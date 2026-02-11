Pesa 40 toneladas y su parte superior estuvo perdida casi un siglo: Ramsés II vuelve a reinar tras increíble reconstrucción de su estatua

El cuidado por la estatua de Ramses

La misión arqueológica egipcio-estadounidense que trabajó en Hermópolis Magna -el sitio donde hubo una importante ciudad del Antiguo Egipto- completó la restauración y reconstrucción de una estatua colosal de Ramsés II, según confirmó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto en un comunicado público. La operación, desarrollada en el enclave de la provincia de Minia, permitió rearmar una pieza monumental tras localizar y unir sus fragmentos principales.

El jefe del sector de Antigüedades Egipcias, Mohamed Abdelbadi, informó en el mismo documento oficial que la estatua poseía una altura aproximada de 6,7 metros y un peso superior a 40 toneladas. “La estatua representa a Ramsés II sentado, está realizada en piedra caliza y consta de cuatro componentes principales: el cuerpo, que se partió en dos; la base, formada por tres bloques enormes; y las bases inferiores, sin decoración”, detalló Abdelbadi. Según precisó el responsable, esta figura es una de las “dos únicas conocidas hasta la fecha en la parte norte del complejo del templo de Ramsés II en Hermópolis Magna”.

Abdelbadi expresó que la reconstrucción pudo concretarse tras el hallazgo, en febrero de 2024, de la parte superior del coloso, que fue “dispuesta sobre la base inferior para devolverle su disposición original”. Así, los trabajos recientes completaron una labor arqueológica de larga data.

La restauración de la estatua de Ramses ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.)

El director de la misión, Basem Yihad, afirmó que el equipo “realizó estudios arqueológicos y técnicos detallados para cotejar la parte superior descubierta con la parte inferior de la estatua, desenterrada en 1930”. Yihad agregó que “el trabajo incluyó el estudio de las piedras de base con las inscripciones”. Además, la misión “llevó a cabo una documentación digital íntegra, evalúo el estado de conservación, examinó las cargas y la naturaleza de la piedra y trató las pendientes de los cimientos de la estatua, compuestos por cinco bloques de piedra”, según especificó Yihad en declaraciones recogidas en el comunicado ministerial.

Según la información oficial, el plan de restauración recibió la aprobación del Comité Permanente de Antigüedades Egipcias y posteriormente, en septiembre de 2025, se dio inicio a los trabajos. Yihad detalló que “la restauración incluyó el desmontaje de las partes afectadas por la inclinación, el refuerzo y la reparación de las piedras y su posterior reensamblaje en su posición original conforme con los registros científicos”.

Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, fue el tercer faraón de la dinastía XIX de Egipto, gobernó hace más de tres mil años, vivió cerca de 90 años y construyó múltiples monumentos emblemáticos del Antiguo Egipto.