“La joven de la perla” se exhibirá en Japón, en una excepcional gira internacional

La pintura "La joven de la perla", de Johannes Vermeer, será exhibida en el Museo de Arte Nakanoshima de Osaka entre agosto y septiembre de 2026

La pintura de Johannes Vermeer La joven de la perla se expondrá en Japón a finales de este año, según informó el jueves el museo holandés Mauritshuis, en lo que supone una de las pocas salidas al extranjero de una de las obras de arte más famosas del mundo.

La obra maestra del siglo XVII se prestará al Museo de Arte Nakanoshima de Osaka en agosto y septiembre, mientras que su museo de origen en La Haya permanecerá cerrado por reformas.

"La joven de la perla es uno de los cuadros más famosos del mundo... Por lo tanto, solo se presta a otras instituciones en circunstancias muy excepcionales", afirmó el Mauritshuis.

La última vez que se prestó el retrato fue en 2023 para un viaje menos exótico al Rijksmuseum de Ámsterdam.

El Mauritshuis prestará "La joven de la perla" debido a reformas en su sede en La Haya, lo que permitirá su salida excepcional a Japón

La pintura realizó una gira mundial entre 2012 y 2014, mientras se llevaban a cabo importantes obras de construcción en el Mauritshuis. Según el museo, alrededor de 2,2 millones de personas visitaron esa exposición.

“Para el Mauritshuis, el viaje de La joven... a Japón es una oportunidad única para compartirla con el público japonés, quizás por última vez", afirmó Martine Gosselink, directora general del Mauritshuis, en un comunicado.

Apodada la "Mona Lisa del Norte“ por la expresión inescrutable de su protagonista, que recuerda al famoso retrato de Leonardo Da Vinci, la pintura alcanzó fama mundial tras inspirar una novela superventas que se convirtió en una película de Hollywood.

El pequeño lienzo muestra a una joven sobre un fondo oscuro, con la cabeza girada hacia el espectador con un pendiente de perla que brilla bajo su turbante azul y crema.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo y Reuters/ Piroschka van de Wouw.