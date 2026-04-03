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Así es ‘Easter Lily’, el segundo EP que lanza U2 en 2026: seis canciones que abordan la renovación espiritual en tiempos de guerra y caos

El grupo liderado por Bono, después de un largo parón, se encuentra en un momento de máxima efervescencia creativa con dos EP consecutivos repletos de nuevos temas

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El nuevo EP de U2 lanzado en Viernes Santo: 'Easter Lily', compuesto por seis temas inéditos
El nuevo EP de U2 lanzado en Viernes Santo: 'Easter Lily', compuesto por seis temas inéditos

El grupo U2 ha lanzado Easter Lily, su segundo EP con seis canciones este año 2026. La publicación digital ha llegado coincidiendo con la medianoche en la costa este de Estados Unidos, marcando el inicio del Viernes Santo y proponiendo un giro en la reciente estrategia de lanzamientos de la banda.

El nuevo trabajo incluye una colección inédita de seis temas, disponibles solo en formato digital, entre los que figura una colaboración con Brian Eno. El lanzamiento sigue la estela de Days of Ash, publicado anteriormente para el Miércoles de Ceniza, e incorpora elementos distintivos dentro de la discografía reciente del grupo: si aquel EP abordaba cuestiones vinculadas a la guerra y el conflicto global, Easter Lily se orienta hacia una exploración más espiritual y contemplativa, con letras que abordan tanto la esperanza como la renovación espiritual. La edición cuenta además con una versión digital de la revista para seguidores, Propaganda.

El repertorio del nuevo EP está integrado por los siguientes temas: Song for Hal, In a Life, Scars, Resurrection Song, Easter Parade, y COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?), este último con un paisaje sonoro creado por Brian Eno, ex componente de Roxy Music y pionero de la música experimental.

Canciones para sobrevivir a los tiempos de guerra

Song for Hal ha sido escrita para Hal Willner (productor musical y amigo del grupo desaparecido hace casi seis años) y cuenta con la voz principal de The Edge. In a Life celebra la amistad, Scars aborda la aceptación personal, Resurrection Song se presenta como una canción sobre el viaje iniciático en compañía, Easter Parade rinde homenaje a la renovación, y COEXIST adopta la forma de una nana dirigida a quienes sufren los estragos de la guerra.

U2
Su anterior EP: 'Days of Ash', lanzado el Miércoles de Ceniza

El lanzamiento se produce en una etapa de alta actividad creativa para U2, que no había presentado material nuevo desde 2017 hasta la publicación de estos dos EPs en 2026. Bono ha confirmado que un nuevo álbum de estudio está en preparación y que cada EP debe considerarse un “desvío lateral” en ese proceso. En una nota dirigida a sus seguidores, Bono ha explicado que la banda continúa trabajando en un álbum de larga duración “ruidoso, caótico y ‘escandalosamente colorido’”, concebido para sonar en vivo ante el público.

En su mensaje, Bono ha relatado: “Seguimos considerando el rock and roll visceral como un acto de resistencia frente a toda esta atrocidad en nuestras pequeñas pantallas. Estos son sin duda ‘años de travesía por el desierto’ para muchos que observamos el caos global”.

Un canto a la esperanza y a la amistad

Además, el cantante ha declarado que la raíz de las nuevas canciones reside en una indagación sobre “si las relaciones personales están a la altura de los tiempos que vivimos, cuánta energía implica defender una amistad, o si la fe puede sobrevivir a la distorsión de significado que fomentan los algoritmos”. Bono también ha señalado que Easter Lily toma su título de un álbum de Patti Smith, fuente de inspiración durante su juventud, y que el grupo pospondrá celebraciones y eventos promocionales aludiendo a que, por ahora, “esto es solo entre nosotros y vosotros”.

U2 - Sunday Bloody Sunday

Las canciones incluidas en Easter Lily han sido detalladas por el propio grupo en el comunicado difundido por Variety. Song for Hal es un homenaje a Hal Willner, pensado como un lamento por los meses de confinamiento derivados de la pandemia, y la fecha de su lanzamiento coincide con el que habría sido su 70 cumpleaños. Cada tema presenta una temática concreta: desde el elogio de la amistad hasta la exploración de la superación personal, el pasaje iniciático y el consuelo frente a la guerra, destacando la diversidad conceptual frente al tono marcado por el conflicto que predominaba en Days of Ash.

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