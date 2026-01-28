Cultura

El Quidditch, el deporte favorito de Harry Potter, es furor un un país africano

El famoso deporte de la saga del mago es toda una sensación gracias a un profesor, quien transformó la vida de su comunidad al introducir el quadball en una remota región agraria

El quadball, conocido en Harry
El quadball, conocido en Harry Potter como quidditch, se consolida como el deporte favorito en un pueblo de Uganda

Una jugadora grita de alegría al apoderarse del “snitch dorado”: la escena podría desarrollarse en la escuela ficticia de Hogwarts, pero se trata de un pueblo de Uganda, la inesperada cuna africana del quidditch, el deporte favorito de Harry Potter.

La disciplina, oficialmente rebautizada como quadball en 2022, fue introducida en 2013 en Katwadde (suroeste del país) por John Ssentamu, un maestro de 47 años hoy, que descubrió las aventuras del célebre mago al echar un ojo al libro de un vecino de autobús.

“Entonces le pedí prestado el libro. La palabra ‘quidditch’ no me decía nada, ni en inglés ni en ningún otro idioma. Así que fui a Google”, explica.

“Y ahí me dije: ‘Vaya, ¡es un deporte!’... Y luego ‘Guau, ¡es genial!’. Creo que podría dárselo a conocer a mi comunidad”.

Más de 200 jugadores practican
Más de 200 jugadores practican quadball en Uganda, aunque el avance del deporte enfrenta limitaciones por falta de recursos

En 2023, su equipo organizó y ganó el primer torneo nacional de quadball en la escuela Good Shepherd, en una zona agrícola remota, cubierta de bananeros.

Falta de recursos

En los campos, siete jugadoras y jugadores por equipo corren con palos entre las piernas, intentando enviar un balón de voleibol (la quaffle) a través de aros y atrapar el snitch dorado, una pequeña pelota atada a un jugador neutral.

Uganda cuenta hoy con más de 200 jugadores, algunos en el norte del país, se congratula el profesor, aunque señala la falta de recursos como freno para un mayor desarrollo.

Pero la introducción del deporte en el pueblo situado a 135 kilómetros de la capital ugandesa, Kampala, ha cambiado la vida de su comunidad, asegura Ssentamu.

El quadball fomenta equipos mixtos
El quadball fomenta equipos mixtos y combina elementos del netball, rugby, fútbol y voleibol, fortaleciendo el papel de cada jugador

El quadball “engloba todos los demás deportes imaginables; encontramos el netball (una especie de baloncesto que se juega con un balón más pequeño), el fútbol, el voleibol y el rugby”, asegura, y la condición de mixtos es obligatoria en los equipos, cuyos miembros han aprendido a “apreciar el papel de cada uno en el campo”.

El quidditch ha atraído además a numerosos niños a la escuela, en una zona donde muchos centros son de difícil acceso y en la que la educación no siempre es una prioridad para las familias, asegura el profesor.

“Espectacular”

La hija de Ssentamu, Vicky Edith Nabbanja, es golpeadora, encargada de defender a sus compañeros con la ayuda de grandes pelotas.

La jugadora, de 25 años, cuenta que este deporte, “espectacular”, se popularizó rápidamente en el pueblo y “reunió a la juventud”.

La popularidad del quadball ha
La popularidad del quadball ha incrementado la asistencia de niños a la escuela en Katwadde, impactando positivamente la educación local

Además, subraya: “Puede permitirme conocer a gente de todo el mundo”, y añade que sueña con participar algún día en el Mundial de quadball.

En los últimos años, jugadores y órganos de gobierno de este deporte han trabajado para que la disciplina sea reconocida como un deporte por derecho propio.

El mundillo que rodea esta modalidad también ha buscado distanciarse de las posturas de J. K. Rowling, la creadora de Harry Potter, sobre los derechos de las personas transgénero y su opinión de que el sexo biológico es inmutable, una opinión, no obstante, ampliamente compartida en una Uganda muy conservadora.

Ssentamu destaca que el equipo ugandés ha sido invitado en varias ocasiones al Mundial de quadball —organizado desde 2012—, pero nunca ha podido asistir, principalmente por falta de dinero.

“Pero es mi sueño: ver algún día a un equipo ugandés clasificarse para la Copa del Mundo, porque sería una revelación para el mundo entero”.

Fuente: AFP.

Fotos: Luis Tato, para la AFP.

