Sherlock Holmes, actores legendarios y campañas insólitas: así se forjó el mito en teatro, cine y publicidad

Sherlock Holmes se transformó en uno de los iconos más reconocibles de la cultura popular desde su creación por Arthur Conan Doyle en 1887 (Pixabay)

La figura creada por Arthur Conan Doyle traspasó los límites de la literatura y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura popular mundial. Desde su aparición en 1887, Sherlock Holmes provocó admiración, análisis, imitaciones y homenajes a través de generaciones, y fue mucho más que un personaje ficticio. Su silueta, su ingenio deductivo y sus emblemáticos accesorios marcaron el imaginario colectivo e inspiraron a escritores, cineastas y artistas en todo el mundo.

El legado de William Gillette y las primeras representaciones

El estadounidense William Gillette fue el primer actor que interpretó a Sherlock Holmes, y llevó al escenario una obra teatral basada en un guion de Conan Doyle en 1899. Entre ese año y 1932, asumió el papel en más de 1.000 ocasiones y fue referencia tanto para el público británico como estadounidense.

Su primer encuentro con Conan Doyle quedó plasmado en una anécdota que todavía se recuerda. Al observar al autor, Gillette afirmó: “¡Sin lugar a dudas, un autor!”.

El personaje de Sherlock Holmes trascendió la literatura y se consolidó en el teatro, el cine y la televisión, manteniendo su vigencia durante más de un siglo (Europa Press)

El origen de la pipa y la silueta inconfundible

De acuerdo con BBC History Magazine, la famosa pipa de brezo curva que identifica a Holmes no aparece en los relatos originales, sino que surgió en el teatro. Y la elección fue curiosa: Gillette optó este accesorio porque una pipa recta le tapaba el rostro durante las funciones, y así estableció la imagen más reconocible del detective.

Intereses amorosos y libertad de los adaptadores

Gillette fue pionero al dotar a Holmes de un interés amoroso, una decisión que incomodó a los seguidores más fieles. Conan Doyle respondió con humor cuando le consultaron sobre esa posibilidad: “¡Puedes casarte con él, asesinarlo o hacer lo que quieras con él!”. Esta libertad creativa impulsó a guionistas a innovar en sus adaptaciones.

William Gillette fue el primer actor en personificar a Sherlock Holmes en teatro y estableció la pipa curva como parte de la imagen clásica del detective - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inicios en la pantalla y la expansión internacional

Después de la “muerte” de Holmes en las cataratas de Reichenbach, el personaje resurgió y debutó en el cine en 1900 con Sherlock Holmes Desconcertado, un cortometraje realizado con técnica de stop-motion.

En 1916, William Gillette volvió a interpretar al detective en una de las películas más antiguas que existen, y así inició una presencia sostenida en la gran pantalla.

Rathbone, Bruce y la consolidación en el cine

El dúo formado por Basil Rathbone como Holmes y Nigel Bruce como Watson, entre 1939 y 1946, definió las personalidades de ambos personajes en la cultura popular. Protagonizaron 14 películas; las dos primeras ambientadas en la época victoriana y las siguientes en tiempos contemporáneos, y así Holmes persiguió espías nazis y participó en campañas de bonos de guerra.

Por su parte, la interpretación de Watson por Bruce, caracterizado como despistado, todavía genera debate entre expertos y aficionados.

El debut de Sherlock Holmes en el cine ocurrió en 1900, con una innovadora técnica de stop-motion en el cortometraje 'Sherlock Holmes Desconcertado' (REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo)

Parodias, humor y la sátira en torno a Holmes

La popularidad de Holmes produjo numerosas parodias desde el siglo XIX. En 1893, apareció la aventura cómica de ChubbLock Homes en una revista británica. Poco después, surgieron tiras cómicas y versiones satíricas en Londres y Estados Unidos.

El humor también llegó al cine, donde Peter Cook y John Cleese ofrecieron interpretaciones memorables, y a la televisión, donde Larry Hagman encarnó a Sherman Holmes.

Publicidad y mercadotecnia: el rostro comercial de Holmes

La imagen de Sherlock Holmes apareció en campañas publicitarias desde sus primeros años. En la década de 1890, la industria de pastillas para la garganta Beecham lo presentó como fumador, una estrategia que replicaron marcas de tabaco como Chesterfield y Ogden’s.

Más adelante, productos como crema para muebles, enjuague bucal, cereales para el desayuno y fotocopiadoras también se asociaron al detective. La versatilidad comercial del personaje resultó clave para su permanencia en el imaginario colectivo.

La imagen de Sherlock Holmes fue utilizada en diversas campañas publicitarias, desde pastillas para la garganta hasta cereales y fotocopiadoras, demostrando su enorme atractivo comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holmes en televisión y opiniones de los intérpretes

La televisión incorporó a Holmes después de la Segunda Guerra Mundial. El británico Alan Wheatley fue su primer intérprete en la pequeña pantalla en 1951, aunque expresó su desaprobación por el personaje al declarar: “En mi opinión, simplemente parecía un mojigato insoportable”.

Los Holmes más prolíficos: teatro, televisión y dramatización radiofónica

Entre todos los actores que interpretaron a Holmes, Jeremy Brett es considerado por muchos como la referencia principal, gracias a los 41 episodios y cinco largometrajes para Granada Television en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, el título de intérprete más prolífico corresponde a Clive Merrison, quien encarnó al detective en la BBC Radio y completó las 60 adaptaciones del canon original de Conan Doyle.

Desde el siglo XIX, la figura de Sherlock Holmes inspiró parodias, sátiras y versiones humorísticas tanto en revistas como en cine y televisión internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruces entre actores y personajes británicos conocidos

Varios intérpretes alternaron papeles entre Holmes y otros personajes emblemáticos. Peter Cushing y Christopher Lee interpretaron tanto a Holmes como a Mycroft; el segundo de ellos, además, dio vida al detective en distintas etapas de su existencia. Roger Moore es el único que fue Holmes y James Bond.

En tanto, Patrick Macnee representó a Watson y a Holmes en diferentes producciones, una situación poco habitual en la historia audiovisual británica.

A pesar de las múltiples interpretaciones y versiones, la trascendencia de Sherlock Holmes reside en una paradoja: su creador, Arthur Conan Doyle, lo consideró tan distante de las emociones humanas como una máquina, pero eso no impidió que el personaje mantuviera la fascinación generación tras generación.

La capacidad de Holmes para reinventarse y adaptarse lo mantiene vigente como un mito universal.