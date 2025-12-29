Cultura

Tras ser devastado por los bombardeos, el teatro de Mariúpol reabrió sus puertas en Ucrania ocupada

El teatro principal, destruido por los bombardeos en 2022, volvió a dar un espectáculo el domingo en el este de Ucrania controlado por Rusia

Tras ser devastado por los bombardeos, el teatro de Mariúpol reabrió sus puertas en Ucrania ocupada (REUTERS/Alexander Ermochenko)

El teatro principal de Mariúpol, devastado por los bombardeos en 2022 y que quedó en ruinas, reabrió sus puertas el domingo en el este de Ucrania controlado por Rusia, anunciaron las autoridades locales establecidas por Moscú.

“El teatro dramático ruso de Mariúpol ha reabierto sus puertas al público”, se congratuló en Telegram Denis Pushilin, líder prorruso de la región de Donetsk, de la que forma parte Mariúpol.

Rusia, que lleva casi cuatro años liderando una ofensiva en Ucrania, controla desde mayo de 2022 esta ciudad costera tradicionalmente rusófona, situada a orillas del mar de Azov.

La gente asiste a la ceremonia de apertura de un teatro, que fue destruido durante el conflicto militar entre Rusia y Ucrania y luego restaurado, en Mariupol, una ciudad ucraniana controlada por Rusia, el 28 de diciembre de 2025 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Una toma obtenida tras un asedio que causó 22.000 muertos civiles, según el ayuntamiento ucraniano en el exilio de Mariúpol, y que destruyó o dañó el 90% de los edificios residenciales, según la ONU.

Según la ONG Amnistía Internacional, el bombardeo del teatro de Mariúpol en marzo de 2022, del que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente, causó la muerte de “al menos una docena de personas”.

“La ejecución del proyecto de reconstrucción del edificio ha llevado tres años” y el teatro ha recuperado su “imagen histórica”, con una fachada adornada con esculturas, y ofrece “un equipamiento moderno del más alto nivel”, según Pushilin.

Una excavadora retira las ruinas de un teatro destruido durante el conflicto ruso-ucraniano en Mariupol, Ucrania, en 2022 (REUTERS/Pavel Klimov)

“Ha resucitado a pesar de todo”, se felicitó el domingo por la noche la televisión pública rusa Pervy Kanal, al difundir imágenes de la escalera y las columnas de mármol del teatro, así como de una gigantesca lámpara de cristal, con un peso de 2,5 toneladas, de la gran sala de espectáculos con capacidad para 500 espectadores.

Artistas de Mariúpol y San Petersburgo, ciudad que ayudó a la reconstrucción del teatro, actuaron en el escenario durante la ceremonia de reapertura, según la misma fuente.

En septiembre de 2022, Rusia reivindicó la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, aunque no controla la totalidad de estos territorios.

Fuente: AFP

