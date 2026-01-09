La casa de la infancia de David Bowie en Londres se convertirá en un espacio cultural

La casa de la infancia de David Bowie en Londres será restaurada como una nueva atracción cultural a partir de 2027

La casa de la infancia de David Bowie en el suburbio de Bromley, al sureste de Londres, avanza hacia su transformación en una atracción cultural tras ser adquirida por la organización benéfica Heritage of London Trust. La vivienda, construida en el siglo XIX para trabajadores ferroviarios, se restaurará con estética de los años 60 y abrirá al público en 2027, según anunció la organización. El proyecto, que recibió un apoyo de 500 mil libras esterlinas (unos 670 mil dólares) de la ONG de abogados británicos Jones Day Foundation, se completará con una campaña de recaudación que comenzará este mes.

Nicola Stacey, directora de Heritage of London Trust, subrayó la dimensión local del artista y la relevancia patrimonial del nivel de preservación: “David Bowie fue un londinense orgulloso. Aunque su carrera lo llevó por todo el mundo, siempre recordó de dónde venía y la comunidad que lo apoyó mientras crecía. Es maravilloso tener esta oportunidad de contar su historia e inspirar a una nueva generación de jóvenes y es realmente importante para el patrimonio de Londres preservar este lugar”, afirmó.

El inmueble, situado en el número 4 de la calle Plaistow Grove, representa el escenario donde Bowie vivió entre los ocho y los 20 años, un período en el que gestó composiciones icónicas como “Space Oddity”. Heritage of London Trust informó que un archivo inédito permitirá recrear el diseño interior exacto de esa época, lo que convertirá la visita en una experiencia de inmersión total.

Geoffrey Marsh, cocurador de la muestra David Bowie Is del Victoria and Albert Museum, resaltó el potencial testimonial de la casa: “Aquí Bowie pasó de ser un estudiante suburbano común a iniciar una carrera de extraordinaria fama internacional”, y agregó: “Como él dijo, ‘Pasaba tanto tiempo en mi habitación, que realmente era todo mi mundo. Tenía libros allí, mi música, mi tocadiscos’”.

El recorrido para el público incluirá la pequeña habitación original del musico, de 2,7 por 3 metros, definida por la organización como el lugar “donde una chispa se convirtió en llama”. El lanzamiento del proyecto coincidió con el aniversario del nacimiento de Bowie, el 8 de enero, y con los diez años de su fallecimiento, ocurrido el 10 de enero de 2016, a los 69 años, dos días después de publicar Blackstar, su último álbum, que fue considerado uno de los más destacados por su integración de influencias de jazz y hip-hop y letras alusivas a su enfermedad terminal.

El impacto de Bowie en la música, el diseño y la cultura británica mantiene vigencia una década después de su muerte. El año pasado, el archivo con 90 mil objetos se abrió al público en el David Bowie Centre del museo V&A en el este de Londres.

George Underwood, amigo de la infancia de Bowie, aportó la perspectiva personal en un comunicado sobre el valor fundacional de esa casa. “Pasamos tanto tiempo juntos allí, escuchando y tocando música”, relató. Y además destacó el alcance de la obra de Bowie entre el público: “He escuchado a mucha gente decir que la música de David los salvó o les cambió la vida. Es asombroso que pudiera lograr eso, y aún más asombroso, que todo comenzara aquí, desde unos comienzos tan humildes, en esta casa. Éramos soñadores, y mira en lo que se convirtió”

Con información de: AP

[Fotos: Heritage of London Trust; David Bowie Estate]