La estrella queer que se revela en la nueva versión de “El beso de la mujer araña” que llega a los cines

El beso de la mujer araña tráiler

“Ojalá pudiera decirte que me senté, leí el guion y le dije a mi importante agente: ‘Vaya, tengo que conseguirlo’”, dijo Tonatiuh, que se conoce por un solo nombre (pronunciado toh-nah-TEE-you).

“Pero”, continuó, esbozando una sonrisa que llegaba hasta sus marcados pómulos y sus grandes ojos marrones, “creo que era la última persona que podía conseguir esta audición”.

Ese relato ocurrió en una reciente videollamada desde Miami, donde el actor, de 32 años, promocionaba su papel como Luis Molina, un diseñador de vitrinas homosexual que comparte celda con un preso político (Valentín Arregui, interpretado por Diego Luna) durante la dictadura militar en la Argentina. Son los protagonistas del nuevo drama musical de Bill Condon, El beso de la mujer araña, una adaptación del musical de Broadway de Kander y Ebb de 1993 y de la novela homónima de Manuel Puig de 1976.

El beso de la mujer araña Por Manuel Puig eBook $ 8,99 USD Comprar

La película cuenta la historia de cómo los reclusos llegan a comprenderse y respetarse mutuamente, y sigue una adaptación cinematográfica anterior: el drama de 1985 con Raúl Julia y William Hurt, que ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación de Molina.

La actuación de Tonatiuh junto a Diego Luna explora la relación entre un escaparatista queer y un preso político durante la 'guerra sucia' de Argentina en los años 80

Vestido con una camisa negra abotonada y una chaqueta gris, Tonatiuh —sus amigos lo llaman Tona— exhibió una sonrisa blanca deslumbrante y una risa fácil. Pero cuando la conversación giró hacia temas más serios, la transición fue fluida. En la película, donde su actuación le está valiendo comentarios sobre un posible Oscar, ejecuta el mismo cambio camaleónico. Elisabeth Vincentelli, en su reseña para The New York Times, lo calificó de “revelador”.

El papel requiere una voz rica y con cuerpo —Molina anima a Valentín contándole sus películas favoritas, protagonizadas por una diva interpretada por Jennifer Lopez— así como una suavidad y calidez femeninas que contrastan con la fuerza masculina de Valentín. En su audición, Tonatiuh, que es no binario y utiliza los pronombres ‘ellos’ y ‘él’, no estaba seguro inicialmente de qué aspecto del personaje debía mostrar.

“Estaba tan insatisfecho con mi primera toma que seguí trabajando en ella durante horas”, dijo Tonatiuh, que creció en West Covina, un suburbio de Los Ángeles, y es el del medio de tres hermanos nacidos de padres inmigrantes mexicanos. “Al final envié dos versiones diferentes de la misma canción, ‘She’s a Woman’, una más teatral y otra más naturalista, porque no sabía cuál era la adecuada”.

“Y en ese momento no me di cuenta”, continuó, “pero al hacerlo, en realidad superé uno de los obstáculos más difíciles para un intérprete en una audición, porque Bill necesitaba que ambos mundos existieran dentro de la película”.

Tonatiuh impacta con su interpretación de Luis Molina, un personaje queer no binario, en 'El beso de la mujer araña', dirigida por Bill Condon

En una entrevista reciente, Tonatiuh, que aparecerá en la serie American Love Story, de Ryan Murphy para FX y está trabajando para conseguir los derechos de lo que espera que sea su debut en Broadway, habló de cómo perdió 20 kilos para el papel, de la necesidad de volver a empezar para su primer encuentro con Luna y de lo que espera que la gente aprenda de la película. Estos son extractos editados de la conversación.

—Tu nombre está siendo mencionado en la carrera por el premio al mejor actor junto a Leonardo DiCaprio y Dwayne Johnson. ¿Cómo has vivido el reconocimiento?

—Sentí que había estado esperando toda mi vida una oportunidad como esta, interpretar a un personaje tridimensional. A medida que hemos ido compartiendo la película en festivales, me ha sorprendido el impacto que tiene en la gente. A veces, los espectadores ni siquiera hacen preguntas, solo comparten su experiencia. Hablan del miedo, de la incertidumbre de lo que está sucediendo. Algunas personas cuentan que llevan consigo su pasaporte por precaución.

Y luego hay quienes comparten sus historias de salida del armario. Comparten su emoción al ver a un personaje de género no binario como protagonista, sin estar marcado como un terror. Esas son las cosas que me han llegado al corazón.

El proceso creativo de Tonatiuh incluyó audiciones en las que mostró distintas facetas del personaje, destacando la dualidad de masculinidad y feminidad en Molina

—¿Por dónde empezaste?

—Acababa de terminar Carry-On, una película de acción que hice con Taron Egerton y Jason Bateman [para Netflix]. Gané mucho peso para cumplir con los requisitos del papel. Pero cuando vi a Kendall [un asistente de revista que no ha salido del armario, también interpretado por Tonatiuh en la película dentro de la película en Spider Woman] y a Molina, quise contar una historia que abarcara todo el espectro de género. Kendall es un hombre muy masculino, al estilo clásico y tradicional de Hollywood. Y, sin desvelar demasiado, se presentó la oportunidad de encontrar y expresar la feminidad.

Quería que Molina viviera en algún punto intermedio de esta expresión sin género, para que la gente se centrara menos en su forma física y más en quiénes son. Pero pensé: “Vaya, para lograrlo, tengo que perder todos los músculos que he ganado”. Pesaba 86 kg y Molina está en una prisión en Argentina. Así que acabé perdiendo 20 kg en unos 50 días.

—¿Cómo lo hiciste?

—Lo hice a la antigua usanza. Simplemente dejé de comer. Empecé con un ayuno de 10 días mientras me preparaba para nuestro campamento de entrenamiento con algunos de los mejores bailarines de Broadway. Y mientras hacía el entrenamiento y aprendía la coreografía, para no desmayarme, cambié a una dieta vegana.

Luego tuvimos un período de una semana y media en el que viajamos a Uruguay para rodar en la prisión. Y en ese período, hice otro ayuno de 10 días para bajar a 65 kilos, y ahí es como se consigue ese aspecto tan delgado. Aunque hice trampa hacia el final, era muy difícil mantenerlo.

—¿Cómo fue tu primer encuentro con Diego Luna?

—Fue por Zoom. Bill quería escucharnos hablar a los dos. Y, vergonzosamente, yo quería tanto este trabajo que lo preparé todo. Tenía luces y dos cámaras. En ese momento estaba un poco más gordo, así que me contorneé la cara. Intentaba demostrar que podía transformarme y hacer el trabajo, pero estaba tan absorto en la técnica que Diego me interrumpió. Me dijo: “Quita la segunda cámara. Desenchúfala. Mírame aquí. Sé que es difícil por la tecnología, pero solo quiero hablar contigo”. Y eso hicimos. Simplemente, conversamos y nos reímos. Él es muy divertido.

—Cuéntame cómo fue tu proceso de salida del armario. Has dicho que sufriste acoso durante tu infancia, pero también he visto que recientemente has publicado un video en Instagram en el que aparece tu abuela sosteniendo la portada de la revista Out con Jennifer Lopez.

—Crecí en una barbería con mi madre y mi tía. Por eso me encanta hablar y socializo contando historias. Era muy dulce. Y es muy triste que en ciertas comunidades de color esas cualidades se consideren femeninas, y que la feminidad más un género masculino o una forma física no encajaran. Recuerdo que le preguntaba desesperadamente a mi madre: “¿Por qué todo el mundo me odia?“. Aprendí a cambiar de código muy rápido y se me daba muy bien. Aprendí a cambiar mi voz, mi acento y mi dicción para encajar.

Pero no entiendo la obsesión por encasillar a las personas. Es muy aburrido. A los veinte años, quería ser genderqueer y expresar una hiperfeminidad. A medida que fui creciendo, eso se volvió agotador. Así que tomé el camino contrario y descubrí mi lado más masculino y, curiosamente, fui recompensado por ello con proyectos como Promised Land y Carry-On. Pero ahora estoy en una nueva fase de mi vida en la que todo eso me parece irrelevante. Si me invitan a una fiesta, me visto como quiero. Si suena una canción, bailo como quiero. ¿Por qué nos privamos de esos placeres? ¿Para quién lo hacemos?

El reconocimiento por la interpretación de Tonatiuh lo posiciona como posible candidato al Oscar, junto a figuras como Leonardo DiCaprio y Dwayne Johnson

—¿En qué momento dejaste de usar tu apellido, Elizarraraz, y pasaste a llamarte solo Tonatiuh?

—Lo pensé durante mucho tiempo, mi apellido es muy largo. Sabía que no quería cambiar mi nombre, porque me encanta tener un nombre indígena. La mitología detrás del nombre Tonatiuh, que significa dios del sol, es muy hermosa. Sabía que sería muy difícil dar a conocer un nombre no anglicanizado. Pero si se puede aprender a pronunciar Tchaikovsky, Tonatiuh no es tan difícil.

—William Hurt ganó un Oscar por interpretar a Molina, pero él no era queer. ¿Cuál es el poder de ser un actor queer elegido para este papel?

—Pude aportar al papel gran parte de mi propia experiencia vital. John Kander [el compositor del musical de Broadway de 1993] me dijo que sentía que Molina se veía a sí mismo como un perdedor en su propia vida, pero se negaba a dejar que nadie más lo viera así. Y no fue hasta que se enamoró que pudo convertirse en el protagonista de su propia historia y descubrir lo poderoso que era en realidad.

—¿Qué esperas que la gente aprenda de la película?

—Solo espero que se sientan menos solos. Me hace muy feliz recordar a la gente la dignidad, la belleza y el honor de ser queer, de ser latino. Al final, mucha gente acaba sintiéndose muy vulnerable. Y yo pienso: “Sí, esa vulnerabilidad es el precio que hay que pagar por la conexión”.

* Sarah Bahr escribe sobre cultura y estilo para The Times.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni y archivo.