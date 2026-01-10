Cultura

“Una batalla tras otra” se perfila como la favorita de los Globos de Oro

La obra de Paul Thomas Anderson basada en una novela de Thomas Pynchon tiene 9 nominaciones, entre ellas la de mejor película, para los premios que se entregan el domingo 11 en Los Ángeles

La 83° edición de los
La 83° edición de los premios Globos de Oro se realizan el domindo 11 de enero en Beverly Hills, Los Ángeles, California (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La tradicional temporada de premios sigue este dommingo con los Globos de Oro, en los que Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, tratará de confirmar su estatus de favorita a dos meses de los Oscar. Este thriller político y social, que gira en torno a un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), es un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu del momento. Gran favorita con nueve nominaciones, la obra parece tener asegurado llevarse los premios a mejor comedia y mejor director. “Esta película lo está arrasando todo y parece imparable”, dijo Pete Hammond, cronista del sitio especializado Deadline, al recordar que ya ha ganado varios premios menores en las últimas semanas.

Leonardo DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija (Chase Infiniti), competirá por el premio a mejor actor en una comedia con Timothée Chalamet, sobresaliente como un jugador de ping pong de ambición insaciable en Marty Supreme.

"Una batalla tras otra" lidera
"Una batalla tras otra" lidera las nueve nominaciones en los Globos de Oro 2026 y apunta a triunfar como mejor comedia

Una victoria del veterano de Hollywood sería “ideal para frenar el impulso de Timothée Chalamet”, quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Oscar, observa Hammond.

Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de Una batalla tras otra, con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan (La hora de la desaparición) y Ariana Grande (Wicked: Por siempre).

“Pecadores” contra “Hamnet”

El dominio de Una batalla tras otra parece aún más claro porque los Globos de Oro separan las comedias de los dramas. Una distinción que le impide enfrentarse directamente a Pecadores, su competidor más serio por el Oscar a la mejor película. Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando al mismo tiempo el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, ha sorprendido por su originalidad.

Para el premio a la mejor película dramática, Pecadores competirá, entre otras, con Hamnet, una tragedia que posiciona a Jessie Buckley como gran favorita al premio a la mejor actriz, gracias a su papel de esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo.

Timothée Chalamet encarna a un
Timothée Chalamet encarna a un ambicioso jugador de tenis de mesa en "Marty Supreme"

Con ocho nominaciones, la película noruega Valor sentimental, en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría alzarse con el título.

Una victoria de Pecadores indicaría “un verdadero cambio” en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado “nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos”.

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros. La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.

¿“Fue solo un accidente” recompensado?

“Eso hace que los pronósticos sean más difíciles, pero se ve que a estos nuevos votantes les gustan menos los grandes éxitos comerciales y son más sensibles a las películas internacionales apreciadas en Cannes y Venecia”, explica Hammond.

La película noruega "Valor sentimental"
La película noruega "Valor sentimental" tiene 8 nominaciones para los Globos de Oro

El brasileño Wagner Moura podría así superar a Michael B. Jordan, la estrella de Pecadores, por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en El agente secreto, por el que ya había sido premiado en Cannes.

Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de Valor sentimental, parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.

El agente secreto y Valor sentimental también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Oscar: Fue solo un accidente, del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes. “Los Globos de Oro podrían querer enviar un mensaje al otorgarle este premio”, apunta Hammond.

Otros favoritos incluyen a Rose Byrne (If I Had Legs, I’d Kick You) por el premio a mejor actriz en comedia, y Las guerreras k-pop como mejor película animada. Tras un exitoso debut el año pasado, la humorista Nikki Glaser regresa para conducir la 83ª edición de estos galardones.

Fuente: AFP

