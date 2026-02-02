Cultura

Con el Grammy, Spielberg completó el “Gran Slam” de los premios al entretenimiento en EEUU

El cineasta obtuvo el galardón por Mejor Película Musical por el documental “Music by John Williams”

Guardar
Con el Grammy, Spielberg completó
Con el Grammy, Spielberg completó el “Gran Slam” de los premios al entretenimiento en EEUU

El legendario cineasta Steven Spielberg completó el domingo el grand slam de premios de la industria del espectáculo estadounidense, al ganar un premio Grammy de la Academia de Grabación en la categoría a Mejor Película Musical por el documental Music by John Williams.

Spielberg, de 79 años, ahora cuenta en su palmarés con los premios Grammy, Óscar, Emmy y Tony, una hazaña que solo han logrado otras 21 personas.

Esa lista parece un “quién es quién” del mundo del espectáculo, desde los compositores Richard Rodgers y Alan Menken hasta las actrices Audrey Hepburn y Whoopi Goldberg, pasando por los cantantes John Legend y Jennifer Hudson.

Darryl Frank, Laurent Bouzereau y
Darryl Frank, Laurent Bouzereau y Meredith Kaulfers posan con el premio a la Mejor Película Musical por "Music By John Williams" durante la ceremonia de estreno de la 68.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

“Music by John Williams” celebra la obra del compositor de 93 años, quien colaboró con Spielberg en una serie de películas, entre ellas clásicos como “Tiburón” o “La lista de Schindler”.

Es “profundamente significativo para mí porque valida lo que he sabido durante más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y legado no tienen rival”, declaró Spielberg en la cuenta de Instagram de su compañía Amblin Entertainment.

Spielberg ha ganado tres premios Óscar, dos como Mejor director y uno a Mejor película. También se ha llevado cuatro premios Emmy Primetime por varios proyectos. Ganó un Tony por producir el musical “A Strange Loop”.

Temas Relacionados

Steven Spielbergpremios Grammy

Últimas Noticias

Cómo se escribe: Texas, grafía y pronunciación adecuadas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: Texas, grafía

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge

En su esperado documental “Antiheroine”, presentado en el Festival Sundance, pone en primer plano su travesía personal, el proceso de creación musical tras años de retiro y su vínculo con figuras influyentes del rock

Courtney Love: confesiones, recuerdos de

Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos

Los videojuegos están experimentando una revolución gracias a la I.A. generativa, que permite diálogos improvisados, mundos creados en tiempo real y experiencias personalizadas para cada jugador, cambiando radicalmente la forma de jugar

Cómo la inteligencia artificial está

La batalla -para nada silenciosa- que se libró durante la guerra de Vietnam en EE.UU.

En “Until the Last Gun Is Silent”, Matthew F. Delmont muestra cómo el conflicto consumió a una líder de derechos civiles y destrozó a un soldado

La batalla -para nada silenciosa-

La belleza de la semana: “Visitantes”, de Bill Braun

El pintor contemporáneo de EE.UU. produce series que remiten a collages de la infancia, a partir de una vuelta de tuerca del uso del trampantojo

La belleza de la semana:
DEPORTES
Javier Frana analizó la cancha

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Argentina arribó a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis

La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

El encuentro romántico entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian en un lujoso hotel que da que hablar en Europa

Insólita escena en el fútbol de Brasil: el árbitro paró el partido para que el arquero de Cruzeiro fuera al baño

TELESHOW
Rocío Marengo abrió las puertas

Rocío Marengo abrió las puertas de la habitación de Isidro: cuna tejida y caballitos

Sofía Pachano comparte con humor en redes la imagen de Aníbal Pachano: “Un éxito el niñero que contratamos”

“Fue terrible”: Flor Torrente contó el incómodo momento que vivió tras el pedido de una foto el día que murió su padre

Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez: “Nunca Tatiana”

Juan Alberto Mateyko sobre Julio Iglesias: “En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio determinó qué fenómenos

Un estudio determinó qué fenómenos meteorológicos favorecieron la sequía en Marte

El presidente surcoreano dijo que el Grammy de “K-Pop Demon Hunters” es un “valioso logro” para su país

La embajada de Estados Unidos en Uruguay dijo que sigue “con preocupación” la gira de Yamandú Orsi por China

Una especie venenosa hallada en las playas de Punta del Este alerta a la autoridades: exhortan a bañarse con precaución

Las contradicciones de la economía brasileña: entre el déficit y el récord de inversiones extranjeras