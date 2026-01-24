Tute contra la “subestimación del público infantil”: “La infancia es una etapa muy potente y muy delicada a la vez” (Foto: Alejandra López)

Ya de chico Tute dibujaba sin parar. Tenía con qué. Su padre, Caloi, era historietista; su madre, María Cristina Marcón, artista plástica. Pero también de chico hablaba sin parar. Él y sus dos hermanos. Decían cosas que para sus padres eran absurdas, delirantes, geniales. Un día su madre llegó con un regalo. Un libro forrado en papel escocés y hecho enteramente a mano, con letra de ella pero también de Caloi. Cinco, en realidad: uno para cada integrante de la familia. En la tapa dice Niños.

“Ella fue escribiendo todas las cosas divertidas que decíamos mis hermanos y yo desde que empezamos a hablar hasta la preadolescencia. Lo hicieron mi vieja y mi viejo, pero sobre todo mi vieja: fue la ideóloga. Está separado en tres capítulos: cada capítulo un hermano. Y además de todas las cosas que decíamos están nuestros dibujos y los dibujos que mi viejo nos hacía a nosotros, muchos con Clemente, para los cumpleaños”, recuerda el dibujante del otro lado del teléfono, en entrevista con Infobae Cultura.

“Un material extraordinario donde uno tiene la posibilidad de visitarse con dos años, tres, cinco, siete años. Ver lo que decían mis hermanos, las similitudes, las grandes diferencias... Un libro extraordinario con un original y mi vieja después hizo fotocopias para quintuplicar el libro”, agrega quien acaba de publicar un nuevo título, La Niñez, editado por Siglo Veintiuno. En la tapa, un hombre tatuado mira a su hijo que decidió no dibujar en la hoja, sino en su propio cuerpo, para parecerse a su padre.

"La niñez" (Siglo Veintiuno) de Tute

“La niñez fue una invitación que me hizo Javi Rollo a participar en una serie para Siglo Veintiuno de distintos temas. Les di dos opciones: uno era la infancia, el otro el amor. Ellos escogieron la niñez. Me pareció bien porque no tenía ningún libro temático sobre la infancia. El trabajo más fino fue de Javi, del editor, porque yo mandé todo el material que tenía sobre la infancia. Eran muchísimos dibujos, cerca de quinientos. Ellos hicieron una selección que es lo que hoy está en el librito", cuenta.

Tute camina entre dos vías. Él le llama paisajes. “Uno es el paisaje del mundo que me rodea: los hijos de uno, pero también los hijos de los amigos, los piberíos desconocidos, lo que uno puede observar. Y después, el paisaje interno, que es donde están las preguntas que uno se hacía cuando era pibe. Un mundo más íntimo, más de la filosofía personal, de las angustias y los entusiasmos más personales. Muchas veces surgen a partir de memorias, de recuerdos, de sensaciones, de pensamientos”.

(Tute - "La niñez")

Es la hora de la siesta pero Tute no piensa dormir. Su casa está en obra. Mientras conversamos, se escuchan, a lo lejos, algunos ruidos: el timbre cada tanto, muebles que se mueven, hombres que hablan de albañilería, de carpintería, de para cuándo pueden terminar tal parte de tal trabajo. El artista se despoja del costumbrismo y viaja al pasado: “De muy chico ya decía que iba a ser dibujante, que iba a ser humorista gráfico. Hacía dibujos y decía: ‘solo falta que me paguen’”, recuerda.

Nació en cuna de artistas, en Buenos Aires, año 1974, y se crio en José Mármol. Estudió diseño gráfico, también cine, y antes de que el portón del nuevo siglo se abra publicó sus dibujos en La Nación. Desde entonces puso un pie, además del que tenía en los medios, en la industria editorial. Tute de bolsillo, El amor es un perro verde, Batu, Mabel & Rubén, Diario de un hijo, Superyó, Yodo es político! y Ensayo para mi muerte, son algunos de sus tantos libros publicados.

“Mi primera lectura fue Mafalda”, confiesa ahora. Muchísimo tiempo después, en el año 2014, cuando publicó su primera novela gráfica, Dios, el hombre, el amor y dos o tres cosas más, Quino le escribió el prólogo. “Yo aprendí a leer con Mafalda y, por supuesto había tiras que no comprendía, pero muchas otras que sí. Y en una segunda lectura comprendí una parte que antes no comprendía. Así suelen ser las obras complejas: tienen muchas capas de lectura y permiten relecturas a lo largo de la vida".

(Tute - "La niñez")

“Nunca pienso en chiquitos leyendo mis dibujos, después aparecen”, asegura. “Me gusta que sea así. Nunca forcé un dibujo o una idea pensando en que lo tiene que leer alguien que tiene menos información o que hay que ser más explícito. Me gusta la idea de que un pibito se vuelque a leer algo que no fue pensado para él, pero que perfectamente puede ser leído por él. Como a mí me pasó con Mafalda, que no era una tira producida para ser leída por niños, y sin embargo tuvo infinidad de lectores niños y jóvenes".

“Nunca hice ningún libro ni ningún dibujo pensando en un público infantil”, subraya. En muchas ferias de libros, Tute suele poner sentarse a recibir a sus lectores y una larga cola de gente se forma para que le firme un ejemplar. Esa firma es un dibujo. Y ahí ve muchísimos chicos. “Me encanta eso porque siento que hacen lo que yo hacía cuando era chico, que era leer a Fontanarrosa, leer a Quino, gente que hacía humor para adultos, no para niños. No leía libros infantiles", explica.

“Me parece medio raro lo del libro infantil. Entiendo que uno pueda hacer un libro pensando en niños que recién empiezan a leer, pero a mí me gusta más la idea de un adulto que simplemente hace libros y un pibe que puede leerlos. Tan sencillo como eso”, dice y agrega: “Un pibe no entiende del todo el dibujo va a hacer su propia interpretación provisoria. Después hará una relectura y lo entenderá de otra forma. Todo eso es más enriquecedor que un adulto que dibuja pensando en un pibe que no entiende nada”.

(Tute - "La niñez")

Tute señala que existe un problema serio en subestimar al público infantil: “Ahí hay que ser absolutamente obvio, muy claro, con una subestimación total de los pibes cuando no hace falta. Al revés es más atractivo: que el pibe sienta la exigencia de tener que entender algo, de hacer su propia interpretación y eventualmente de no entenderlo por un tiempo. Después volverá al material y lo entenderá de otra forma. Todo eso me parece mucho más enriquecedor que la subestimación del público infantil”.

“La infancia sigue siendo una etapa muy poderosa, a pesar de las pantallas en demasía y cierta cuestión del no permitirse el aburrimiento”, asegura. “Ese tipo de cosas atentan contra esa potencia creadora, pero yo estoy seguro de que eso está. Es una etapa absolutamente fundamental en la vida. Diría que la primera infancia es la que te forma para el resto de tu vida en muchos sentidos, sobre todo por lo que se inscribe en el inconsciente. Como en las casas, es la base sobre la que se apoya la edificación”.

Tute vuelve al recuerdo al libro que le hicieron sus padres: “Ahí está la potencia de la imaginación”. “La infancia es una etapa naturalmente muy poderosa donde se alojan muchos temores, donde se empiezan a formar las identidades apoyadas sobre las identificaciones. Aparecen las marcas: lo que dice un padre, con lo que dice una madre. La infancia es una etapa de mucha absorción. Todos los pibes son esponjas. Lo estás viendo con tus hijos. Una etapa muy potente y muy delicada a la vez: eso es la niñez”.