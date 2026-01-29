Cultura

La reedición de un disco histórico del Polaco Goyeneche revive la magia de su sociedad con Pichuco Troilo

‘Te acordás... Polaco?’, publicado originalmente en 1971 y ahora relanzado en vinilo con arte original y nuevos textos, es un fresco de época que remarca la estatura artística de dos grandes en la historia del tango

Roberto Goyeneche: "En esta tarde gris", uno de los tangos del álbum "Te acordás... Polaco?"

El centenario del nacimiento de Roberto Goyeneche contextualiza la reedición en vinilo de ¿Te acordás, Polaco?, un álbum “de culto” del cantor de Saavedra, grabado en 1971 junto a la Orquesta de Aníbal Troilo. Según anunció Sony Music -la compañía discográfica que posee el catálogo del sello RCA Victor con las grabaciones del “Polaco” junto a las orquestas de Horacio Salgán y Aníbal Troilo, y de su etapa solista- este nuevo lanzamiento recupera la portada y la contratapa originales, respeta el orden de los temas e incorpora notas inéditas que exploran el contexto y la importancia histórica de la obra.

Aquí viene bien un breve repaso y contextualización del valor de este disco. ¿Te acordás… Polaco? marcó el último gran momento de Aníbal “Pichuco” Troilo, bandoneonista, director y compositor pero más que eso, una de las figuras más relevantes de la historia del tango. Aunque se grabó en 1971, su esencia remite a las décadas de 1940 y 1950 (las llamadas “décadas de oro del tango”). Troilo murió cuatro años después de la edición del disco y Goyeneche estaba en pleno camino a convertirse definitivamente en aquello por lo que aún hoy se lo recuerda: una leyenda.

El arte de tapa del disco surgió de una sesión fotográfica realizada en San Telmo, donde Troilo aparece con camisa rayada, pantalones bordó y zapatillas junto a un Goyeneche delgado y sonriente. Ambos posan despreocupados, delante de paredes sin revoque, componiendo una imagen entrañable que captura el espíritu del tango en plena transformación durante los años 70.

El disco fue publicado originalmente
El disco fue publicado originalmente en 1971, cuatro años antes de la muerte de Aníbal Troilo

¿Te acordás… Polaco? es, en ese sentido, un fresco de época. Un encuentro de dos grandes a mitad de caminos inversos, cuando el tango empezaba a parecer que había pasado “de moda” -la irrupción del folklore y en menor medida del rock, durante los años 60, le habían quitado terreno en las preferencias de las audiencias masivas de música popular argentina- y la Argentina asomaba a un tiempo oscuro que alumbró, hace medio siglo, otro país. El que todavía sufrimos.

En términos musicales, es un álbum en sentido pleno: el lado A incluye “Sur”, “Fueye”, “Barrio de tango”, “Toda mi vida”, “Corazón de papel” y “La violeta”; el segundo, “En esta tarde gris”, “Tinta roja”, “Una canción”, “El bulín de la calle Ayacucho” y “Fogón de huella”. Todos clásicos, potenciados por nuevos arreglos de Raúl Garello (otro grande), y la voz plena de Goyeneche, mucho antes del fraseo carraspeado y lento que lo marcó como especie de cantor de culto hasta para las generaciones rockeras en los años 80.

El libro de Matías Longoni
El libro de Matías Longoni y Daniel Vecchiarelli cuenta la anécdota que dio pie a la grabación del disco de Goyeneche y Troilo

Según detalla la completa biografía El Polaco. La vida de Roberto Goyeneche, de Matías Longoni y Daniel Vecchiarelli, el origen del proyecto se remonta a un productor de RCA llamado Aquiles Giacometti, quien propuso a Troilo grabar sus clásicos de los años 40 con la voz de Goyeneche. Troilo aceptó la idea y hasta bautizó el disco: “Le vamos a poner ¿Te acordás Polaco?”. El libro reconstruye en detalle aquella historia, resaltando la química especial entre Troilo y Goyeneche forjada en las noches del mítico club Caño 14, un lugar central en la historia del tango de los 60 y 70, ubicado primero en Uruguay entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear y luego mudado a pocas cuadras de ahí, Talcahuano casi Marcelo T. de Alvear.

La reedición forma parte de una serie de acciones para destacar la figura de Goyeneche a cien años de su nacimiento. Una serie de videos temáticos en redes sociales abordarán los discos fundamentales de la etapa solista de Goyeneche, de Mensaje de tango (1968) junto a la Orquesta Típica Porteña dirigida por Raúl Garello, hasta Piazzolla-Goyeneche en vivo (1982) y el canónico El Polaco por dentro (1985), grabado junto a una orquesta dirigida por el notable Carlos Franzetti.

Esta reedición en una fecha clave de la historia de Roberto “Polaco” Goyeneche, el mítico cantor porteño de familia vasca que fue colectivo de la línea 19 y que también es y será, para siempre, el hincha más famoso de Platense, cuyo barrio Saavedra ostenta un lindo paseo en forma de boulevard, que conduce de la intersección de Panamericana y General Paz hasta la avenida Congreso.

