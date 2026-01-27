Cultura

Con más de 150 obras, Texas revisita a Frida Kahlo, “más que una artista, un fenómeno”

La Fridamanía arrasa. La exposición “Frida: The Making of an Icon”, inaugurada esta semana en el Museum of Fine Arts, muestra cientos de objetos y creaciones que cuentan la historia de una pintora que se convirtió en una marca adorada por fans de todo el planeta

Guardar
Con más de 150 obras,
Con más de 150 obras, Texas revisita a Frida Kahlo, “más que una artista, un fenómeno” (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

Tras su muerte en 1954, las obras y la figura de Frida Kahlo experimentaron una vertiginosa transformación: de artista “relativamente desconocida” pasó a convertirse en un ícono y una marca global, atravesada por el capitalismo y la fluidez de un mundo en constante conexión.

La exposición Frida: The Making of an Icon, inaugurada esta semana en el Museum of Fine Arts de Houston (Texas), explora tanto cómo se dio ese proceso como la complejidad de Kahlo, la persona detrás del ícono, según explicóMari Carmen Ramírez, curadora de la muestra.

“Frida no es solo una pintora: es un caso único de iconicidad, mito y cultura de consumo que no tiene precedentes en la historia del arte”, señaló Ramírez, directora del Centro Internacional para las Artes de las Américas (ICAA, en inglés) desde 2001.

Una persona observa la exposición
Una persona observa la exposición "Frida: The Making of an Icon" este miércoles, en el Museo de Bellas Artes en Houston, Texas, Estados Unidos (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

La exposición reúne 35 obras de Kahlo y las sitúa en diálogo con más de 130 piezas de alrededor de 80 artistas de cinco generaciones, desde sus contemporáneos surrealistas hasta creadores actuales que, desde el feminismo, el activismo LGBTQ, el arte chicano o la discapacidad, han reinterpretado su figura como emblema de resistencia, identidad y pertenencia.

Para Ramírez, el magnetismo de Kahlo reside en la complejidad deliberada con la que construyó su imagen. “Frida fue una identidad fragmentada y multifacética: intelectual y mestiza, autodidacta y sofisticada, heterosexual y bisexual. Esa flexibilidad permitió que distintos grupos se reconocieran en ella desde lugares muy distintos”, señaló.

La muestra también cuestiona una lectura reduccionista de su obra, históricamente filtrada por el drama de su biografía. “Con frecuencia sus pinturas se han visto como simples ilustraciones de su vida personal, lo que ha llevado a minimizar su innovación artística”, afirmó la curadora. “Es necesario volver al análisis de su lenguaje pictórico, de sus técnicas y de sus referencias iconográficas”.

Uno de los espacios más reveladores de la exposición está dedicado a la llamada ‘Fridamanía’, un archivo visual de más de 200 objetos que evidencian la apropiación comercial de su imagen a escala global. Desde souvenirs hasta productos de uso cotidiano, el recorrido muestra cómo el rostro de Kahlo circula hoy entre el arte, el mercado y la experiencia íntima de millones de personas.

(Foto: EFE/ Carlos Ramírez)
(Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

“Cualquier persona puede establecer una relación personal con Frida a través de un objeto”, explicó Ramírez. “Esa cercanía emocional —el deseo de ser Frida, de vestirse como Frida— no ocurre con otros artistas consagrados”.

El proyecto se apoya en archivos del ICAA, con sede en Houston, así como en materiales del Museo Frida Kahlo de Ciudad de México, que incluyen fotografías, documentos, vestimenta y objetos personales que amplían la lectura de su obra y su tiempo.

Tras su paso por Texas, donde permanecerá abierta hasta el 17 de mayo, la exposición viajará a la Tate Modern de Londres, reforzando la vigencia de Kahlo como figura clave del arte moderno y contemporáneo y confirmando que, siete décadas después de su muerte, su imagen sigue siendo un espejo en el que distintas generaciones buscan verse reflejadas.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

ArteFrida KahloTexas

Últimas Noticias

Cómo se escribe según la RAE: anti-ICE, no antiICE ni anti ICE

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe según la

Zerocalcare, el joven genio del cómic italiano que plasma el cabreo de su generación: “Con todo lo que pasa en el mundo, estoy bastante desorientado”

El historietista Michele Rech acaba de publicar en España la edición integral de su obra ‘Más allá de los escombros’

Zerocalcare, el joven genio del

El terror argentino después del ruido

“La virgen de la tosquera”, dirigida por Laura Casabé a partir de relatos de Mariana Enríquez, y “El susurro”, de Gustavo Hernández, proponen un cine donde el miedo emerge de estructuras sociales ya existentes, de la vida cotidiana, de la violencia naturalizada

El terror argentino después del

Entre bromas y nostalgia: Mel Brooks desnuda su corazón en un emotivo documental

Con entrevistas inéditas y momentos cómicos inolvidables, la vida de Mel Brooks se repasa a fondo, celebrando su legado mientras enfrenta la ausencia de sus grandes amigos y el paso implacable del tiempo

Entre bromas y nostalgia: Mel

“Pluribus”: ¿Qué hace humano al ser humano?

La serie de Vince Gilligan invita al público a cuestionar qué significa realmente ser feliz y cómo las decisiones personales marcan la diferencia en un mundo dominado por la uniformidad

“Pluribus”: ¿Qué hace humano al
DEPORTES
Newell’s e Independiente se medirán

Newell’s e Independiente se medirán en Rosario en busca de su primera victoria en el campeonato

La increíble atajada de espaldas que salvó a Platense en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura

La furia de Adriano tras sufrir una estafa familiar: “Más vale que lo devuelvas porque voy por ti como un loco”

El espectacular y exclusivo superdeportivo que manejó una figura de la Fórmula 1 en Mónaco: solo hay 63 en el mundo

Atento River Plate: un grande de Italia, tras los pasos de Agustín Ruberto

TELESHOW
Barbie Vélez fue sorprendida por

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

Quién es el nuevo eliminado en Masterchef Celebrity: el desafío de pastas de diseño que sacó de juego a una gran figura

Evelyn Botto contó cómo vive su noviazgo con Fede Bal en Mar del Plata: “Enamorada diez de diez”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay definió un fuerte recorte

Uruguay definió un fuerte recorte de su tasa de interés en medio de presiones de empresarios por la baja del dólar

Una ola de frío histórica congeló parcialmente las Cataratas del Niágara y creó una imagen inédita

Zelensky acusó a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón tras la visita de un alto funcionario de EEUU a Seúl

La disputa que sacude a uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de Chile