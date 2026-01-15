Marxistas y líderes musulmanes ya lucharon juntos: ¿Y qué pasó?

El libro del día

En agosto de 1969, un hombre y una mujer entrenados por el Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestraron un avión de pasajeros estadounidense que volaba de Roma a Tel Aviv. La aeronave aterrizó en Damasco, donde la sección delantera fue volada después de que los pasajeros y la tripulación descendieron.

Leila Khaled, la secuestradora que ese día se convirtió en un ícono tanto celebrado como repudiado de la causa palestina, intentó interactuar con los pasajeros, repartiendo dulces y explicando que buscaba llamar la atención sobre la opresión israelí, así como sobre causas revolucionarias de izquierda en todo el mundo.

“Para su sorpresa, sus alegres intentos de repartir dulces y cigarrillos recibieron una respuesta fría”, escribe el periodista de The Guardian Jason Burke en The Revolutionists, una crónica oportuna y atractiva sobre la violencia creciente que azotó Oriente Medio desde finales de los años 60 hasta principios de los 80. Frente a sus rehenes poco receptivos en 1969, Khaled pronunció su discurso de todos modos. “Somos parte del Tercer Mundo y de la revolución mundial”, dijo, extendiendo “saludos a todos los amantes de los oprimidos”.

Este evento marca el inicio de la extensa y profundamente investigada historia de Burke, que va desde campamentos de entrenamiento palestinos y prisiones alemanas hasta las calles de El Cairo y Teherán. Burke centra su análisis en la década de 1970 porque, según argumenta, fue cuando la violencia cambió radicalmente. Si los primeros secuestradores buscaban evitar matar a alguien en su intento de convertir la causa palestina en una cruzada global entre revolucionarios de izquierda, al final de esa década la carnicería se había convertido en la principal táctica de un movimiento dominado por yihadistas musulmanes sunitas y chiitas.

La secuestradora palestina Leila Khaled en Jordania en 1969 (The New York Times)

Burke, corresponsal veterano de seguridad internacional, sostiene que ambos movimientos intentaban resistir lo que sus miembros consideraban una tormenta de fuerzas globales —sionismo, imperialismo y capitalismo— que, a su juicio, había golpeado al mundo de posguerra. Tanto los izquierdistas como luego los yihadistas también ganaron fuerza en gran medida porque los gobiernos de Oriente Medio parecían incapaces de apoyar a las legiones de personas que se trasladaron a las ciudades mientras el respaldo occidental subía y bajaba y los mercados petroleros alternaban entre auge y caída.

En un Irán en pleno auge petrolero, el Sha gastaba generosamente en fiestas y seguridad personal incluso mientras la inflación se disparaba. En Egipto, las aguas residuales fluían de tuberías rotas directamente a la plaza Tahrir y los productos extranjeros caros desplazaban a los productos locales más baratos de las estanterías. Mientras tanto, escribe Burke, empresarios árabes llegaban a Guiza para meter “fajos de billetes en los vestidos de lentejuelas de divas en decadencia”.

A medida que aumentaba la agitación, Burke observa que las nuevas tecnologías difundían imágenes impactantes de violencia y represión por todo el mundo. Militantes de izquierda deseosos de unirse a la lucha se inspiraban en el mismo canon: una biblioteca con Mao, Lenin, Marx, Che Guevara y Frantz Fanon. Tras el triunfo de Israel en la guerra árabe-israelí de 1967, Burke señala que estos textos ayudaron a galvanizar a los izquierdistas, que veían a los palestinos oprimidos como “abanderados de una batalla global”.

Miembros de Baader-Meinhof, grupo alemán de ultraizquierda con protagonismo en los años 70

Burke realizó decenas de entrevistas durante más de una década, hablando con secuestradores, exfuncionarios del Mossad y espías. Trabajando en doce idiomas, también revisó documentos gubernamentales desclasificados y miles de historias en los medios. Sumerge al lector en la época a través de breves y reveladores perfiles biográficos, desde los fundadores de la banda Baader-Meinhof en Alemania Occidental hasta el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder de la revolución islámica de Irán en 1979.

Algunos actores de esta saga resultaron tan cómicos en su incompetencia como violentos eran sus propósitos. En 1970, un líder militante alemán tuvo problemas durante un entrenamiento de asalto en un campamento palestino en Jordania porque insistía en usar pantalones de terciopelo ajustados. En 1975, un equipo palestino que planeaba atacar un avión israelí en un aeropuerto concurrido de París con un lanzagranadas escondió el arma con anticipación en un baño, pero no previó las largas filas de domingo y perdió la oportunidad.

Los campamentos de entrenamiento palestinos en Líbano y Jordania inicialmente representaron una unidad de propósito, atrayendo reclutas desde Japón y Nicaragua, así como a todas las principales facciones de oposición en Irán. Pero la coalición se resquebrajó a medida que los grandes conflictos mundiales que habían inspirado a los radicales, como la guerra de Vietnam, llegaban a su fin y el bloque soviético comenzaba a desmoronarse. La cooperación también se evaporó porque los occidentales seguían “profundamente ignorantes de la sociedad, historia y cultura de sus anfitriones”, escribe Burke. El sexo casual entre marxistas europeos, en particular, escandalizaba a los militantes musulmanes, quienes terminaron dominando la causa.

El shah de Irán Reza Pahlev iy la emperatriz Farah Diba saludan desde su carruaje mientras recorren las calles de Teherán

En cierto modo, argumenta Burke, no resulta sorprendente que los revolucionarios islámicos terminaran eclipsando a sus socios de izquierda en Oriente Medio. Para consolidar el derrocamiento del Sha de Irán en 1979, el ayatolá Jomeini aceptó a regañadientes a comunistas y socialistas locales en sus filas. Estos izquierdistas creían tener la ventaja. Incluso muchos militantes iraníes que tomaban su economía y su historia de Marx pero sus valores del chiismo consideraban que el estamento religioso era una fuerza agotada que se desvanecería en un segundo plano.

Aun así, tras la revolución, cuando Jomeini recurrió a la violencia para aplastar a sus antiguos aliados, los iraníes comunes acataron. Perseguidos por el Sha a instancias de Occidente en plena Guerra Fría, los izquierdistas quedaron muy debilitados. El islam se mantuvo como el ancla más fuerte frente a la alienación de una clase trabajadora rural atraída a las ciudades para empleos en una economía que se desmoronaba. “El comunismo y el socialismo ofrecían justicia social pero ignoraban la identidad”, escribe Burke. “El islam político, y su rama violenta, ofrecía ambas cosas”.

A mediados de los años 80, la mayoría de los militantes europeos, repelidos por el derramamiento de sangre, se volvieron hacia otras causas como el ambientalismo, mientras que los revolucionarios árabes e iraníes se orientaron hacia el fervor religioso. Al presentar personaje tras personaje, Burke también sugiere que Israel y sus aliados occidentales, al priorizar la seguridad sobre la paz, ayudaron a encumbrar a sus peores enemigos, incluso eliminando a líderes dispuestos a negociar.

Ali Hassan Salameh, jefe de seguridad de la OLP

Ali Hassan Salameh, el “Príncipe Rojo” que dirigía la seguridad del líder de la OLP, Yasir Arafat, era un playboy apuesto que se casó con una ex Miss Universo de Líbano. En 1976, Salameh se había convertido en el principal enlace palestino de la CIA. Israel, convencido de que él había ayudado a planear el ataque a los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, lo asesinó en Beirut en 1979.

Los yihadistas que lo sucedieron fueron mucho más intransigentes, escribe Burke. El teólogo palestino sunita Abdullah Azzam, miembro árabe de la Hermandad Musulmana, se inspiró para unirse a la causa tras un incidente en Jordania en 1969. Una noche, escuchó cantar a un grupo de militantes palestinos marxistas, buscó su campamento y fue rechazado cuando se negó a disculparse por insultar a Che Guevara.

En los años 70, mientras el rey Hussein perseguía a izquierdistas en Jordania, Azzam buscó el favor de destacados islamistas y redactó diatribas antiimperialistas que causaron impacto en Oriente Medio, aunque fueron ignoradas en otros lugares. Al final de la década, Burke observa que se había convertido en “una de las voces musulmanas sunitas más influyentes e importantes que proponían soluciones radicales”.

Abdullah Azzam, miembro árabe de la Hermandad Musulmana

Hacia 1980, Azzam empezó a enseñar que el islam solo recuperaría su verdadero poder y gloria mediante la yihad. Para él, enfrentar la invasión soviética de 1979 era la primera batalla de la lucha contra, según Burke, “ateos, comunistas, sionistas, judíos y estadounidenses”. Azzam pronto se convirtió en mentor de un joven saudita piadoso y desencantado de familia adinerada. Su nombre era Osama bin Laden.

En última instancia, la violencia descrita en “The Revolutionists” frustró los objetivos de sus perpetradores. Los palestinos nunca lograron articular actos de terror con un programa político realista. Los mulás siguen controlando una Irán inquieta, mientras que fanáticos religiosos gobiernan en Kabul y el reducido Estado Islámico reivindica esporádicamente ataques sangrientos. La lucha sigue transformándose, pero la profunda sensación de desarraigo y exclusión que sienten muchos en Oriente Medio parece nunca abordarse.

Fuente: The New York Times