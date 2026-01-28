Cultura

Susan Sarandon recibirá el Premio Goya Internacional

La actriz y productora estadounidense de 79 años, que ganó un Óscar en 1996 por su papel de una monja en “Pena de muerte”, recibirá el galardón español el 28 de febrero en Barcelona

Susan Sarandon recibirá el Premio Goya por ser la "combinación perfecta entre talento, éxito, glamour y compromiso social y político"

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá en febrero el Premio Goya Internacional que anualmente otorga el cine español, por representar “la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político”, anunció el miércoles la Academia de Cine española.

La actriz y productora neoyorquina de 79 años, que ganó un Óscar en 1996 por su papel de una monja en Pena de muerte, recibirá el galardón el 28 de febrero en la gala de los Premios Goya, los Óscar españoles, que este año se celebrará en Barcelona.

Susan Sarandon en una protesta contra Trump en junio de 2025

La academia española homenajea a “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas”, como Thelma y Louise, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City y El ansia, explicó la institución en un comunicado.

Sarandon, quien comenzó su carrera en la década de los 70, también es reconocida por su “valiente compromiso político y social”, destacó la academia.

Sarandon en una protesta del sindicato de guionistas de Hollywood en 2023 a las afueras de las sedes de Warner Bros, Discovery y Netflix, en Nueva York

Instituido en 2022, el Goya Internacional ha recaído en años anteriores en Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Este año, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Sirat, película de Óliver Laxe nominada a dos premios Óscar, encabezan las nominaciones para los Goya, con 13 y 11, respectivamente.

Fuente: AFP

El oro superó los 5.300 dólares por onza y marcó un nuevo récord histórico impulsado por la debilidad del dólar