Jodie Foster, la estrella de Hollywood que se reinventa en el cine francés

Jodie Foster celebró su 63º cumpleaños en París mientras enfrentaba problemas de salud y promocionaba su película "Una vida privada"

Jodie Foster tenía mucho dolor. Tenía una hernia discal en la espalda y necesitaba cirugía. Después, le harían un reemplazo de cadera.

Pero era su 63.º cumpleaños (19 de noviembre) y estaba en París. Vestida con una chaqueta gris oscuro entallada y pantalones a juego, con el pelo recogido y el maquillaje listos, la dos veces ganadora del Oscar se preparaba para una maratón de entrevistas para promocionar el estreno en Francia de su película Una vida privada (que se estrenó en cines estadounidenses el viernes 16 de enero).

Comenzó el día con una entrevista y un refrigerio a media mañana en el paraíso gastronómico del chef Guy Savoy. Su comida: huevos escalfados bajo una colina de trufas blancas italianas laminadas y tartar de ostras con granizado de limón y algas.

“¡Guau, esto es genial!”, dijo. “Tomé dos Advils, así que estaré bien. ¿No es el paraíso?”

A continuación, una sesión de fotos a orillas del Sena. Foster sonrió y posó incluso cuando una fría llovizna se transformó en un diluvio. Solo cuando cayeron grandes trozos de granizo, la sesión se canceló. “Tengo una especie de control mental”, dijo. “Es mi trabajo”.

Foster, a la derecha, con la directora de “Una vida privada”, Rebecca Zlotowski, en París

Foster ha dirigido docenas de películas a lo largo de las décadas, tanto como actriz como directora. Tres de ellas han sido francesas. Pero Vie privée (título en francés de Una vida privada) es la primera en la que interpreta un papel protagonista en francés. Y no habla cualquier francés, sino un francés fluido, ágil y prácticamente sin acento.

Interpreta a Lilian Steiner, una psicoanalista estadounidense cuya vida, estrictamente controlada, en París se desmorona tras la repentina muerte, aparentemente por suicidio, de quien fuera su paciente por nueve años (Virginie Efira). Convencida de que fue asesinada, Lilian emprende una obsesiva investigación privada. Su exmarido, Gabriel (Daniel Auteuil), acepta ayudarla. Durante el proceso, consulta a un hipnotista y entra en un estado de sueño alucinatorio en el que ella y su paciente fueron amantes en una vida anterior, tocando en la sección de cuerdas de una orquesta parisina durante la ocupación nazi.

La película, anunciada como una novela policíaca cómico-trágica y dirigida por Rebecca Zlotowski, recibió una entusiasta ovación en Cannes el pasado mayo, pero en su estreno en Francia recibió críticas dispares. Algunos críticos criticaron la trama por irreal y difícil de seguir, pero elogiaron las actuaciones, en particular la cautivadora química entre Foster y Auteuil.

Foster, a la izquierda, con Luàna Bajrami en “Una vida privada” (Crédito...Jérôme Prébois/ Sony Pictures Classics)

La conexión francesa de Foster comenzó de niña, gracias a su madre, una apasionada del teatro francés que criaba sola a cuatro hijos. Foster, quien comenzó su carrera en un anuncio de Coppertone a los 3 años, mantenía en gran medida a la familia.

“Mi madre estaba completamente enamorada de Francia”, dijo Foster. “Leía libros sobre Napoleón, conducía un Peugeot, se compró un armario, un tapiz y obras de arte franceses. Finalmente, hizo un recorrido en autobús por Francia con un guía y un autobús lleno de gente, y regresó y me dijo: ‘Bueno, ya está. Aprenderás francés. Nos iremos de este país y serás una actriz francesa’”.

Su madre la trajo a París por primera vez cuando tenía 8 años. Recuerda darse atracones de baguettes con mantequilla rellenas de jamón y tomar fotos de la Torre Eiffel y los puentes sobre el Sena. Su madre le compró un abrigo mini Burberry, un traje de marinero francés y un boina.

“Yo era Jodie en París”, dijo.

Foster ya tenía una conexión excepcional con el lenguaje. Empezó a hablar a los 9 meses y a los 3 años podía leer vallas publicitarias en español (la empleada doméstica de la familia hablaba español). A los 8 años, pronunciaba correctamente el nombre de la calle del hotel, algo que su madre, que nunca aprendió francés, no podía.

De regreso a Los Ángeles, Foster se matriculó en un liceo francés, donde dominó la gramática y el vocabulario franceses y perfeccionó su acento francés.

“La escuela francesa es difícil”, dijo. “Hay recitación donde te ponen contra la pared y luego te dicen algo como: ‘Recita este poema’. Yo estudiaba ciencias, matemáticas, historia, todo en francés. Y todos los niños de mi clase eran franceses menos yo”.

Sin adornos y con la cara llena de pecas a los 13 años, apareció por primera vez en Cannes en 1976 con Taxi Driver, donde interpretó a una niña prostituta. En la rueda de prensa de la película, sentada junto a su compañero Robert De Niro y su director, Martin Scorsese, Foster cautivó a los periodistas con su fluidez en francés.

La película "Una vida privada", dirigida por Rebecca Zlotowski, recibió una ovación en Cannes y dividió a la crítica francesa

Después, su madre la sacó de la escuela y la trasladó a París para aparecer en la película francesa Moi, Fleur Bleue. Interpretó a una joven adolescente que, decidida a perder su virginidad, tiene relaciones sexuales con un hombre mucho mayor.

“Esa es la peor película”, dijo Foster. “Terrible”.

Se quedaron en París casi un año y compraron un apartamento (que Foster vendió hace unos 14 años) en la Île Saint-Louis. “Sí, no fui a la escuela en todo ese tiempo, así que me perdí la geometría. ¿Qué te parece?”.

Para prepararse para el papel de Liliane Steiner, Foster leyó libros franceses en voz alta en casa y luego apareció en París para sumergirse en la vida francesa, visitando librerías, viajando en el metro y el autobús, haciendo ejercicio en un gimnasio, reuniéndose con psicoanalistas franceses, tomando lecciones de violonchelo y cenando en pequeños bistrós.

Su hermana mayor, Lucinda, lleva más de 40 años viviendo en París, y Foster pasaba tiempo con su sobrina nieta e incluso llevaba a su sobrino nieto a sus clases de karate. “Comí queso y tomé aperitivos”, dijo. “No hablé con ningún estadounidense en París durante tres semanas. A veces, cuando tenía que hablar francés todo el día, al final del día apenas podía mover la mandíbula”.

Aprecia que la vida francesa respete la privacidad. En Estados Unidos, está acostumbrada a ser más reservada. Habla poco públicamente sobre su familia, aunque Charlie, uno de sus dos hijos adultos, ahora es conocido como actor, y la esposa de Foster, Alexandra Hedison, es artista y fotógrafa.

“Por suerte, los franceses te dejan en paz”, dijo. “Hay una especie de anonimato que puedo tener en la vida cotidiana. ¿No es increíble cuando puedes ir en metro o en autobús y alguien está a quince centímetros de ti y no te mira, no te habla? Si estuvieras en un ascensor en Estados Unidos, en diez segundos, un estadounidense te diría dónde trabaja, con quién está casado, cuánto gana”.

“Ella tiene una conexión increíblemente extraña con el idioma”, dijo Zlotowski (izquierda) sobre Foster (derecha)

Zlotowski, la directora, llevaba mucho tiempo intentando convencer a Foster para que protagonizara una película antes de conseguirlo con esta. “Tiene una conexión increíblemente extraña con el idioma”, dijo Zlotowski. “En cierto modo, tenía a Jodie en mis huesos: es única, una heroína dura, un personaje solitario".

Como el francés de Foster era tan perfecto, Zlotowski decía palabrotas en inglés cada vez que estaba enojada para recordarles a los espectadores que era estadounidense.

Foster cautivó a sus coprotagonistas franceses, con su francés, claro está, pero también con su cordialidad. “Ah là là —Jodie Foster—, estás conociendo a una leyenda”, dijo Mathieu Amalric, el galardonado actor y cineasta que interpreta al esposo de la paciente fallecida. “Tenía miedo de conocerla. Y de repente, en 30 segundos, es un ser humano y ya no es una leyenda”.

Noam Morgensztern, quien interpreta a un paciente enojado en la película (y es un actor de formación clásica de la Comédie Française, el teatro nacional de élite del país), dijo: “Es una perfeccionista. Ultraprecisa. ¡Me encantó! Y su francés es tan increíble que a veces olvidaba que no era francesa".

Efira la llamó una “actriz que no está atrapada en su propio mito: ella no es Catherine Deneuve”.

Foster desarrolló un vínculo excepcionalmente estrecho con Auteuil, tanto dentro como fuera de la pantalla. Entre tomas, ambos se sentaban en sillas plegables y hablaban de sus vidas. “El encuentro fue tan natural, como si nos conociéramos de toda la vida”, dijo en una entrevista realizada en francés. “Tengo la mala suerte de no hablar inglés correctamente, así que cada vez que he conocido a actores estadounidenses o ingleses que admiraba, nunca he podido tener una conversación profunda. El hecho de que Jodie hable un francés perfecto me permitió superar ese obstáculo”.

Uno de los momentos clave de la película es cuando Lilian llega sin avisar a la consulta de su exmarido, un oftalmólogo. No para de llorar. Él le dice que nunca la ha visto llorar. Ella responde: “No lloro. Son mis ojos”.

“A veces, cuando tenía que hablar francés todo el día, al final del día apenas podía mover la mandíbula”, dijo Foster

Casualmente, esa misma frase fue pronunciada con conmovedora fuerza por Auteuil en la película Jean de Florette de 1986. Su interpretación del feo y desventurado Ugolin ganó premios y lo hizo famoso.

“Me alegré de que Jodie reinventara el momento”, dijo.

Foster se resistió al principio cuando Zlotowski le pidió que improvisara en la película. “Le dije a Rebecca: ‘Mira, no sé si voy a poder improvisar en francés. Me voy a asustar’”.

Pero el vínculo con Auteuil era tan fuerte que se dejaron llevar e improvisaron su última escena, un momento de ternura juntos en un restaurante.

“Había una atmósfera de complicidad, libertad, ligereza y confianza”, dijo Auteuil. “Éramos como dos trapecistas. Nos lanzábamos al aire, nos agarrábamos con los brazos y nos agarrábamos una y otra vez”.

Foster calificó esta película como un “globo sonda”, y quizás haya más por venir. “Soy una persona diferente en ese idioma”, dijo. “Tengo muchísimas otras cosas que expresar. Quizás incluso me gustaría dirigir en francés”.

Le queda poco por demostrar. “Lo he dado todo por hacer películas. Una de las mejores cosas de haber hecho tantas películas y llevar tanto tiempo en el negocio, y simplemente ser mayor, es que ya no te preocupas”.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Benjamin Malapris/ The New York Times; Reuters/ Carlos Osorio y archivo.