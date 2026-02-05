El museo Albertina trae la mayor exposición de Honoré Daumier en Viena desde 1936

La exposición 'Honoré Daumier. Espejo de la sociedad' reúne más de 200 obras inéditas en el museo Albertina de Viena tras casi 90 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El museo Albertina de Viena presenta, tras casi 90 años, la exposición “Honoré Daumier. Espejo de la sociedad”, una de las muestras internacionales más importantes dedicadas al artista francés en décadas. La exposición, abierta del 6 de febrero al 25 de mayo de 2026, reúne más de 200 obras del propio Daumier y evidencia la actualidad de su crítica social y política.

Este evento marca el regreso de Daumier a la capital austríaca desde 1936 y destaca la versatilidad del artista a través de piezas prestadas por instituciones internacionales, entre ellas cerca de 80 trabajos de la colección Hellwig ahora parte del Städel Museum de Fráncfort. A estos se suman dibujos, esculturas y pinturas provenientes de museos y colecciones privadas.

Reconocido sobre todo por su sátira política y social, Honoré Daumier (1808-1879) se distinguió igualmente en la pintura, la escultura, el grabado en madera y la ilustración. La Enciclopedia Británica detalla que Daumier realizó miles de litografías, cerca de 1.000 grabados en madera, unos 500 óleos y numerosas ilustraciones para obras como las de Balzac, así como esculturas en terracota que, más tarde, se fundieron en bronce.

La exhibición enfatiza los inicios de Daumier como dibujante de viñetas antimonárquicas en revistas como “La silhouette” y “La caricature”. Su litografía “Gargantúa”, una sátira del rey Luis Felipe I de Francia creada en 1832, le supuso un proceso judicial y su encarcelamiento, según Il Giornale dell’Arte. Sin abandonar su postura crítica, Daumier continuó trabajando en prensa satírica y pintura, centrando su producción en un realismo social comprometido con los sectores menos favorecidos.

Considerado uno de los principales observadores de su época, Daumier elaboró una auténtica galería de tipos universales. Ralph Gleis, director del Albertina, remarca que el artista “fue no solo uno de los más populares del siglo XIX, sino también un atento observador de su época”. Añade que su arte “mantiene una vigencia que invita a la reflexión política actual”, según Il Giornale dell’Arte. Daumier tuvo un gran impacto con el uso de la sátira, frecuentemente dirigida a abogados, políticos, comerciantes y clases medias, situando al pintor como creador de una “gramática visual” de la crítica que trasciende el siglo XIX.

Originario de Marsella, Daumier nació en 1808 en el seno de una familia de artesanos y artistas. Recibió formación junto al pintor Alexandre Lenoir y desde muy joven trabajó como mensajero judicial y librero en París, experiencias que influyeron en sus temáticas y en su mirada sobre la sociedad. La infancia marcada por dificultades familiares, incluida la hospitalización psiquiátrica de su padre, forzó a Daumier a incorporarse temprano al mundo laboral.

Sin conseguir independencia económica como pintor o escultor, Daumier se inclinó por el grabado y la litografía desde los 15 años. Entre 1830 y 1847 se consolidó como litógrafo y caricaturista; desde 1848, su pintura integró técnicas asociadas al impresionismo, aunque este reconocimiento solo llegó después de su muerte.

La vigencia de Daumier quedó reconocida por críticos y escritores contemporáneos. Charles Baudelaire escribió el único artículo importante sobre su pintura en vida y declaraba su admiración por el artista. Por su parte, Balzac elogió el “ojo de Michelangelo” de Daumier, según Britannica. Gleis subraya que la muestra quiere evidenciar cómo “las observaciones de Daumier sobre la sociedad conservan actualidad”, relató el director del Albertina a Il Giornale dell’Arte.

La selección de obras incluye autorretratos, las series litográficas “Gargantúa”, “El vientre legislativo” y “Pasado, presente y futuro”, así como esculturas en bronce de personajes contemporáneos a Daumier. El recorrido abarca además fragmentos de la serie Don Quijote y planchas vinculadas a “La Comedia humana” de Balzac, mostrando los múltiples lenguajes visuales y literarios cultivados por el artista.

El propósito final de la exposición es acercar al público a la mirada crítica de Daumier sobre los mecanismos de la comunicación política y social, una mirada que, siglos después, sigue resultando provocadora y relevante.