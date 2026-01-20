Los mejores documentales de 2026: Elon Musk, Salman Rushdie y la colisión creativa entre James Cameron y Billie Eilish

Cultura

La oferta documental para 2026 se anuncia como una de las más sugerentes de los últimos tiempos, con producciones que exploran temas tan dispares como la inteligencia artificial, el intento de asesinato de Salman Rushdie y la compleja figura de Elon Musk, junto a retrospectivas culturales y musicales de amplio alcance. La expectativa por estos estrenos se inscribe en la dinámica volátil del género que, según apunta Adrián Horton en un artículo publicado en The Guardian, el auge de las retrospectivas sobre figuras célebres y la inmediatez de los relatos sobre crisis actuales, como el conflicto en Gaza, han configurado una cartelera en la que confluyen memoria, denuncia y experimentación formal.

Entre los títulos más destacados del año próximo figura Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, dirigida por Alex Gibney. Esta producción, basada en las memorias del escritor, reconstruye el atentado sufrido en 2022, que le ocasionó la pérdida de la visión de un ojo. La cinta integra grabaciones inéditas de la recuperación del escritor, registradas por su esposa Rachel Eliza Griffiths, junto a fragmentos de su obra y material sobre la fatwa pronunciada en su contra por el ayatolá Jomeini en 1989. El proyecto se perfila como uno de los eventos centrales en el próximo festival de Sundance.

En el mismo festival verá la luz The AI Doc (Or How I Became an Apocaloptimist), una investigación audiovisual firmada por Daniel Roher. El director, conocido por su trabajo en Navalny, se interna en los dilemas contemporáneos de la inteligencia artificial: el filme alterna consultas a especialistas de posiciones enfrentadas sobre los riesgos y oportunidades de esta tecnología emergente, y vincula la exploración a la experiencia vital de Roher mientras se prepara para la paternidad. El proyecto cuenta con la codirección de Charlie Tyrell y la producción de Daniel Kwan.

El interés por la figura de Elon Musk se cristaliza en un nuevo y esperado documental de Alex Gibney, una obra en gestación desde hace años. La película promete un “examen definitivo y sin adornos” del controvertido empresario, a través de testimonios de antiguos colaboradores y conocidos, aunque sin participación directa de Musk. Tras la adquisición de los derechos de distribución para Estados Unidos por Bleecker Street en agosto de 2025, el documental espera definir la fecha de su estreno en cines.

También destaca La historia del hormigón, primer largometraje documental de John Wilson, cuyo sello personal mezcla el humor irónico con una perspectiva urbana y observacional. El filme explora la cultura y el uso del material en la vida cotidiana, desde el punto de partida de un taller centrado en la fórmula narrativa de las películas de Hallmark.

El universo de Oz regresa en 2026 con una nueva producción documental respaldada por Leonardo DiCaprio y Danny Strong, que revisa el proceso de filmación del clásico de 1939 y su impacto en los creadores, entre ellos el director Victor Fleming y la actriz Judy Garland. El proyecto incorpora tanto material de archivo como reconstrucciones recientes filmadas tras la proyección de la versión digitalizada de la película en el Sphere de Las Vegas.

En el ámbito musical, la colisión creativa entre James Cameron y la cantante Billie Eilish genera gran expectación con Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: La gira (En vivo en 3D), anunciada como una experiencia cinematográfica pionera en el uso de tecnología para filmar conciertos. Cameron declara en el avance oficial: “Nadie ha filmado una película de concierto a esta escala antes... Estamos usando tecnología que nunca se ha usado antes”.

El documental ¡Dame la Pelota! rinde homenaje a Billie Jean King, leyenda del tenis y defensora de los derechos de mujeres y personas LGBTQ+, a través de imágenes inéditas y entrevistas. Dirigida por Liz Garbus y Elizabeth Wolff, la película examina tanto sus logros deportivos como su enfrentamiento con Bobby Riggs en la Batalla de los Sexos.

La herencia cultural afroestadounidense está representada en Érase una vez en Harlem, que recupera una grabación inédita de 1972 realizada por William Greaves en la casa de Duke Ellington. Tras la restauración por parte de su hijo, David Greaves, el material devuelve la voz a los protagonistas del Renacimiento de Harlem, con registros de más de tres horas de diálogo entre artistas, músicos y escritores de la época.

Por su parte, el director Questlove se aproxima al legado del grupo Earth, Wind & Fire con el respaldo de archivos originales y la colaboración de los herederos de Maurice White. El filme será estrenado en HBO y se presenta como una celebración del recorrido musical y la innovación del conjunto fundado en 1969 en Chicago.

La situación en Gaza mantiene su presencia en American Doctor, que, de acuerdo con la descripción oficial, acompaña la labor de tres médicos estadounidenses —uno palestino, uno judío y uno zoroastriano— mientras desarrollan su tarea en las áreas afectadas por los bombardeos. El documental aspira a ofrecer “un camino a seguir para abordar un tema tan difícil con humanidad y acción colectiva”, además de recordar el rol de Estados Unidos en el devenir del conflicto.

