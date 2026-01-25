Salen a la subasta fotos inéditas, cartas y manuscritos de Oscar Wilde

Salen a la subasta fotos inéditas, cartas con humor y manuscritos de Oscar Wilde

El interés por Oscar Wilde y su legado se reaviva este año con la subasta en Bonhams de una colección extraordinaria de objetos, cartas y manuscritos relacionados con uno de los grandes nombres de la literatura.

La venta, programada para el 18 de febrero y coincidente con el 125° aniversario de la muerte del autor, ofrece al público la oportunidad de acceder a piezas históricas y personales que reflejan tanto su genio literario como los episodios dramáticos de su vida.

Entre los lotes, se encuentra el recibo de 77 francos del funeral de Wilde en París, así como ediciones firmadas, cartas y los emblemáticos retratos realizados por Napoleon Sarony, imágenes que forjaron la imagen pública del escritor y simbolizan su vigencia artística y cultural, según informó Artnet News.

Un aspecto destacado de la subasta son las fotografías originales tomadas por Napoleon Sarony en Nueva York entre 1882 y 1883, momento en que Wilde, todavía sin haber escrito sus obras más conocidas, ya atraía las miradas con su actitud de dandi, su ingenio y su vestimenta inconfundible: chaqueta de terciopelo, calzón de seda y zapatillas rematadas con lazos de grosgrain.

Fotografía original de Oscar Wilde en tarjeta de gabinete, tomada por Napoleon Sarony, 1882

Estas imágenes contribuyeron de manera decisiva a instalar a Wilde como ícono estético, al punto que un periodista del Medio Oeste norteamericano se preguntó, tras ver las fotos, si los jóvenes de Milwaukee “temerían que sus pantorrillas carecieran de simetría”.

Ahora, estos retratos, considerados claves para la cultura visual victoriana, regresan a la actualidad al incluirse como cartas de gabinete en la subasta, con estimaciones de £3.000 a £5.000 (USD 4.040– 6.730). Jeremy Mason, bibliófilo británico y propietario de la colección, afirmó en un video anterior de Bonhams: “No hay nada de Wilde que no resulte fascinante al revisarlo”.

La variedad y rareza de los lotes en subasta incluye cartas manuscritas cargadas del característico humor y la agudeza del escritor. Una de ellas, enviada en 1895 a la crítica Ada Leverson, muestra la complicidad y el ingenio de Wilde al decir: “Eres más que todas las críticas”, y al dirigirse a ella como “Esfinge”.

"El retrato de Dorian Gray" (1891), primera edición, firmada por el autor

En otras misivas, Wilde aconseja con espíritu lúdico a la niña Beatrice Faudel-Phillips: “Las personas que rompen sus compromisos… acaban tan gordas que los chalecos ya no les quedan”. Cada carta de este grupo se estima entre £6.000 y £8.000 (USD 8.070–10.770), reflejando la alta demanda de objetos vinculados con la vida privada del escritor.

En la selección de volúmenes sobresale una edición de 1891 de El retrato de Dorian Gray, firmada por Wilde y valorada entre £12.000 y £18.000 (USD 16.150–24.235), así como una página manuscrita del ensayo “Sobre el papel del artista”, acompañada por una carta de André Gide regalando el documento, cuyo precio estimado va de £15.000 a £25.000 (USD 20.190–33.660). Otra pieza notable es la primera edición de Salomé, dedicada en francés por Wilde al poeta Stuart Merrill, también estimada entre £15.000 y £25.000.

La subasta incluye artefactos de los últimos años de Wilde. Entre ellos figura material relacionado con su relación con Lord Alfred Douglas, pieza central del escándalo que lo llevó a los tribunales y posteriormente a dos años de trabajos forzados por “indecencia grave” entre 1895 y 1897, lo que afectó profundamente su salud y su reputación. Wilde moriría exiliado en Francia en 1900, a los 46 años.

Retrato de Lord Alfred Douglas, por Cameron Studio, ca. 1893

Entre los lotes de esta época también se encuentra una edición firmada de 1898 de La balada de la cárcel de Reading, obra escrita tras su experiencia carcelaria y estimada entre £10.000 y £15.000 (USD 13.460–20.190).

Matthew Haley, director del departamento de libros y manuscritos de Bonhams, explicó: “Oscar Wilde fue una figura extraordinaria, un gran ingenio, un escándalo del siglo XIX y, para algunos, un mártir de los derechos gay, cuya vida y trabajo mantienen un atractivo constante, desde los escenarios hasta la pantalla. La excepcional colección de Jeremy Mason nos acerca aún más al hombre y anticipamos un enorme interés de los coleccionistas en esta venta increíble”.

Fotos: Bonhams