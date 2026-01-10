Salman Rushdie, Olivia Wilde, Richard Linklater y Billie Jean King lideran las charlas más relevantes del Sundance Film Festival 2026

Figuras del cine, la literatura y el deporte participarán de la programación "Beyond Film" del Festival de cine Sundance 2026

La edición 2026 del Sundance Film Festival, que se desarrollará del 23 al 30 de enero por última vez en Park City, estado de Utah, presentó una programación centrada en la reflexión sobre el legado, el poder de la narrativa y la evolución de la industria audiovisual. El instituto anfitrión anunció la serie Beyond Film, que incluye encuentros con nombres destacados como Olivia Wilde, Richard Linklater, Billie Jean King, Ava DuVernay, John Turturro, Salman Rushdie, Antoine Fuqua, Nicole Holofcener, Elijah Wood, Ta-Nehisi Coates, James Wan y Gregg Araki.

Como parte del tributo a Robert Redford, el actor y director fundador del festival muerto en septiembre de 2025, el programa Park City Legacy propone proyecciones de archivo, charlas con figuras históricas del festival y un evento abierto de celebración dirigido a la comunidad local, bajo el lema Everyone Has a Story: Four Decades of the Sundance Film Festival in Utah.

Robert Redford posa en un balcón sobre Main Street, en el centro de Park City, Utah, sede del Festival de Sundance (Foto: archivo AP/Douglas C. Pizac)

Kim Yutani, directora de Programación, describió el impacto de la agenda de este año: “Nos emociona anunciar la programación Beyond Film de este año, ya que representa lo especial que resulta esta edición para el Sundance Film Festival”, aseguró a través de un comunicado difundido por el instituto. Yutani profundizó sobre la estrategia: “Esperamos reunir voces audaces e inspiradoras para explorar los temas presentes en la selección de nuevos filmes, además de celebrar nuestra historia compartida con Utah mediante las charlas del Park City Legacy program y nuestra conversación Power of Story en el emblemático Teatro Egyptian”.

Por su parte, Ania Trzebiatowska, curadora de Beyond Film, remarcó la intencionalidad de esta sección: “Nuestro programa de 2026 sigue siendo un espacio para expandir perspectivas y celebrar el espíritu creativo resiliente que está en el corazón del Festival”, detalló Trzebiatowska al anunciar la agenda definitiva. La ejecutiva puntualizó en la importancia del enclave: “Al reunirnos en Park City, reconocemos el privilegio de compartir este espacio: mirar más allá de las pantallas, honrar nuestro legado y conectar con los artistas y el público que influyen en cómo vemos el mundo”.

La conversación central, Power of Story: On Legacy, reunirá a Ta-Nehisi Coates, Alex Gibney, John Turturro y Olivia Wilde para debatir sobre la herencia artística, la tensión entre intención e interpretación y la forma en que las historias sobreviven y adquieren nuevos significados. Los organizadores definieron el eje temático de esta conversación como un análisis “de lo que perdura, lo que permanece y lo que esperamos transmitir”.

Vista del Egyptian Theatre, sede central del Festival de Sundance en Park City, Utah (Foto: prensa Sundance Festival)

Beyond Film incluye, además, la grabación en vivo del pódcast Visitations con James Wan y conducción de Elijah Wood y Daniel Noah, la serie Cinema Café con Ava DuVernay, Barbara Kopple, Salman Rushdie, Billie Jean King, Antoine Fuqua, Gregg Araki, Nicole Holofcener y Richard Linklater, y la sección The Big Conversation, que aborda la relación entre ciencia, arte y tecnología en la narrativa audiovisual contemporánea. El evento titulado From Fire to Flight: Humans, Technology and Time convoca a Andrew Stanton y Colby Day, moderados por Heather Berlin, para analizar la evolución de la humanidad a través de la historia y la ficción cinematográfica.

El acceso a todas las charlas Beyond Film es gratuito excepto Power of Story. Para el resto de actividades, la organización recomienda llegar con al menos treinta minutos de anticipación debido a la limitación de aforo, y gestionar los códigos QR de entrada mediante la app oficial del festival.