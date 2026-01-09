Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

Libros para acompañar la vida.

Pasa con los libros como con las películas: de tanta oferta que hay, a veces no se sabe qué elegir. Novelas, ensayos que miran al presente, planteos que piensan el mundo en que vivimos.

Esta vez, hablaremos de tres propuestas que en realidad son cuatro libros y, como bonus track, de los libros de grandes entrevistas de Infobae en 2025, que se ofrecen de manera gratuita.

Se trata de Tuya y El tiempo de las moscas, las novelas en que se basa la serie El tiempo de las moscas, que está entre las más vistas en Netflix. Por otro lado, Estado civil, cansada, donde la periodista Ana Morales analiza un mal de época. Y, finalmente, El liderazgo del caos, donde Ricardo Lorenzetti plantea cómo conducir el presente.

1) “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, de Claudia Piñeiro

Una saga que ahora es una existosa serie de Netflix.

Antes de escribir El tiempo de las moscas, la novela que da título a la serie que se acaba de estrenar en Netflix, Claudia Piñeiro hizo un curso en el que aprendió cómo los forenses usan estos insectos para determinar cuándo y dónde murió alguien. ¿Importa? Sí, muchísimo. En El tiempo de las moscas, Piñeiro retoma la historia de Inés, la esposa engañada por su marido que aparecía en Tuya. Esa mujer machista acaba de salir de la cárcel y cambió.

En pocos días, la serie se metió entre las diez más vista de la plataforma de streaming. Y, en realidad, combina esas dos novelas. la que habla de una Inés que salió de la cárcel y trabaja de fumigadora con una amiga a quien conoció rejas adentro, “La Manca”, y la que desplegaba, antes de ir a la cárcel, a esa esposa sometida que se decía a sí misma el discurso que la condenaba.

Inés, entonces, es una fumigadora experta en moscas y en todo lo que se puede aprender de la descomposición de un cadáver a partir de ellas. ¿Buen dato para una novela policial? Es Claudia Piñeiro la que escribe, no se olviden. Entonces, todo sirve.

La trama se acelera cuando Inés recibe una propuesta extraña de una clienta: muchos, muchos dólares a cambio de venderle un veneno que sólo pueden comprar los profesionales. Le dice que es para un marido infiel pero mmm no parece cierto. ¿La clienta va a involucrar a Inés en un crimen? ¿Contra quién? Esa plata que necesita para salvar una vida ¿le va a arruinar la de ella?

"El tiempo de las moscas" une dos novelas en una serie. (Cleo Bouza / Netflix ©️2025)

Se puede ver la serie sin haber leído las novelas, pero se disfrutan muchos detalles si se las ha leído. También se puede leer El tiempo de las moscas sin Tuya, pero Tuya -un libro que Claudia Piñeiro escribió antes de que le llegaran el reconocimiento y la fama- tiene muchísimo de esa observación en la que la escritora es experta: las frases que Inés se dice para justificarlo todo, cómo está tan ciega por LO QUE LE HACE ÉL que no ve ni siquiera que a su hija le está pasando algo gordo. Ahí, delante de sus ojos. Pero los ojos, los tiene tapados.

“Tengo un poco de miedo del hartazgo del discurso del feminismo, en la idea de ‘pasemos a estos otros temas que son los importantes’“, decía Piñeiro en 2022, cuando se publicó El tiempo de las moscas.

Gran momento para volver sobre esos dos libros. Porque ese hartazgo que Piñeiro percibió siguió su curso y ganó poder. Y porque nunca pasa de moda una pregunta central. ¿Cualquier aes capaz de matar? ¿Yo, yo soy capaz?

2) “Estado civil, cansada”, de Ana Morales

Cansancio, un mal de la época.

“Estamos cansadas de estar cansadas”, afirma Ana Morales, es la directora de belleza de Vogue, marcando el tono de su nueva obra, Estado civil, cansada, en la que expone el cansancio crónico que afecta a miles de mujeres profesionales.

“Una lista de «tengo que» que las mujeres hemos asumido porque, dicen, nuestro papel en la sociedad ha cambiado. Una lista que —sin ánimo de ser pesimista— va in crescendoa medida que pasan los años. Si ya a los veinte me «faltaban horas en el día» —que expresión tan manida y tan cierta—, a los cuarenta y tres me levanto pensando, muchos más días de los deseables, en la hora de meterme en la cama, y eso cuando me siento optimista. Y directamente en la jubilación cuando tengo un mal despertar", escribe.

Para la periodista, el agotamiento no responde a causas médicas simples ni se resuelve con descanso ocasional. “No es por la astenia primaveral. Ni porque nos falte hierro. Sencillamente, es imposible llegar a más”, señala Morales, al describir una sobrecarga vinculada a la cultura de la hiperexigencia y la disponibilidad permanente.

En el libro, Morales retrata el bucle cotidiano en el que muchas trabajadoras ven cómo el cansancio estructura su agenda física y emocional. “Expectativas que nunca se acaban, perfección que no existe, wasaps que se acumulan, correos urgentes, tareas para ayer. Sostener en silencio cargas que pesan demasiado y estar disponible siempre para otros”, enumera la autora. Esta realidad, explica, lleva a que “los días en los que el cansancio puede con todo superan a los días buenos”.

Morales plantea que el agotamiento tiene raíces profundas y va más allá de lo físico. “Ese agotamiento silencioso que nos quita claridad mental no surge de la nada. Aparece después de días llenos de decisiones, elecciones constantes, imprevistos que resolver y una autoexigencia que no da tregua”, sostiene. Su libro surge como una reacción a la necesidad de entender, nombrar y, sobre todo, aprender a soltar ese cansancio: “No, no podemos con todo. Ni queremos poder”.

3) “El liderazgo del caos”, de Ricardo Lorenzetti

"El liderazgo del caos", de Ricardo Lorenzetti.

¿Vivimos un período similar al fin de la edad media? Algo de eso sugiere el juez Ricardo Lorenzetti en su nuevo libro El liderazgo del caos: cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado, publicado por Siglo Veintiuno Editores, donde analiza los desafíos del liderazgo actual en una sociedad marcada por la fragmentación política, social y tecnológica. La obra propone una “nueva narrativa humanista” que apueste por la diversidad democrática y la innovación descentralizada, en contraste con los modelos tradicionales de poder concentrado.

Según el autor, “gobernar la tecnología, la economía y la cultura requiere un sistema de valores que funcionen como límites dentro de los cuales estas áreas puedan desarrollarse. Vamos a toda velocidad, sin conocer el destino: al menos necesitamos guardarraíles para no despistar”. Con esta reflexión, Lorenzetti subraya la necesidad de que el liderazgo contemporáneo incorpore un marco ético como orientación frente a la creciente complejidad de la época.

El libro presenta un enfoque en dos partes: la primera, titulada “Ellos y nosotros”, describe la multiplicidad de crisis —ambiental, política, social y tecnológica— que generan desencanto, desigualdad y aislamiento. Aborda temas como la inteligencia artificial, el desempleo, el colapso ambiental y los conflictos globales, exponiendo cómo la centralización del poder y la distancia entre dirigentes y ciudadanos profundizan la desconfianza. La segunda sección, “Hacia una democracia reflexiva”, explora respuestas posibles y plantea que solo la innovación institucional y la apertura hacia nuevas formas de cooperación pueden restablecer el contrato social.

Ricardo Lorenzetti, pensar la democracia. (Gustavo Gavotti)

Lorenzetti sostiene que la búsqueda de un enemigo o la delegación de autoridad en líderes autoritarios no soluciona los problemas estructurales: “Vincular la frustración de un modelo con un oponente, competidor o adversario singular es identificar y describir erróneamente las causas del problema, porque no se trata del fracaso de un dirigente o de un partido político, sino de un fin de ciclo”. Propone superar la lógica de la confrontación y pensar en transformaciones que recuperen la dignidad humana como centro del debate.

Para el autor, el desafío del siglo XXI es comparable al clima de incertidumbre del final de la Edad Media, un periodo que solo superó con la aparición de una perspectiva humanista. La obra concluye con propuestas concretas para una sociedad capaz de recuperar la esperanza, donde la creatividad, la solidaridad y la descentralización se propongan como ejes para reconstruir la vida democrática y enfrentar el futuro.

Bonus track: las grandes entrevistas de Infobae en 2025

Los libros de las grandes entrevistas de Infobae

Hablar con los protagonistas, buscar información, preguntarles qué sienten, cómo viven, cómo ven el futuro, qué nos pueden contar de ese futuro. Algo de eso ocurre cada año cuando Infobae entrevista a las figuras principales de cada campo.

Esta vez, la editorial Leamos -el sello digital de Infobae- dedició reunir una colección de esas entrevistas y publicarlas como cinco libros electrónicos de descarga gratuita.

Los libros son El año del poder (Política, Economía y Mundo):El año de las ideas (Cultura y pensamiento); El año de la fama (Teleshow); El año del futuro (Ciencia) y El año de la competencia (Deportes). Todos se leen desde la tienda de Bajalibros o en su aplicación.

Pasan por estos libros figuras como María Corina Machado, el programador Vitalik Buterin, Franco Colapinto, Estanislao Bachrach, Mariana Enriquez, Martín Varsavsky, Lali Espósito, Lucrecia Martel, Giuliano Da Empoli y Bruno Stagnaro. También Guillermo Francella, Natalia Oreiro, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Santiago Bilinkis y Mariano Sigman, entre muchas otras voces valiosas.

Son conversaciones que se vuelven íntimas, que se vuelven profundas, que ofrecen conocimiento o que van más allá de lo que se ve. Con la intensidad de 2025.

