La Semana de los Premios Goya convierte a la Sala Lugones en sede del cine español

Uno de los momentos musicales de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', de Antón Álvarez (A Contracorriente Films)

La Semana de los Premios Goya convertirá a la Sala Leopoldo Lugones en el epicentro del cine español en Buenos Aires, donde se proyectarán cuatro largometrajes premiados en la edición 2025 de los galardones más reconocidos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El ciclo, que comenzará el viernes 13 y se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero, no solo ofrece acceso a títulos recientes y aclamados, sino que pone a disposición del público argentino una muestra de la diversidad contemporánea del cine ibérico y su diálogo con temáticas universales como la migración, la música y la memoria, temas de gran resonancia en la coyuntura global.

Uno de los títulos destacados es Mariposas negras, película de animación dirigida por David Baute, que se presentará el miércoles 18 a las 21 horas. Basada en historias reales, narra la travesía de tres mujeres —Tanit, Valeria y Shaila— procedentes de África, el Caribe y Asia. Tras perderlo todo por los efectos del calentamiento global, deben migrar en busca de nuevas oportunidades. Baute describe a las protagonistas como mujeres “que luchan por mantener su identidad, por no desaparecer en la hazaña migratoria debido al cambio climático, que les ha arrebatado sus raíces y referencias.” Destaca sobre la obra que “no es solamente sus historias, sino la crónica de un oscuro capítulo de nuestro planeta, azotado por una verdad incómoda y urgente.” Mariposas negras se alzó con el Premio Goya a la Mejor Película de Animación.

"La habitación de al lado", de Almodóvar

La agenda arranca el viernes 13 a las 18 horas con La guitarra flamenca de Yerai Cortés, documental dirigido por Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana en el ámbito musical. El filme explora la figura de Yerai Cortés, joven guitarrista flamenco cuya vida está marcada tanto por su destreza artística como por un secreto familiar y un profundo dolor ligado a la pérdida de su hermana. David Obarrio, en el catálogo del BAFICI, describe el acercamiento de Álvarez: “Alrededor de ese personaje se teje un melodrama familiar que su amigo Antón convierte en película, con toda la devoción y el cariño del mundo. Y eso que el asunto es intrincado y peliagudo: la cosa va acerca de la pérdida de la hermana de Yerai, pero hay también un misterio puertas adentro sobre quién era verdaderamente la chica fallecida.” Obarrio resalta que la película está filmada “con una cercanía desgarradora que hace pensar con toda seriedad en que ha nacido un cineasta.” Este largometraje fue reconocido con el Premio Goya al Mejor Largometraje Documental.

El sábado 14 será el turno de La habitación de al lado (The Room Next Door), dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro. Ingrid y Martha, antes grandes amigas, se reencuentran tras muchos años y circunstancias adversas. Luciano Monteagudo, en Página/12, señala que “el oscuro fantasma de la muerte ronda de manera cada vez más ominosa alrededor de Martha e Ingrid y cada una tendrá para contar todo aquello que no se dijeron en su momento, o que había quedado trunco por el largo hiato en el que no se vieron, incluyendo al hombre que en alguna circunstancia ambas compartieron (John Turturro) y que reaparece fugazmente, para hablar de los sueños y la juventud perdidas.” Monteagudo enfatiza la calidad de las intérpretes y hace referencia al homenaje visual a Persona, de Ingmar Bergman, como reconoció el propio Almodóvar. La habitación de al lado ha recibido el Premio Goya al Mejor Guion Adaptado.

"Segundo premio", la película de Isaki Lacuesta en torno al grupo Los Planetas

La programación incluye también, el domingo 15 a las 21 horas, Segundo premio, dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. El filme se desarrolla en Granada a finales de los 90 durante un periodo de efervescencia cultural. Un grupo de música indie enfrenta la ruptura de su bajista, la autodestrucción del guitarrista y la crisis creativa del cantante mientras trabajan en su tercer disco, que terminará por transformar la escena musical española. Diego Lerer, en Micropsia Cine, destaca: “Lo que los realizadores logran es convertir una serie de vivencias súper específicas y concretas en una experiencia, sino universal, al menos generacional. Una suerte de mixtape audiovisual en el que la música se convierte en el medio para expresar todo eso que no sabemos decirle, a tiempo, a las personas que queremos.” Lerer menciona que la película, aunque nunca nombra a la mítica banda andaluza Los Planetas, alude generacionalmente a quienes crecieron marcados por su música. Segundo premio fue distinguida con el Premio Goya a la Mejor Dirección.

La Semana de los Premios Goya en Buenos Aires es organizada por el Complejo Teatral de Buenos Aires, con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Embajada de España en Argentina, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la Fundación Cinemateca Argentina. Todas las proyecciones se realizarán en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).