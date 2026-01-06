Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

"El año del futuro", el libro de las entrevistas sobre Ciencia y Salud de Infobae 2025.

Este libro, El año del futuro, reúne una serie de entrevistas que tienen algo en común: todas parten de la ciencia para hablar de la vida. No de la ciencia como abstracción ni como especialidad cerrada, sino como una herramienta para entender qué nos pasa, cómo vivimos, cómo envejecemos, cómo pensamos, cómo sentimos y hacia dónde vamos. A lo largo de estas conversaciones aparecen preguntas urgentes —algunas nuevas, otras tan antiguas como la humanidad— formuladas por científicos, divulgadores y tecnólogos que hoy ocupan un lugar central en el debate público.

El año del futuro. (Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Ciencia) Por Varios autores eBook Gratis Descargar

El volumen integra la colección Grandes Entrevistas de Infobae 2025, una selección editorial que recupera diálogos extensos y en profundidad publicados durante el año, en los que el formato de la entrevista permite algo cada vez más escaso: desarrollar ideas sin apuro, explicar procesos complejos y pensar en voz alta. En esta edición, el foco está puesto en ciencia y salud, dos áreas que en el presente dejaron de ser temas sectoriales para convertirse en asuntos cotidianos, políticos y culturales. Respiración, memoria, ansiedad, envejecimiento, inteligencia artificial, vínculos, partículas elementales, hábitos y bienestar aparecen como piezas de un mismo mapa.

Entre los entrevistados se encuentra Estanislao Bachrach, biólogo, doctor en biología molecular y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. En su conversación, Bachrach aborda temas como el estrés crónico, la ansiedad, la dificultad para concentrarse, la pérdida de memoria y la relación entre hábitos y salud mental. “Solo con cambiar la forma de respirar estamos menos ansiosos y más tranquilos”, afirma, y sostiene que muchas de las herramientas que propone la ciencia —respirar por la nariz, meditar, crear rutinas— funcionan únicamente si se transforman en hábitos. Lejos del discurso motivacional, Bachrach insiste en la constancia y en el trabajo cotidiano: “No es difícil, pero lleva tiempo, atención y esfuerzo”.

Estanislao Bachrach: cómo estár mejor. (Gustavo Gavotti)

Otra de las voces centrales del libro es la de Santiago Bilinkis, economista, emprendedor y divulgador tecnológico. En su entrevista analiza el impacto de la inteligencia artificial en la medicina y en la investigación científica, y plantea una idea que hoy concentra enormes inversiones en Silicon Valley: el verdadero enemigo no son las enfermedades, sino el envejecimiento. “Hay toda una línea de investigación que ya no apunta a curar enfermedades, sino a evitar o revertir el deterioro celular”, explica. Bilinkis menciona a figuras como Jeff Bezos, Sam Altman y Demis Hassabis como parte de un ecosistema que apuesta a extender la vida humana, pero también advierte sobre los dilemas sociales, económicos y filosóficos que ese escenario abre. Junto con la tecnología, subraya la importancia de los hábitos básicos y de los vínculos sociales, citando el histórico estudio de Harvard que demuestra que la calidad de las relaciones es uno de los principales predictores de bienestar y longevidad.

La ciencia en su expresión más fundamental aparece en la entrevista a María Teresa Dova, física argentina, investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Dova fue una de las protagonistas del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN y en 2025 recibió el Premio Internacional L’Oréal–UNESCO For Women in Science por América Latina y el Caribe. “Todo lo que nos rodea está hecho de partículas”, explica, y detalla por qué el bosón de Higgs es clave para comprender cómo la energía se convirtió en materia tras el Big Bang. Su testimonio recorre la física de altas energías, la materia oscura, el trabajo colectivo en grandes experimentos internacionales y la relación histórica entre ciencia básica y desarrollo tecnológico. También reflexiona sobre la visibilidad de las mujeres en la ciencia y sobre la necesidad de fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas.

La física María Teresa Dova (Gastón Taylor)

El libro incluye además la conversación con Fabricio Ballarini, biólogo, investigador del CONICET y divulgador especializado en neurociencia. Ballarini se detiene en temas como el enamoramiento, la memoria, las falsas memorias y el vínculo entre biología y cultura. Explica qué sucede en el cerebro durante las distintas etapas del amor, por qué muchas conductas humanas se parecen a las de otras especies y de qué manera los factores culturales moldean procesos que solemos considerar puramente biológicos. “La monogamia es más un fenómeno cultural que biológico”, afirma, y propone pensar el amor y los vínculos desde una perspectiva científica que no les quite complejidad ni sentido.

Las entrevistas que componen este volumen fueron realizadas por María Laura Santillán, Milagros Hadad y Daniela Blanco, periodistas de Infobae. Cada una aporta un registro propio: desde el diálogo íntimo y reflexivo hasta la pregunta precisa que busca traducir conceptos complejos sin simplificarlos en exceso. El resultado es un conjunto de conversaciones que privilegian el contenido, el contexto y la claridad.

La presencia creciente de la ciencia y la salud en la agenda pública no responde a una moda. En un tiempo marcado por la sobreinformación, el cansancio mental, la ansiedad y el avance acelerado de la tecnología, la ciencia ofrece herramientas para entender —y en algunos casos corregir— el modo en que vivimos. Este libro no propone fórmulas mágicas ni respuestas definitivas. Reúne voces que investigan, explican y discuten, con una premisa común: comprender mejor el mundo y el cuerpo es una forma concreta de cuidarlos.