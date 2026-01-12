El legado musical de María Elena Walsh, en un concierto sinfónico en la Usina del Arte

El auditorio de la Usina del Arte será escenario de un concierto sinfónico gratuito en homenaje a María Elena Walsh el 25 de enero

El auditorio de la Usina del Arte será sede el domingo 25 de enero a las 17 de un concierto sinfónico en homenaje a María Elena Walsh, figura central de la literatura y la música infantil argentina. La propuesta forma parte del ciclo Cultura de Verano, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso gratuito mediante reserva previa en el sitio oficial usinadelarte.ar.

El espectáculo, titulado María Elena Walsh Sinfónico, reunirá sobre el escenario a Katie Viqueira junto con su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina. La dirección musical estará a cargo de Norbi Córdoba, acompañado por Federico Mizrahi y Fabián Sapo Miodownik. Por su parte, la orquesta actuará bajo la batuta de Néstor Tedesco.

El repertorio incluirá versiones sinfónicas de obras emblemáticas como “Manuelita”, “La Cigarra”, “Canción para bañar la Luna”, “Barco quieto” y “El reino del revés”. Estas piezas, que pertenecen al cancionero más conocido de María Elena Walsh, serán interpretadas con arreglos orquestales desarrollados por Córdoba, Mizrahi y Mariano Barreiro, en versiones sinfónicas. El evento busca acercar a nuevas generaciones y públicos diversos la obra de una de las autoras más influyentes de la cultura argentina.

La realización de este concierto marca la segunda edición de un homenaje sinfónico dedicado a Walsh en la Usina del Arte, lo que consolida el espacio como punto de referencia para actividades culturales vinculadas a la música y el patrimonio nacional.

Las reservas para asistir a la función pueden gestionarse sin costo a través de la plataforma digital oficial de la Usina del Arte.