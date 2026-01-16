Cultura

David Hockney advierte que trasladar el Tapiz de Bayeux desde Francia a Gran Bretaña es “una locura”

El reconocido artista británico opinó sobre los riesgos de llevar la obra medieval para ser exhibida en el Museo Británico. “Enrollarlo y desenrollarlo puede causar desgarros y deformación del tejido”, afirmó

FOTO DE ARCHIVO: Primer plano del Tapiz de Bayeux, un tapiz bordado que representa los acontecimientos que condujeron a la conquista normanda de Inglaterra en relación con Guillermo, duque de Normandía, y Harold, conde de Wessex, que se cree que data del siglo XI, en el Museo de Bayeux, Francia, el 13 de septiembre de 2019. REUTERS/Charles Platiau

El Museo Británico prometió proteger el llamado Tapiz de Bayeux, después de que el reconocido artista británico David Hockney advirtiera que enviarlo cruzando el Canal de la Mancha desde Francia para una exposición este año es “una locura”. “Hay cosas demasiado valiosas para correr riesgo alguno”, escribió el artista en un artículo de opinión para el diario Independent sobre los planes para la obra del siglo XI. “Trasladar el Tapiz de Bayeux es una de ellas. Es frágil, lo que hace una locura pensar en moverlo. Es un riesgo demasiado grande”, escribió en el artículo.

El director del museo, Nicholas Cullinan, dijo que aunque su equipo entiende estas preocupaciones, el museo de Londres “cuenta con un equipo de conservación y colecciones de talla mundial que son expertos en el manejo y el cuidado de este tipo de material. “Enviamos y recibimos miles de préstamos cada año, incluyendo frescos antiguos y textiles más antiguos que el Tapiz de Bayeux, y su estado y seguridad siempre son de suma importancia”, añadió.

El tapiz, de 68 metros de largo, que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066, se encuentra ahora en un lugar secreto de almacenamiento, después de haber sido trasladado por primera vez en 40 años desde su museo en la localidad francesa de Bayeux, en Normandía.

(AFP)
El presidente francés, Emmanuel Macron, acordó el año pasado prestar el tapiz medieval a Gran Bretaña durante 10 meses a partir de septiembre de 2026 para celebrar las relaciones franco-británicas. A cambio, los museos franceses recibirán en préstamo antigüedades principalmente del yacimiento anglosajón de Sutton Hoo, uno de los lugares arqueológicos más importantes de Inglaterra. Pero el plan ha provocado indignación entre expertos en patrimonio preocupados por el ya frágil estado del antiguo bordado.

Una obra “vulnerable”

Desde 2020, expertos han documentado meticulosamente 24.204 manchas, 9.646 agujeros y 30 desgarros en la obra. Un estudio de viabilidad para el transporte del Tapiz de Bayeux a Londres, completado por tres expertos en marzo de 2022, permanece “confidencial” a petición de las autoridades culturales de Normandía que lo encargaron.

Hockney, que vio el tapiz por primera vez en 1967, dice que lo ha visitado 20 veces en los últimos tres años, y añade que es “fundamental para la historia de nuestra isla”. Pero advirtió: “El lino de soporte está debilitado por la edad, y los hilos de lana del bordado son vulnerables al estrés”. “Enrollarlo, desenrollarlo o colgarlo de forma diferente puede causar desgarros, pérdida de puntadas y deformación del tejido”.

El tapiz fue añadido al registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO en 2007. Un proyecto de renovación de dos años debía comenzar en 2025, pero fue pospuesto indefinidamente y la reliquia fue retirada de exhibición mientras el museo que la alberga actualmente se somete a sus propias renovaciones. Hockney sugirió que debería quedarse donde está y que “se haga una copia idéntica”.

“No es difícil. Se vería fantástico”.

Fuente: AFP

