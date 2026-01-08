El ciclo de verano del Museo Moderno impulsa la creación artística y la inclusión social

La programación de verano del Museo Moderno de Buenos Aires para enero y febrero ofrece durante ocho semanas una agenda gratuita focalizada en la creación artística, la inclusión social y el bienestar climático.

Esta intensa propuesta comprende talleres, espectáculos y seminarios diseñados para estimular la creatividad de públicos de todas las edades, desde la primera infancia hasta adultos mayores, en un entorno pensado como refugio cultural frente a las altas temperaturas estivales.

Entre las iniciativas destacadas en este ciclo, figura el “Exploratorio moderno”, que abrirá sus puertas de enero a febrero para recibir grupos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial provenientes de centros y hospitales de día de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Allí, los participantes accederán a talleres especializados y recorridos por las exposiciones, siempre con inscripción previa y sin costo.

El programa también incorpora actividades intergeneracionales, como “Historias compartidas”, que el 14 de enero convocará a integrantes de distintas generaciones de una misma familia a explorar exposiciones y a compartir instancias de experimentación artística en la Sala Supervielle.

Los organizadores resaltan el valor del arte como lazo entre saberes y edades, promoviendo la “construcción colectiva de sentidos” a lo largo de toda la agenda, que se articula con las exposiciones del museo.

En el ámbito de la plástica y el juego, la agenda incluye propuestas innovadoras como “Fiesta de máscaras”, una invitación a construir máscaras inspiradas en la diversidad cultural y teatral, sin requerir inscripción, orientada a niños y familias en la Sala Yapeyú.

Otra experiencia singular, “Teatro negro fluorescente”, se desplegará del 19 al 25 de enero, apelando a técnicas lumínicas y escenográficas para crear personajes y mundos fantásticos.

El enfoque inclusivo se refuerza con actividades como “Yoga en silla”—guiado por la profesora Rosi Araya en el Auditorio desde el 7 de enero hasta el 25 de marzo, dirigido tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad motriz y con requerimiento de inscripción previa—y la disponibilidad de interpretación E-LSA para ciertos talleres como “Poéticas Butoh-MOI”.

La experimentación textil, la fotografía, el gofrado y la producción de teatros de papel constituyen un abanico de técnicas abordadas en encuentros semanales, muchos de los cuales enfatizan la participación familiar y el vínculo con la naturaleza urbana, como sucede en “Las tres ecologías”, que en dos instancias diferentes trasladará la práctica artística a huertas comunitarias del CeSAC Nº 22 y Nº 2.

Para la primera infancia, el museo prepara talleres específicos como “Animalario fantástico”, enfocado en la creación de criaturas imaginarias, y “Todo deja huella”, basado en técnicas de sellado y frottage para estimular la curiosidad sensorial de los más pequeños. Además, destacan las propuestas de movimiento y creación, entre ellas “Cuerpo pincel” y “Expedición Musical”, impulsadas como espacios de desarrollo expresivo temprano.

La integración de las prácticas contemporáneas suma instancias como seminarios intensivos y talleres a cargo de artistas invitados—entre otros, la puesta de “Poéticas Butoh-MOI” liderada por Magy Ganiko y Luz Pearson—orientados a expandir el horizonte creativo, o la exploración con materiales no convencionales en “Cuerpos expandibles / Disfraces en expansión”, donde niñas, niños y familias establecerán vínculos entre el teatro de sombras, el vestuario y la movilidad corporal.

El recorrido incluye también talleres que abordan el patrimonio y la historia local, como “Historias de una casa”, donde los asistentes podrán conocer y manipular objetos de la casa más antigua de la ciudad, cuyos restos forman parte del subsuelo del museo, acercando la arqueología urbana al público infantil y familiar.

A lo largo del mes, todas las actividades, tanto las que requieren inscripción previa como las de libre acceso, se desarrollarán en la sede de Avenida San Juan 350 y en puntos estratégicos como huertas comunitarias. La programación completa, junto con las modalidades y requisitos para cada propuesta, puede consultarse en el sitio oficial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.