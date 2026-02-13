Qué leer esta semana: “Un amor” (tremendo), Leila Guerriero y lo que hay que advertir del Ozempic

¿Leer libros o escuchar libros? ¿Leer libros Y escuchar libros? Hay quien tiene un título sobre la mesa de luz, en la tablet o en el teléfono, como texto, y otro en alguna aplicación de audio. Hay quien sigue el mismo en dos formatos. Hay quien es fanático de uno o del otro y ni le hablen de cambiar de formato.

Esta semana propondremos un poco de cada cosa, todos se consiguen en papel y en digital y algunos como audiolibro.

Hacemos honores a San Valentín, que llegará mañana, recomendando Un amor, una novela terrible donde la española Sara Mesa va hasta el hueso de lo que es meter el corazón donde no corresponde. También pasaremos por una edición ampliada de Frutos extaños, crónicas de Leiila Guerriero en un estilo bien Leila Guerriero. Y, finalmente, La revolución Ozempic, una guía de los medicamentos para adelgazar que están revolucionando el mundo.

Ahí vamos.

1) “Un amor”, de Sara Mesa

"Un amor", porque no todo es dulzura y flores.

Así lo contó Hinde Pomeraniec en la introducción a su entrevista con la autora: “El argumento de esta novela breve y poderosa gira alrededor de Nat, una joven traductora que ha decidido mudarse al campo, en busca de la tranquilidad que le está faltando. Así llega a La Escapa, imaginando una vida más apacible y sin saber que, en lugar de hallar esa paz interior que necesita, lo que está por vivir será un tiempo perturbador, en una casa casi en ruinas, con vecinos inquietantes para quienes una mujer sola es siempre sospechosa, miedos nuevos y experiencias rudas que la harán reflexionar sobre el amor, el placer y el vínculo con los otros".

Una mujer sola que primero cede al reclamo mudo pero intenso de un vecino y, de a poco, estará cada vez más interesada, más enganchada, más involucrada y permitirá cosas que no se deben permitir. Un amor. ¿Un amor?

2) “Frutos extraños”, de Leila Guerriero

Las insuperables crónicas de Leila Guerriero.

Frutos extraños, la colección de relatos de Leila Guerriero, quedó definida por la autora como una exploración de la realidad más allá de sus límites habituales. En la edición revisada y ampliada de esta obra, Guerriero afirmó: “no hay nada más sexy, feroz, desopilante, ambiguo, tétrico o hermoso que la realidad”.

El libro presentó un retrato de personajes inusuales y hechos inquietantes. Guerriero pintó escenas donde una mujer asesinó a tres amigas con cianuro, otra mató a su hija minutos después de parirla, un mago vivió sin una mano, una banda de rock tuvo como referente a un músico con síndrome de Down, y un lustrabotas emergió como figura central de la música hispanoamericana.

La autora, cuya mirada se enfocó en los aspectos más sensibles y vigorosos de la crónica, señaló que estas historias ofrecieron una perspectiva intensa y diferente del periodismo. Guerriero sostuvo: "En esta edición revisada y ampliada de Frutos extraños, descubrí la cara más sensible, vigorosa y palpitante de una profesión que atraviesa tiempos difíciles, y obra el milagro de hacernos creer de nuevo en el oficio de periodista".

Según la autora, las crónicas recopiladas entre 2001 y 2019 entregaron una lección directa sobre cómo entender el mundo con intensidad, ofreciendo piezas que, en sus palabras, "tienen la capacidad de noquear al lector".

3) “La revolución Ozempic”

Ozempic, sus beneficios, su lado B

Los medicamentos GLP-1 han cambiado el paradigma en el tratamiento de la obesidad, al ofrecer una posible reversión de las enfermedades asociadas y abrir una vía para mejorar la salud a largo plazo. Sin embargo, el uso de estos fármacos populares, como Ozempic, plantea interrogantes sobre su eficacia real fuera de los ensayos clínicos y sobre cómo lograr un beneficio sostenido más allá de la simple reducción de peso. Ante este escenario, el libro La revolución Ozempic, de la doctora Alexandra Sowa, se posiciona como una herramienta esencial para quienes buscan respuestas prácticas y científicas acerca de estos tratamientos, según destaca la información editorial.

Entre las valoraciones recogidas en el tramo final de la obra, la doctora Melanie Jay, directora del NYU Langone Comprehensive Program on Obesity, afirmó que el libro “cubre todos los temas importantes, desde qué comer hasta cómo manejar los efectos secundarios o implementar estrategias para mantener la pérdida de peso”. Por su parte, la doctora Sharon Horesh Bergquist, profesora de Medicina en Emory School of Medicine, valoró el enfoque integral, al destacar: “Los medicamentos GLP-1 están revolucionando la pérdida de peso, pero los cambios duraderos que conducen a una mente y un cuerpo saludables no requieren solo medicación. El enfoque integral de la doctora Sowa construye la base para el éxito a largo plazo”.

La autora, la doctora Alexandra Sowa, especialista en obesidad, ofrece en el volumen tanto un análisis de cómo se experimenta el tratamiento con los medicamentos GLP-1 como criterios para determinar la idoneidad de estos fármacos en cada persona. Además, el libro desarrolla métodos para gestionar efectos secundarios, así como planes de alimentación adaptados y recetas sencillas pensadas para quienes experimentan pérdida de apetito.

El libro advierte que mejorar la salud y mantener la reducción de peso exige mucho más que la administración de pastillas. La doctora Judith S. Beck, directora del Beck Institute for Cognitive Therapy and Research y autora superventas de The Beck Diet Solution, sostiene que “tomar una pastilla no basta para mejorar tu salud y mantener la pérdida de peso. Necesitas mucho más. Este fantástico libro está lleno de consejos excelentes y de herramientas específicas. Si tomas GLP-1 o estás pensando en hacerlo, ¡deberías leer este libro!”.

La revolución Ozempic, por tanto, se presenta como una guía apoyada por profesionales y respaldada por experiencias clínicas, que aborda los principales interrogantes sobre el tratamiento con medicamentos GLP-1 al ofrecer tanto conocimientos médicos como herramientas prácticas para quienes consideran iniciar, o ya siguen, este tipo de terapias.