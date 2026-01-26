Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

El atroz ataque con cuchillo que casi mata a Salman Rushdie fue un ejemplo de la violencia desatada por líderes políticos sin escrúpulos, afirmó el autor este domingo, advirtiendo que “ahora todos están en peligro” en unos Estados Unidos cada vez más crispados.

Durante la presentación del documental Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, el escritor señaló los hechos que ocurren en todo el país, donde un segundo manifestante fue abatido por agentes federales 24 horas antes.

“La idea del peligro y la violencia está cerca de todos ahora en este país”, dijo en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah. “Creo que todos están en peligro ahora”.

La película, dirigida por el documentalista Alex Gibney, acompaña a Knife, el libro de memorias de Rushdie que relata el brutal ataque de 2022 y sus consecuencias.

El autor británico-estadounidense participaba en un evento en Chautauqua, Nueva York, cuando Hadi Matar, de 24 años, subió al escenario y lo apuñaló 15 veces.

Alex Gibney (REUTERS/Michele Tantussi)

El violento ataque dejó a Rushdie con secuelas permanentes, incluida la pérdida de su ojo derecho.

Los comentarios sobre la violencia política llegan mientras el presidente Donald Trump ha intensificado las redadas migratorias militarizadas en ciudades estadounidenses, especialmente en Minneapolis, donde agentes federales han matado este mes a dos ciudadanos estadounidenses.

Un hombre fue arrestado el sábado en Sundance tras presuntamente golpear en la cara al congresista Maxwell Frost y gritar que Trump lo iba a deportar, según relató el legislador de Florida en X.

La película de Gibney utiliza imágenes gráficas del ataque a Rushdie, filmadas por organizadores y asistentes del evento, además de grabaciones íntimas hechas por su esposa, Rachel Eliza Griffiths, durante seis semanas en las que el autor permaneció gravemente herido en el hospital.

El acusado Hadi Matar llega a su juicio por los cargos de intento de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado que se remontan a un ataque contra el autor Salman Rushdie, en el Tribunal del condado de Chautauqua en Mayville, Nueva York, EE. UU., el 11 de febrero de 2025 (REUTERS/Robert Frank/Foto de archivo)

También incorpora archivos periodísticos y entrevistas con Rushdie en las que detalla la conmoción que causó en el mundo islámico la publicación de su novela de 1988 “Los versos satánicos”.

Al año siguiente, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, emitió una fatua llamando a los musulmanes del mundo a asesinar a Rushdie como deber religioso.

Durante más de una década, el autor vivió oculto y protegido por el gobierno británico, hasta que se alcanzó un acuerdo en el que la fatua se rescindió oficialmente a cambio de que el Reino Unido otorgara reconocimiento diplomático a Teherán.

Cuando el riesgo inmediato pareció disminuir, Rushdie reapareció, se convirtió en una celebridad y continuó creando ficción literaria exitosa. Pero la amenaza nunca desapareció y la hostilidad de algunos contra él persistió.

Hadi, condenado el año pasado a 25 años de prisión por intento de asesinato y agresión, dijo a un periodista antes de su juicio que creía que Rushdie había “atacado al islam”.

Rushdie es atendido por personal de emergencia tras ser apuñalado en el escenario antes de su discurso programado en la Institución Chautauqua, Chautauqua, Nueva York, EE. UU., el 12 de agosto de 2022. (TMX/Mary Newsom)

Reconoció que solo había leído dos páginas de “Los versos satánicos”. Rushdie afirmó que el brutal ataque en su contra era un ejemplo de “algo más grande”. “La violencia es eso, violencia desatada por los sin escrúpulos que utilizan a los ignorantes para atacar… la cultura.

Para el autoritario, la cultura es el enemigo. Ya sea el periodismo, las universidades, la música o la escritura… los incultos, los ignorantes y los radicales no la toleran y actúan en su contra, como vemos todos los días.”

Las declaraciones de Rushdie llegan tras la ofensiva de Trump contra la educación superior, con la que busca erradicar lo que denuncia como un “sesgo liberal” en la enseñanza universitaria.

Trump también descalifica rutinariamente el periodismo y a los periodistas, tachando de “noticias falsas” cualquier reportaje que le disguste, mientras que estados conservadores de Estados Unidos prohíben cada vez más libros en las bibliotecas escolares.

El ganador del Premio Booker comentó que la película no nació como una reflexión sobre la actualidad.

“Cuando estás haciendo la película, estás haciendo la película, y luego el mundo hace lo suyo, y a veces ambas cosas se cruzan”, dijo. “Empiezo a pensar que tal vez la película llega en un momento oportuno, que quizás todos sentimos ahora el riesgo de la violencia.”

El Festival de Cine de Sundance se celebra hasta el 1 de febrero.

Fuente: AFP