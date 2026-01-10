Cultura

El Festival Buenos Aires Matsuri celebra 140 años de cultura japonesa en Argentina

La tercera edición de este encuentro se realizará el sábado 17 y domingo 18 de enero en Mercat Villa Crespo, con una fiesta de sabores, música, danzas y cosplay de la colectividad nipona

La tercera edición del Buenos Aires Matsuri consolida a la Ciudad como epicentro de la cultura japonesa. El festival, declarado de Interés Cultural por la Legislatura Porteña, se realizará el sábado 17 y domingo 18 de enero en el espacio Mercat Villa Crespo, para destacar el legado japonés en territorio argentino a través de una propuesta abierta y sin costo de ingreso.

Para Sergio Asato, curador y productor del espacio, el sentido de estas celebraciones resulta claro: “La comunidad japonesa tiene un legado profundo en la Argentina, que se expresa en la gastronomía, la cultura y también en sus celebraciones. Los matsuri son una forma de encontrarnos, de compartir y de mantener vivas tradiciones que siguen teniendo sentido hoy”, señaló en declaraciones difundidas por la organización.

Durante ambos días, la programación combina gastronomía tradicional, shows de tambores taiko, pop japonés, danzas nikkei y el clásico Bon Odori, la danza colectiva que simboliza comunidad entre los participantes. Más de 50 puestos reunirán productos japoneses de decoración, moda, manga, anime y objetos tradicionales.

El evento cobra aún más sentido al enmarcarse en el aniversario de los 140 años de la inmigración japonesa a Argentina, vínculo que busca ser celebrado en todo el país con festivales entre enero y febrero. Keika Furukawa, directora del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina, explicó: “El crecimiento de los matsuri en Argentina responde a un interés genuino por la cultura japonesa entre las nuevas generaciones. No es solo la influencia del anime o la gastronomía: es la búsqueda de experiencias colectivas, rituales y significados que vuelvan a unirnos. Este año cumplimos 140 años de la llegada del primer inmigrante japonés a la Argentina, un hito que celebra el intercambio y la integración entre ambos pueblos”.

La edición 2026 del Buenos Aires Matsuri, suma a su propuesta actividades gratuitas, jornadas de cosplay y una feria abierta tanto a residentes como turistas, bajo el objetivo de fortalecer el lazo cultural y social entre las comunidades.

[Fotos: prensa Festival Buenos Aires Matsuri]

