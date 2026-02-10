Tras el éxito en la Super Bowl, las reproducciones de Bad Bunny suben un 210% a nivel global

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California (Foto: AP/Charlie Riedel)

El comienzo de año para el puertorriqueño Bad Bunny no ha podido ser mejor pues tras el éxito de su actuación en la Super Bowl las reproducciones en España de sus canciones han aumentado un 85% en Spotify. Así lo ha comunicado la plataforma de música este martes, que ha reseñado que tras lograr el Grammy a mejor álbum del año Bad Bunny se encuentra en un momento en el que las escuchas de sus canciones han subido exponencialmente.

De su repertorio, Yo perreo sola ha aumentado un 776%; mientras que El apagón ha subido un 511%; Party, un 452 %; I like it, un 266%; Lo que le pasó a Hawaii, que en el descanso de la Super Bowl interpretó Ricky Martin, un 266%; y Tití me preguntó, más de un 265%. Además, La mudanza ha subido un 265%; Safaera un 236%; DtMF un 186% y CAFé CON RON un 160%.

En Estados Unidos las reproducciones del artista aumentaron un 470% y las globales crecieron un 210% tras su espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl.

Bad Bunny transformó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en un vibrante homenaje a Puerto Rico, ofreciendo un viaje a través de la cultura de la isla, con la aparición sorpresa de Lady Gaga (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Según indica la plataforma de análisis Launchmetrics, la actuación de Bad Bunny en el descanso del partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano “dominó instantáneamente las redes sociales”, con un impacto que impulsó un 39 % de la cobertura total de evento, generando casi 143 millones de euros (170 millones de dólares) en impacto de marca solo en solo 12 horas después de la transmisión. Un nivel de influencia, explican, más allá del que generó Rihanna en 2023, con un 27%.

Otro dato singular de su éxito es que camisetas iguales a las que Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara, tras utilizarla en la Super Bowl, han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas por internet por precios que oscilan este martes entre los 490 euros (584 dólares) y los 30.000 euros (35.750 dólares).

Fuente: EFE