una canción de ruptura amorosa pero también como un himno de desafío puertorriqueño tras el huracán María. La decisión de Bad Bunny de pintarse las uñas en el video de “Caro” se enmarca como revolucionaria dentro del trap latino, ya que, según señalan las autoras, “la hipermasculinidad es central en la ética del género”.

Un capítulo cercano al final está organizado en torno a la actuación de Bad Bunny como cabeza de cartel en Coachella en 2023 (la primera de un artista latino de habla hispana), en la que ambas autoras estuvieron presentes y que Rivera-Rideau ayudó a crear. Las autoras son profesoras universitarias, y su fama compartida se debe al Bad Bunny Syllabus, un repositorio online destinado a ayudar a “contextualizar la obra de Bad Bunny. Ambas han desarrollado y enseñado cursos sobre el cantante en sus respectivas universidades, y P FKN R es, esencialmente, una consolidación de todo lo que aparece en ese sitio web, en la práctica un registro escrito de sus conferencias. Algunos textos académicos tienden a lo pedante, pero ellas evitan en su mayoría la condescendencia o el distanciamiento al incluir reportes anecdóticos de primera mano que ofrecen una refrescante perspectiva personal.

Bad Bunny utiliza su fama internacional para visibilizar las luchas sociales y políticas del pueblo puertorriqueño ante el mundo (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

En una sección particularmente humorística, Díaz relata cómo acompañó a un paparazzi tratando de conseguir fotografías de Benito con su entonces novia, Kendall Jenner. Luego aprovechan esa experiencia como punto de partida para hablar sobre las jerarquías raciales de la industria del entretenimiento en la que el artista está inmerso. Las autoras también desafían abiertamente las críticas habituales al artista. El libro dedica un capítulo entero a desmontar las acusaciones de queerbaiting, por ejemplo, mostrando su compromiso de largo plazo con el apoyo a la comunidad LGBTQ+. También reinterpreta sus muy criticados comentarios en la revista Time sobre el colorismo en el reggaetón. Los artistas pop tienden a buscar una base de fans con un enfoque globalista, apelando al mayor número posible de personas y cambiando lo que sea necesario para alcanzar nuevos mercados.

Mucho se ha escrito sobre el “boom latino” de la música estadounidense en la década de los años noventa y la consiguiente anglicización de los artistas de habla hispana para que pudieran llegar al público general. Pensemos en las dos versiones de “Livin’ la Vida Loca” de Ricky Martin, o Luis Fonsi uniéndose a Justin Bieber para remixar “Despacito”. A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha hecho un esfuerzo deliberado para rechazar ese camino hacia la fama, cambiando el globalismo por un hiperlocalismo dedicado. La crítica a la música pop a menudo exige una suspensión de la incredulidad. Críticos y académicos suelen proyectar su propia erudición sobre artefactos de la cultura popular que no la merecen. Pero Díaz y Rivera-Rideau aciertan al decir que Bad Bunny pretende sacudir el sistema; su obra, que alcanza a millones de latinos, intenta deliberadamente conmover y radicalizar a los oyentes. Quiere motivar a su gente a mejorar sus vidas.

El trabajo que han realizado para comprender a Benito resulta cada vez más necesario, especialmente a medida que su fama e influencia política siguen creciendo exponencialmente. Ha pasado un año desde el lanzamiento del exitosísimo Debi Tirar Más Fotos, que impulsó a Bad Bunny al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Sin embargo, como destaca el libro, su celebridad y éxito musical no son a pesar de su origen, sino gracias a él. P FKN R enfatiza que escuchar a Bad Bunny es un acto radical, conectándonos con la lucha de siglos y la resistencia continua del pueblo puertorriqueño.

Fuente: The Washington Post