La poeta brasileña Adélia Prado, en terapia intensiva

La autora, reconocida con el Premio Camões, el mayor galardón de la literatura en lengua portuguesa, tuvo un accidente doméstico

La poeta brasileña Adélia Prado, uno de los grandes nombres de la literatura contemporánea del país, está ingresada en cuidados intensivos de un hospital con “problemas renales”, tras sufrir una caída en su residencia, informaron este lunes fuentes médicas.

Prado, de 90 años, se cayó en su domicilio el pasado 19 de enero y se rompió “el fémur, el codo y la muñeca”, motivo por el cual tuvo que pasar dos veces por el quirófano, según el parte del Hospital São Judas Tadeu, en el estado de Minas Gerais, donde está internada. La evolución fue “satisfactoria” en los primeros días del posoperatoria.

Sin embargo, aún hoy se mantiene bajo cuidados intensivos para acompañar y tratar una serie de “complicaciones renales”, de acuerdo con el boletín enviado a los medios de comunicación.

Prado está considerada como la mayor poetisa brasileña viva de Brasil.

Adélia Prado
En 2024, fue reconocida con el Premio Camões, el mayor galardón de la literatura en lengua portuguesa, que recibió su hijo Eugênio Prado un año después de manos de los presidentes de Brasil y Portugal, Luiz Inácio Lula da Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

Poetisa, profesora, filósofa, novelista y cuentista, Prado nació en 1935, en Divinópolis, el municipio de Minas Gerais donde publicó sus primeros poemas en periódicos locales.

Su debut individual llegó en 1976, con el lanzamiento de ‘Bagagem’, un libro de poemas que llamó la atención de la crítica por su originalidad y estilo.

Dos años después escribió ‘O Coração Disparado’, otra de sus obras de referencia con la cual ganó el Premio Jabuti de Literatura, otorgado por la Cámara Brasileña del Libro.

Los años siguientes se pasó a la prosa, con ‘Solte os Cachorros’ y ‘Cacos para um Vitral’, pero volvió a la poesía al poco tiempo con ‘Terra de Santa Cruz’.

El jurado del Premio Camões reconoció a Prado como “heredera de Carlos Drummond de Andrade” y autora de “una obra muy original, que se extiende a lo largo de décadas”.

Fuente: EFE

