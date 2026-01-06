Cultura

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Durante 2025, Infobae conversó con las mentes más destacadas del campo de la salud y la investigación. “El año del futuro” las ofrece reunidas, en un libro digital gratuito

Guardar
"El año del futuro", el
"El año del futuro", el libro de las entrevistas sobre Ciencia y Salud de Infobae 2025.

Este libro, El año del futuro, reúne una serie de entrevistas que tienen algo en común: todas parten de la ciencia para hablar de la vida. No de la ciencia como abstracción ni como especialidad cerrada, sino como una herramienta para entender qué nos pasa, cómo vivimos, cómo envejecemos, cómo pensamos, cómo sentimos y hacia dónde vamos. A lo largo de estas conversaciones aparecen preguntas urgentes —algunas nuevas, otras tan antiguas como la humanidad— formuladas por científicos, divulgadores y tecnólogos que hoy ocupan un lugar central en el debate público.

book img

El año del futuro. (Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Ciencia)

Por Varios autores

eBook

Gratis

Descargar

El volumen integra la colección Grandes Entrevistas de Infobae 2025, una selección editorial que recupera diálogos extensos y en profundidad publicados durante el año, en los que el formato de la entrevista permite algo cada vez más escaso: desarrollar ideas sin apuro, explicar procesos complejos y pensar en voz alta. En esta edición, el foco está puesto en ciencia y salud, dos áreas que en el presente dejaron de ser temas sectoriales para convertirse en asuntos cotidianos, políticos y culturales. Respiración, memoria, ansiedad, envejecimiento, inteligencia artificial, vínculos, partículas elementales, hábitos y bienestar aparecen como piezas de un mismo mapa.

Entre los entrevistados se encuentra Estanislao Bachrach, biólogo, doctor en biología molecular y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. En su conversación, Bachrach aborda temas como el estrés crónico, la ansiedad, la dificultad para concentrarse, la pérdida de memoria y la relación entre hábitos y salud mental. “Solo con cambiar la forma de respirar estamos menos ansiosos y más tranquilos”, afirma, y sostiene que muchas de las herramientas que propone la ciencia —respirar por la nariz, meditar, crear rutinas— funcionan únicamente si se transforman en hábitos. Lejos del discurso motivacional, Bachrach insiste en la constancia y en el trabajo cotidiano: “No es difícil, pero lleva tiempo, atención y esfuerzo”.

Estanislao Bachrach: cómo estár mejor.
Estanislao Bachrach: cómo estár mejor. (Gustavo Gavotti)

Otra de las voces centrales del libro es la de Santiago Bilinkis, economista, emprendedor y divulgador tecnológico. En su entrevista analiza el impacto de la inteligencia artificial en la medicina y en la investigación científica, y plantea una idea que hoy concentra enormes inversiones en Silicon Valley: el verdadero enemigo no son las enfermedades, sino el envejecimiento. “Hay toda una línea de investigación que ya no apunta a curar enfermedades, sino a evitar o revertir el deterioro celular”, explica. Bilinkis menciona a figuras como Jeff Bezos, Sam Altman y Demis Hassabis como parte de un ecosistema que apuesta a extender la vida humana, pero también advierte sobre los dilemas sociales, económicos y filosóficos que ese escenario abre. Junto con la tecnología, subraya la importancia de los hábitos básicos y de los vínculos sociales, citando el histórico estudio de Harvard que demuestra que la calidad de las relaciones es uno de los principales predictores de bienestar y longevidad.

La ciencia en su expresión más fundamental aparece en la entrevista a María Teresa Dova, física argentina, investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Dova fue una de las protagonistas del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN y en 2025 recibió el Premio Internacional L’Oréal–UNESCO For Women in Science por América Latina y el Caribe. “Todo lo que nos rodea está hecho de partículas”, explica, y detalla por qué el bosón de Higgs es clave para comprender cómo la energía se convirtió en materia tras el Big Bang. Su testimonio recorre la física de altas energías, la materia oscura, el trabajo colectivo en grandes experimentos internacionales y la relación histórica entre ciencia básica y desarrollo tecnológico. También reflexiona sobre la visibilidad de las mujeres en la ciencia y sobre la necesidad de fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas.

La física María Teresa Dova
La física María Teresa Dova (Gastón Taylor)

El libro incluye además la conversación con Fabricio Ballarini, biólogo, investigador del CONICET y divulgador especializado en neurociencia. Ballarini se detiene en temas como el enamoramiento, la memoria, las falsas memorias y el vínculo entre biología y cultura. Explica qué sucede en el cerebro durante las distintas etapas del amor, por qué muchas conductas humanas se parecen a las de otras especies y de qué manera los factores culturales moldean procesos que solemos considerar puramente biológicos. “La monogamia es más un fenómeno cultural que biológico”, afirma, y propone pensar el amor y los vínculos desde una perspectiva científica que no les quite complejidad ni sentido.

book img

El año del futuro. (Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Ciencia)

Gratis

Descargar
book img

El año del poder

Gratis

Descargar
book img

El año de las ideas (Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Cultura)

Gratis

Descargar
book img

El año de la competencia (Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Deportes)

Gratis

Descargar

Las entrevistas que componen este volumen fueron realizadas por María Laura Santillán, Milagros Hadad y Daniela Blanco, periodistas de Infobae. Cada una aporta un registro propio: desde el diálogo íntimo y reflexivo hasta la pregunta precisa que busca traducir conceptos complejos sin simplificarlos en exceso. El resultado es un conjunto de conversaciones que privilegian el contenido, el contexto y la claridad.

La presencia creciente de la ciencia y la salud en la agenda pública no responde a una moda. En un tiempo marcado por la sobreinformación, el cansancio mental, la ansiedad y el avance acelerado de la tecnología, la ciencia ofrece herramientas para entender —y en algunos casos corregir— el modo en que vivimos. Este libro no propone fórmulas mágicas ni respuestas definitivas. Reúne voces que investigan, explican y discuten, con una premisa común: comprender mejor el mundo y el cuerpo es una forma concreta de cuidarlos.

Temas Relacionados

BajalibrosGrandes entrevistas de InfobaeSaludBiblioteca Leamos

Últimas Noticias

Las actividades culturales del Malba para el verano

El calendario contempla visitas guiadas, talleres creativos y recorridos abiertos en español, portugués y lengua de señas argentina, destinados a fomentar la participación de distintos públicos en el periodo estival

Las actividades culturales del Malba

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

El conflicto iniciado en abril de 2023 derivó en el saqueo y destrucción de las colecciones, lo que llevó a arqueólogos y expertos a reconstruir la experiencia museística a través de visitas virtuales en línea

Destruído por la guerra, el

Maitena, Marilú Marini y Mónica Millán encabezan la agenda del Cultural San Martín

La programación del espacio porteño reúne a grandes figuras del arte, la literatura y el teatro en actividades virtuales pensadas para inspirar, aprender y experimentar

Maitena, Marilú Marini y Mónica

Las canciones prohibidas que salvaron a las prisioneras españolas de un campo nazi

Un nuevo proyecto artístico recupera historias de dignidad y fortaleza y revela relatos desconocidos del exilio y la resistencia

Las canciones prohibidas que salvaron

El Festival de Palm Springs inauguró la temporada de premios en Hollywood

La ceremonia de entrega reconoció a diferentes figuras del cine internacional con múltiples galardones, marcando el inicio de las celebraciones anuales que distinguen a los principales talentos del sector cinematográfico norteamericano

El Festival de Palm Springs
DEPORTES
La cláusula secreta en el

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

“No vas a tocar la pelota, nene”: la historia completa de cómo Ruggeri le “arruinó” el debut en Primera a Lionel Scaloni

Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

TELESHOW
Fátima Florez, abierta al amor

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y su nuevo

Delcy Rodríguez y su nuevo jefe

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York