¿Nuevo tesoro de Pedro Pablo Rubens? Especialistas debaten sobre la autenticidad de una pintura descubierta

"Estudio de un anciano", presuntamente obra de Pedro Pablo Rubens (Klaas Muller/Feria de Arte Brafa)

El reciente hallazgo de una posible obra perdida de Pedro Pablo Rubens ha generado repercusión tanto en el mercado del arte como en la comunidad académica. El marchante belga Klaas Muller adquirió hace tres años una pintura en una subasta en línea, sin sospechar que se trataba de una pieza que no solo podría atribuirse al célebre maestro flamenco, sino que además ocultaba un segundo retrato, visible únicamente al girar la obra ciento ochenta grados.

Según informó el propio Muller al diario The Guardian, el cuadro abrirá la próxima edición de la feria BRAFA en Bruselas, donde aspira a captar el interés de algún museo para una cesión a largo plazo.

La obra presenta, en su disposición original, el retrato de un hombre mayor de barba abundante, su calva iluminada sobre un fondo oscuro. Sin embargo, al invertir el cuadro, emerge la imagen sutil de una joven asomando entre los pliegues de la barba. Esta singularidad llevó a Muller a profundizar en la investigación sobre su origen.

Boca abajo, donde se puede ver el rostro de una mujer oculto tras su barba (Klaas Muller Feria de Arte Brafa)

Consultado por el periódico belga Der Standaard, el marchante describió que el cuadro le había resultado familiar desde el primer momento: “Me llamó la atención de inmediato. Era un personaje con mucha fuerza. Podía ser el apóstol Pedro o Neptuno. La calidad era evidente. El rostro me parecía conocido”.

Examinando la iconografía, Muller comprobó que el anciano reproducido en su adquisición guarda semejanza exacta con el San Tomás del ciclo “Los Doce Apóstoles” de Rubens, ejecutado por encargo del duque de Lerma y actualmente conservado en El Museo del Prado en Madrid.

Esta cabeza inclinada y barbuda reaparece también en varios lienzos del artista, como San Amandus en el retablo “El Elevamiento de la Cruz” de la catedral de Amberes, en el fariseo tras Jesús en “El Tributo del César” de la Legión de Honor de San Francisco, y en el rey Melchor de “La adoración de los Magos”, ubicada igualmente en el Prado.

Santo Tomás de “Los Apóstoles”. Colección del Museo del Prado, Madrid

El interés por la posible autenticidad llevó a Muller a adjudicarse la pieza por una cifra inferior a 100.000 euros (USD 115.000), considerada “razonable” dado su potencial, relató a The Guardian.

La casa de subastas la había catalogado únicamente como un estudio de la “escuela flamenca” realizado por un autor desconocido, pero la reiteración del modelo en la obra de Rubens alimentó las hipótesis de que pudiera tratarse de un prototipo empleado por el pintor para explorar distintas fisonomías reutilizadas en sus composiciones.

Para clarificar la autoría, Muller recurrió al historiador del arte Ben van Beneden, ex director de la Rubenshuis de Amberes, quien compartió su opinión: “Creo que es muy probable. Hay que actuar con cautela porque no es una pintura creada para el mercado, sino un material de trabajo. Pero el oficio es sobresaliente: tiene una calidad realmente viva”. La datación sitúa la obra en papel alrededor de 1609, como estudio preparatorio, y el cuadro definitivo entre 1610 y 1612.

La Adoración de los Magos. Colección del Museo del Prado, Madrid

No obstante, la prudencia domina entre los especialistas. Nico Van Hout, responsable de colecciones del Museo Real de Bellas Artes de Amberes y autor de un tratado sobre los estudios de cabezas de Rubens, expresó al diario Gazet van Antwerpen: “No comentaré sobre la autenticidad del cuadro en cuestión. Solo lo hago sobre obras que he examinado personalmente”.

Añadió: “Recibimos peticiones constantemente, de todo el mundo, para que opinemos sobre pinturas no autenticadas. Son personas que creen o esperan haber ganado la lotería. La probabilidad de poseer un auténtico gran maestro es microscópica”.

El dinero del tributo (detalle)

En su propio libro, Van Hout mencionó que existía en el inventario del estudio de Rubens una referencia a un estudio para este modelo de anciano, lo que abre la posibilidad de que el dibujo adquirido por Muller corresponda a esa pieza desaparecida.

Aún no se puede afirmar categóricamente que el trabajo sea autógrafo de Rubens. Sin embargo, los análisis permiten establecer que su creación no pretendió generar un efecto visual ilusorio. Es probable que la figura femenina se pintara primero, y luego el artista reutilizara el soporte, integrando el segundo motivo sin borrar completamente el anterior.