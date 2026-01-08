Cultura

El ciclo de verano del Museo Moderno impulsa la creación artística y la inclusión social

Las propuestas estivales, vigentes durante enero y febrero, promueven la participación intergeneracional, la interacción comunitaria y el acceso de personas con discapacidad a programas culturales sin costo

Guardar
El ciclo de verano del
El ciclo de verano del Museo Moderno impulsa la creación artística y la inclusión social

La programación de verano del Museo Moderno de Buenos Aires para enero y febrero ofrece durante ocho semanas una agenda gratuita focalizada en la creación artística, la inclusión social y el bienestar climático.

Esta intensa propuesta comprende talleres, espectáculos y seminarios diseñados para estimular la creatividad de públicos de todas las edades, desde la primera infancia hasta adultos mayores, en un entorno pensado como refugio cultural frente a las altas temperaturas estivales.

Entre las iniciativas destacadas en este ciclo, figura el “Exploratorio moderno”, que abrirá sus puertas de enero a febrero para recibir grupos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial provenientes de centros y hospitales de día de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Allí, los participantes accederán a talleres especializados y recorridos por las exposiciones, siempre con inscripción previa y sin costo.

“Exploratorio moderno”, que abrirá sus
“Exploratorio moderno”, que abrirá sus puertas de enero a febrero para recibir grupos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial provenientes de centros y hospitales de día de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires

El programa también incorpora actividades intergeneracionales, como “Historias compartidas”, que el 14 de enero convocará a integrantes de distintas generaciones de una misma familia a explorar exposiciones y a compartir instancias de experimentación artística en la Sala Supervielle.

Los organizadores resaltan el valor del arte como lazo entre saberes y edades, promoviendo la “construcción colectiva de sentidos” a lo largo de toda la agenda, que se articula con las exposiciones del museo.

En el ámbito de la plástica y el juego, la agenda incluye propuestas innovadoras como “Fiesta de máscaras”, una invitación a construir máscaras inspiradas en la diversidad cultural y teatral, sin requerir inscripción, orientada a niños y familias en la Sala Yapeyú.

Otra experiencia singular, “Teatro negro fluorescente”, se desplegará del 19 al 25 de enero, apelando a técnicas lumínicas y escenográficas para crear personajes y mundos fantásticos.

En el ámbito de la
En el ámbito de la plástica y el juego, la agenda incluye propuestas innovadoras

El enfoque inclusivo se refuerza con actividades como “Yoga en silla”—guiado por la profesora Rosi Araya en el Auditorio desde el 7 de enero hasta el 25 de marzo, dirigido tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad motriz y con requerimiento de inscripción previa—y la disponibilidad de interpretación E-LSA para ciertos talleres como “Poéticas Butoh-MOI”.

La experimentación textil, la fotografía, el gofrado y la producción de teatros de papel constituyen un abanico de técnicas abordadas en encuentros semanales, muchos de los cuales enfatizan la participación familiar y el vínculo con la naturaleza urbana, como sucede en “Las tres ecologías”, que en dos instancias diferentes trasladará la práctica artística a huertas comunitarias del CeSAC Nº 22 y Nº 2.

Para la primera infancia, el museo prepara talleres específicos como “Animalario fantástico”, enfocado en la creación de criaturas imaginarias, y “Todo deja huella”, basado en técnicas de sellado y frottage para estimular la curiosidad sensorial de los más pequeños. Además, destacan las propuestas de movimiento y creación, entre ellas “Cuerpo pincel” y “Expedición Musical”, impulsadas como espacios de desarrollo expresivo temprano.

La integración de las prácticas contemporáneas suma instancias como seminarios intensivos y talleres a cargo de artistas invitados—entre otros, la puesta de “Poéticas Butoh-MOI” liderada por Magy Ganiko y Luz Pearson—orientados a expandir el horizonte creativo, o la exploración con materiales no convencionales en “Cuerpos expandibles / Disfraces en expansión”, donde niñas, niños y familias establecerán vínculos entre el teatro de sombras, el vestuario y la movilidad corporal.

La propuesta comprende talleres, espectáculos
La propuesta comprende talleres, espectáculos y seminarios diseñados para estimular la creatividad de públicos de todas las edades

El recorrido incluye también talleres que abordan el patrimonio y la historia local, como “Historias de una casa”, donde los asistentes podrán conocer y manipular objetos de la casa más antigua de la ciudad, cuyos restos forman parte del subsuelo del museo, acercando la arqueología urbana al público infantil y familiar.

A lo largo del mes, todas las actividades, tanto las que requieren inscripción previa como las de libre acceso, se desarrollarán en la sede de Avenida San Juan 350 y en puntos estratégicos como huertas comunitarias. La programación completa, junto con las modalidades y requisitos para cada propuesta, puede consultarse en el sitio oficial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Museo Moderno

Últimas Noticias

Cuando Vargas Llosa dijo que Venezuela se equivocó con Chávez como Alemania con Hitler

En 2014, en Caracas, el Premio Nobel peruano afirmó que ese país retrocedía voluntariamente. Y que los países pueden corregir sus errores

Cuando Vargas Llosa dijo que

En memoria de Fats Fernández, el vecino ilustre de La Boca que tocaba con el corazón

Notable trompetista y uno de los personajes más queridos de la escena del jazz porteño, deja un enorme legado que se resume en una frase: “Si la música no se toca con sentimiento, no es música”

En memoria de Fats Fernández,

¿Puede la IA igualar el ingenio de Molière? Investigadores de la Sorbona creen que sí

Académicos y artistas de la universidad entrenaron inteligencia artificial para imitar los temas, las estructuras y el sentido del humor del dramaturgo francés. El resultado es una obra nueva

¿Puede la IA igualar el

“La joven de la perla” se exhibirá en Japón, en una excepcional gira internacional

El famoso cuadro de Johannes Vermeer, resguardado habitualmente en el museo Mauritshuis de La Haya, será exhibido temporalmente en Osaka

“La joven de la perla”

“Una batalla tras otra” lidera las nominaciones a los premios del sindicato de actores

La cinta de Paul Thomas Anderson aspira a ganar siete estatuillas de los antes conocidos como premios SAG

“Una batalla tras otra” lidera
DEPORTES
Lucas Blondel podría irse de

Lucas Blondel podría irse de Boca Juniors y jugar en otro equipo grande del fútbol argentino

La millonaria batalla legal entre dos hermanos por el mítico casco de un leyenda de la Fórmula 1

El argentino Luciano Benavides ganó su etapa motos y pelea por el triunfo en el Rally Dakar: “Soy candidato”

El “boom financiero” de USD 4 mil millones de la F1 que impulsará un histórico reparto de ingresos para las escuderías

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

TELESHOW
La primera reacción de Wanda

La primera reacción de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles

Luciano Castro le confirmó a Griselda Siciliani su infidelidad con una española: “La situación es dolorosa”

“Vamos a hacerlo salir, si no me matan”: Maxi López explicó la polémica frase sobre el nacimiento de su hijo

Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

INFOBAE AMÉRICA

“Desde marzo podrían empezar los

“Desde marzo podrían empezar los apagones en Ecuador si no se corrige el rumbo”, advirtió experto energético

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Cuando Vargas Llosa dijo que Venezuela se equivocó con Chávez como Alemania con Hitler

¿Puede la IA igualar el ingenio de Molière? Investigadores de la Sorbona creen que sí

Lula vetó la ley que reduciría la pena de Jair Bolsonaro y otros condenados por el intento de golpe en Brasil