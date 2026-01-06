Cultura

La Fundación Ama Amoedo reveló los artistas de la residencia FAARA 2026

El anuncio de los participantes para la próxima edición del programa incluye a seis creadores del circuito artístico latinoamericano

Arriba: Delcy Morelos (Colombia), Carlos
Arriba: Delcy Morelos (Colombia), Carlos Amorales (México), Patricia Belli (Nicaragua). Abajo: Engel Leonardo (República Dominicana), Jonathas de Andrade (Brasil) y Alejandra Seeber (Argentina)

En su quinta edición aniversario, la Fundación Ama Amoedo ha anunciado los nombres del Jurado y de los artistas seleccionados para la Residencia FAARA 2026: Carlos Amorales (México), Patricia Belli (Nicaragua), Jonathas de Andrade (Brasil), Delcy Morelos (Colombia), Engel Leonardo (República Dominicana) y Alejandra Seeber (Argentina), seis artistas de las más diversas procedencias y trayectorias, cuyas prácticas han cobrado relevancia regional e internacional y que, según la Fundación, representan la pluralidad y las transformaciones actuales del arte en América Latina.

El equipo de selección de este año contó con la participación de Inés Katzenstein (curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York y directora del Cisneros Institute), Pablo León de la Barra (curador para América Latina del Guggenheim Museum) y Manuel Segade (director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid).

La residencia, que se desarrolla en Casa Neptuna, un espacio diseñado por Edgardo Giménez en José Ignacio, Uruguay, se ha convertido en un escenario estratégico para el crecimiento creativo y profesional de figuras consagradas y emergentes de la región.

Inés Katzenstein, Manuel Segade
Inés Katzenstein, Manuel Segade y Pablo León de la Barra

“En esta edición especial que celebra los cinco años del programa de residencias de la Fundación Ama Amoedo, nuestra selección busca rendir homenaje a las trayectorias que han contribuido de manera decisiva a ampliar las fronteras del arte contemporáneo en América Latina”, manifestaron los integrantes del jurado en un comunicado.

El programa de residencia asume todos los gastos de viaje y estadía de los artistas, y, además, concede una beca al finalizar el período de trabajo. La propuesta metodológica incluye acompañamiento curatorial personalizado, la organización de actividades y visitas a talleres (studio visits) junto a los curadores que conforman el jurado.

La mirada de los curadores se refleja en las palabras de Inés Katzenstein, quien expresó: “Fue una verdadera alegría trabajar con mis colegas curadores en la selección de un grupo extraordinario de artistas de América Latina para la Residencia FAARA. Confiamos en que sabrán beneficiarse y disfrutar de la oportunidad que significa una residencia como esta, que, alejada de las distracciones, propone poner en pausa los compromisos y concentrarse en sí mismos en paralelo con otro artista”.

Casa Neptuna
Casa Neptuna

Por su parte, Pablo León de la Barra resaltó la evolución que ha tenido el proyecto desde sus inicios: “Cinco años después de su creación, FAARA se consolida como un espacio que articula afectos, saberes y comunidades a través del arte. Esta selección celebra la diversidad estética y política de pensamientos y geografías que conforman América Latina, pero también reconoce el trabajo sostenido de artistas que han sabido abrir caminos para otros”.

Manuel Segade sumó otra perspectiva sobre la importancia del trabajo realizado: “Esta edición conmemorativa nos permitió mirar la historia reciente de las prácticas latinoamericanas desde la perspectiva de sus trayectorias más consistentes. Los artistas elegidos son figuras clave en la redefinición de los lenguajes contemporáneos en la región”.

La participación del jurado no se limitará a la etapa de selección. Según anunció Ama Amoedo, presidenta y fundadora de la entidad, “también anunciamos que los integrantes del Jurado Inés Katzenstein, Pablo León de la Barra y Manuel Segade participarán del Viaje de Investigación Curatorial durante el año, pudiendo realizar studio visits presenciales con los artistas en residencia y a la vez recorrer talleres e instituciones para ampliar su cercanía con los ecosistemas del arte de Argentina y Uruguay”.

Y agregó: “Me da mucho orgullo haber contado con un Jurado de excelencia curatorial para esta edición aniversario y que se hayan seleccionado seis artistas maravillosos, con trayectorias sólidas e improntas muy definidas. Estoy segura que podrán aprovechar la instancia de concentración y producción única que ofrece la residencia”.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, curador
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, curador de la Bienal de San Pablo y director del Haus der Kulturen der Welt

Esta serie de anuncios se vincula temporalmente con la organización de una charla pública a cargo de Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, curador de la Bienal de San Pablo y director del Haus der Kulturen der Welt en Berlín. El evento, realizado en colaboración con ESTE ARTE y celebrado en Casa Neptuna, reúne a un grupo diverso de curadores, coleccionistas y artistas en José Ignacio, Uruguay. A su vez, en este encuentro se presenta la primera publicación de la Fundación, un compendio que recoge el trabajo realizado desde 2021.

El impacto y las ambiciones de la Fundación quedan sintetizados en la declaración de Verónica Flom, directora de la organización: “Todas estas iniciativas reafirman nuestro compromiso y dedicación para fortalecer y dar mayor visibilidad al arte latinoamericano y sobre todo, a los artistas”.

