Arte táctil e innovación sensorial: así Italia impulsa experiencias inclusivas en museos y sitios históricos

La accesibilidad sensorial en museos de Italia facilita que personas ciegas disfruten del arte sin depender de la visión - (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Italia, reconocida por su patrimonio artístico, está reformulando el acceso al arte para personas ciegas y con baja visión. Museos y monumentos del país comenzaron a incorporar tours táctiles, modelos en relieve y sistemas de audio, avanzando hacia una experiencia sensorial integral. Este impulso, fortalecido desde 2021 gracias a fondos europeos para la accesibilidad universal.

La implantación de un modelo de arte accesible se extendió a ciudades emblemáticas del país. La idea va más allá de eliminar barreras físicas y apuesta por el turismo inclusivo y novedosas formas de interacción con la riqueza cultural italiana.

El desarrollo de iniciativas ejemplares marcó un hito con la labor del Museo Omero, en Ancona, fundado en la década de 1990 por Aldo y Daniela Grassini, ambos ciegos. Este museo táctil, el único italiano financiado con fondos públicos, se orientó desde el inicio a la exploración táctil y a reclamar el derecho de todos a disfrutar del patrimonio cultural.

Las colecciones del museo incluyen réplicas de esculturas clásicas pensadas para ser exploradas con las manos, entre ellas el busto de mármol de David de Miguel Ángel. “Tocar no es lo mismo que mirar”, afirmó Grassini a Associated Press (AP). “No es sólo por la emoción, también por el conocimiento único que el tacto proporciona”.

El ejemplo del Museo Omero impulsó a otros destinos a adoptar medidas semejantes. Pompeya instaló señalización en braille, audioguías con códigos QR y modelos táctiles que permiten familiarizarse con el sitio arqueológico. Florencia elaboró guías detalladas sobre rutas accesibles y condiciones de entrada en museos como la Galería Uffizi, aun con las limitaciones impuestas por su arquitectura histórica.

El Coliseo de Roma se sumó con visitas adaptadas. Michela Marcato, ciega de nacimiento, narró a AP que al tocar una maqueta del Coliseo logró percibir la forma elíptica del anfiteatro: “Caminando alrededor, jamás lo habría comprendido. Pero con ese modelo en la mano, es evidente”.

Los recorridos nocturnos permiten una experiencia más tranquila y facilitan la interacción sensorial. En espacios como el Campo dei Fiori de Roma, los guías emplean estrategias creativas para transmitir sensaciones difíciles de captar visualmente.

Los visitantes, por ejemplo, adoptan la pose de figuras históricas para reconocer formas a través del contacto físico. “El objetivo del turismo accesible es lograr una experiencia disfrutable para todo el grupo, acompañantes incluidos”, explicó Giorgio Guardi, guía de la Asociación Radici.

En ocasiones, estos circuitos incluyen a visitantes sordos y la intervención de intérpretes de lengua de señas, favoreciendo una inclusión aún más amplia. Pese a los avances, persisten barreras arquitectónicas en numerosas ciudades italianas, dificultando el acceso y la movilidad autónoma.

El arte táctil también se expresa en la obra de artistas ciegos como Felice Tagliaferri, escultor de Cesena. En el museo, Tagliaferri participa con piezas como el busto de mármol dedicado a su amiga Angela. “Cuando falleció, Angela quedó en mis manos y pensé en ella al crear esta obra”, relató a AP.

El impacto va más allá de la accesibilidad física de los espacios. Para personas como Marcato, disfrutar del arte se convierte en una experiencia guiada por recuerdos, sonidos y olores, incluso al observar obras nunca vistas. En su salón, un cuadro del mar evoca sensaciones y memorias, mientras que su pareja, con visión reducida, utiliza tecnología e iluminación especial para apreciarlo plenamente.

La Organización Mundial del Turismo remarcó el valor del turismo accesible tanto desde una perspectiva de derechos humanos como por su impacto económico. Aproximadamente la mitad de la población mundial mayor de sesenta años presenta alguna discapacidad, y los viajeros con limitaciones suelen hacerlo acompañados, lo que convierte a este grupo en un segmento relevante para el sector turístico.

Aunque Italia progresó notablemente desde 2021, la transformación continúa. Las nuevas políticas buscan cambiar no solo los espacios, sino la relación entre el público, el arte y el patrimonio.

La experiencia sensorial abre nuevas formas de comprensión y vínculo con el arte. Más allá de la mirada, el contacto físico y los sentidos permiten descubrir dimensiones diferentes y profundas de la belleza.