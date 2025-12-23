Regalo de Navidad para los jazzeros: Dee Dee Bridgewater vendrá por primera vez a la Argentina

Dee Dee Bridgewater - Bill Charlap: "I'm Beginning To See The Light"

El anuncio pasó algo desapercibido en la marea de diciembre, pero bien vale detenerse un instante. La cantante estadounidense Dee Dee Bridgewater, una leyenda del jazz moderno y reconocida de manera unánime como una intérprete con una distintiva expresividad escénica, vendrá a la Argentina en 2026. Junto al pianista Bill Charlap, un virtuoso y premiado instrumentista -destacado por sus profundas interpretaciones del American Songbook-, se presentará el 12 de marzo de 2026 en el Teatro Coliseo.

La cantante y el pianista vienen con su disco conjunto Elemental, publicado en junio de este año y nominado al Grammy por su exquisita selección de standards de jazz y del repertorio clásico estadounidense. “Un día desperté y una voz dijo, ‘Bill Charlap’”, explicó la cantante. El pianista relató: “Siempre he sido, y sigo siendo, un gran admirador de Dee Dee Bridgewater”, y añadió que inicialmente pensó que ella “participaría como invitada” en su trío habitual. Pero aclaró que la invitación de Bridgewater fue clara: un trabajo como dúo. “De repente se encendieron un montón de luces”, confesó Charlap, quien ya estaba familiarizado con colaborar con figuras como Tony Bennett y Barbra Streisand, pero no había anticipado la magnitud de esta nueva alianza.

Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap se presentarán en marzo de 2026 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires

Ambos artistas acordaron desarrollar presentaciones experimentales para comprobar si poseían esa afinidad tan buscada en el jazz. Bridgewater rememoró: “Mi percepción y mi entendimiento de Bill cambiaron completamente después de que nos juntamos”, y profundizó en su valoración profesional al señalar: “Es una enciclopedia. Nunca antes, en todos mis años, había trabajado con un músico con el cual pudiera relajarme tan por completo y ser yo misma”. El propio Charlap respondió de manera categórica: “Dee Dee Bridgewater es una gigante. Una vocalista brillante, pero igualmente una actriz, una narradora, una persona dispuesta a correr riesgos. Todo eso está junto, en partes iguales, y cada faceta sale a la luz en diferentes momentos. Eso hace que sea distinta a cualquier otra artista de la historia”.

Esta colaboración, posible tras un periodo breve pero productivo que la pandemia interrumpió momentáneamente, permitió que ambos forjaran lo que Bridgewater describió como “una suave fuerza de la naturaleza”. Al analizar el repertorio de Elemental, la pareja transitó por una diversidad de emociones, desde la exaltación en versiones como “Caravan” hasta la melancolía de “Love for Sale”. En sus palabras, “los dos hemos encontrado una especie de fusión musical completamente inexplicable para el oído no entrenado”. Charlap reflexionó sobre la dinámica creativa entre ambos: “Siempre digo: ‘El corazón sabe todo lo que sabe la cabeza’. Pero el corazón también sabe cosas que la cabeza no sabe. Así que hay que confiar en el corazón. Dee Dee lo sabe: es una fuerza de la naturaleza, siempre dispuesta a lanzarse a lo más profundo de la piscina”.

La artista enfatizó el impacto emocional del dúo en el escenario: “Lo que hacemos emana una alegría enorme. Cada vez que actuamos juntos es una especie de liberación espiritual para mí. Siempre sé que va a ser algo especial y único y tremendo y trascendental. Realmente me alegro de que ambos hayamos dicho sí a esta aventura”.

El dúo de Bill Charlap y Dee Dee Bridgewater presentará en Buenos Aires el álbum "Elemental"

Quién es Dee Dee Bridgewater

Denise Eileen Garrett, tal su verdadero nombre, nació en Memphis, el 27 de mayo de 1950. Tiene 75 años. Por más de cuatro décadas más de cuatro décadas se destaca como una de las grandes voces del jazz. Ha sabido reinventar clásicos del género, incursionar en el pop y producir sus propios discos aclamados por la crítica. Además de su trayectoria musical, tuvo un papel relevante en el teatro musical y condujo un programa de radio dedicado al jazz. Su labor filantrópica incluye su rol como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la creación de The Woodshed Network, una red para apoyar a mujeres en el jazz.

Su trayectoria comenzó junto a figuras como Sonny Rollins, Max Roach, Dizzy Gillespie y Dexter Gordon, en cuyo entorno se formó como artista antes de explorar la actuación, incursionar en el pop y la música disco, y desarrollar su obra en países como Francia, el Reino Unido y Malí. Reconocida con dos premios Grammy, ha sostenido una evolución constante a lo largo de seis décadas, caracterizándose por su versatilidad vocal y su empeño en mantener el control creativo de su carrera.

Entre los reconocimientos recientes recibidos figuran tres premios Grammy, un premio Tony, la designación como Maestra Nacional de Jazz por la NEA (Fondo Nacional para las Artes de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), el Premio a la Artista Escénica Doris Duke y el Premio Visionario Bruce Lundvall 2024. Para Bill Charlap, trabajar con alguien de esa trayectoria suponía un desafío y un privilegio, tal como resumió: “La química sucede o no sucede. Y cuando sucede, sucede —¡boom!— instantáneamente”.

