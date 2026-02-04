Cultura

Ortografía y redacción: Día Mundial contra el Cáncer, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura.

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, se ofrecen unas claves de redacción lingüísticas al respecto.

Los nombres de días establecidos como conmemoración o reivindicación de un asunto se escriben con mayúscula inicial en los términos significativos , que son, en principio, sustantivos y adjetivos: Día Mundial contra el Cáncer . Sin embargo, la mayúscula en la preposición contra es también válida , debido a su importancia de significado en esta expresión: Día Mundial Contra el Cáncer .

A la hora de citar en un texto el nombre de una campaña , si esta toma como título un lema o se puede asimilar a uno, se delimita entre comillas y se emplea mayúscula únicamente en la primera palabra : «El nuevo tema para esta campaña de tres años, que se extenderá de 2025 a 2027, será “Unidos por lo único”, que coloca a las personas en el centro de la atención».

Conviene diferenciar los adjetivos cancerígeno ( ‘que puede provocar cáncer’ , de acuerdo con el Diccionario de la lengua española ), como en sustancias cancerígenas , y canceroso ( ‘perteneciente o relativo al cáncer’ ), como en tejidos cancerosos .

Es adecuado hablar de un cáncer , una neoplasia maligna y un tumor maligno (en los casos en los que haya un tumor), según señala el Diccionario panhispánico de términos médicos , pero no de un cáncer maligno .

Este sustantivo de acentuación llana acabado en -r forma el plural de modo regular y no es apropiado dejarlo invariable ( los cáncer ), por lo que lo adecuado es los cánceres .

Aunque tradicionalmente se diferenciaban en el significado cirugía y operación e intervención (quirúrgica) , es válido el uso de la primera con tal sentido , como en la frase «Realizan una cirugía de cáncer de colón rectal».

En ninguna de sus acepciones el adjetivo severo equivale a grave , serio , importante o extremo , por lo que lo indicado es optar , en función del contexto, por estas últimas voces .

Lo normal es emplear con el verbo recaer la preposición en , no de , para especificar de qué se vuelve a caer enfermo.

La voz gen no lleva tilde por ser monosílaba, pero sí oncogén y protooncogén , que se escriben, además, en minúscula.

Para aludir a la acción de ‘hacer que alguien sea consciente de algo’, es posible usar concienciar (no concienzar ) y concientizar . Sus sustantivos correspondientes son concienciación y concientización .

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español.

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

