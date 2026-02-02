Con el Grammy, Spielberg completó el “Gran Slam” de los premios al entretenimiento en EEUU

El legendario cineasta Steven Spielberg completó el domingo el grand slam de premios de la industria del espectáculo estadounidense, al ganar un premio Grammy de la Academia de Grabación en la categoría a Mejor Película Musical por el documental Music by John Williams.

Spielberg, de 79 años, ahora cuenta en su palmarés con los premios Grammy, Óscar, Emmy y Tony, una hazaña que solo han logrado otras 21 personas.

Esa lista parece un “quién es quién” del mundo del espectáculo, desde los compositores Richard Rodgers y Alan Menken hasta las actrices Audrey Hepburn y Whoopi Goldberg, pasando por los cantantes John Legend y Jennifer Hudson.

Darryl Frank, Laurent Bouzereau y Meredith Kaulfers posan con el premio a la Mejor Película Musical por "Music By John Williams" durante la ceremonia de estreno de la 68.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

“Music by John Williams” celebra la obra del compositor de 93 años, quien colaboró con Spielberg en una serie de películas, entre ellas clásicos como “Tiburón” o “La lista de Schindler”.

Es “profundamente significativo para mí porque valida lo que he sabido durante más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y legado no tienen rival”, declaró Spielberg en la cuenta de Instagram de su compañía Amblin Entertainment.

Spielberg ha ganado tres premios Óscar, dos como Mejor director y uno a Mejor película. También se ha llevado cuatro premios Emmy Primetime por varios proyectos. Ganó un Tony por producir el musical “A Strange Loop”.