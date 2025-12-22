Cultura

El castillo de Miravet sorprende con una visita inmersiva que combina tecnología y relatos personalizados

La fortaleza templaria de Tarragona renueva su propuesta con realidad virtual, guías multimedia y personajes históricos. Cómo esta iniciativa permite a cada visitante explorar la historia medieval desde perspectivas personalizadas y tecnológicas

El castillo de Miravet reabre
El castillo de Miravet reabre sus puertas en Tarragona con museografía digital, realidad virtual e innovación patrimonial - (EFE/José Oliva)

El castillo de Miravet, ubicado en Tarragona, reabrió sus puertas con una museografía tecnológica e inmersiva que transforma la experiencia de los visitantes. Considerada una de las fortalezas templarias mejor conservadas de España, la fortaleza apuesta por la innovación para acercar la historia de manera vivencial y personalizada.

La renovación del castillo forma parte del proyecto ‘Els ulls de la historia’, una iniciativa que ya se implementó en otros enclaves patrimoniales catalanes, como el yacimiento de las pinturas rupestres de El Cogul, la cartuja de Escaladei y el Centro del Románico de la Vall de Boí. Durante la presentación, la consellera de Cultura Sònia Hernández y el alcalde de Miravet Miquel Morales subrayaron la importancia de este avance para la difusión del patrimonio histórico.

Carme Bergés, jefa del área de Monumentos y Yacimientos de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, explicó a EFE que el objetivo principal es “acercar los monumentos al público de manera vivencial”. Para ello, la propuesta se apoya en relatos innovadores y en el uso de tecnología inmersiva, permitiendo que los visitantes se adentren en la vida cotidiana de la época desde nuevas perspectivas.

La nueva visita al castillo
La nueva visita al castillo de Miravet incorpora relatos interactivos y experiencias inmersivas sobre la vida cotidiana medieval - (EFE/José Oliva)

Uno de los elementos centrales de la nueva museografía es la creación de un relato en primera persona protagonizado por Said, un niño sarraceno, fruto de una investigación patrimonial minuciosa. Él comparte protagonismo con un niño cristiano de origen noble, lo que permite explorar la convivencia y diversidad social en el castillo durante la Edad Media. La experiencia se personaliza mediante recursos interactivos, como enlaces QR distribuidos a lo largo del recorrido, que ofrecen información adaptada a los intereses de cada visitante.

La tecnología desempeña un papel fundamental en esta transformación. Entre los recursos implementados destacan una experiencia de realidad virtual instalada en la antigua bodega del castillo, que transporta a los visitantes al siglo XIV, cuando la sociedad andalusí trabajaba las tierras bajo dominio templario, y al siglo XVII, época de la expulsión de los templarios.

Además, se incorporó una guía multimedia, una instalación audiovisual multipantalla en la iglesia y un interactivo en el refectorio que permite preparar platos de la cocina medieval de forma virtual. Todo ello se complementa con una señalización discreta, que respeta la integridad de los restos arqueológicos y favorece la contemplación del monumento.

La nueva museografía no solo renueva la forma de presentar el pasado templario, sino que también amplía el foco para dar voz a colectivos históricamente menos visibilizados. Bergés subrayó a EFE la necesidad de “una nueva mirada que hiciera aflorar otras voces de la sociedad medieval que sustentaban el castillo, pero que no formaban parte de la orden, como la sociedad andalusí que cultivaba la tierra, canalizaba el agua de riego o elaboraba la cerámica”.

Los visitantes pueden personalizar su
Los visitantes pueden personalizar su recorrido en el castillo de Miravet mediante recursos QR y guías multimedia avanzadas - (EFE/José Oliva)

Este enfoque inclusivo permite recuperar la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo del enclave, más allá de la narrativa tradicional centrada en los monjes guerreros.

La experiencia del visitante se enriquece con la posibilidad de personalizar el recorrido y sumergirse en la historia a través de recursos interactivos y audiovisuales. La propuesta busca que cada persona pueda construir su propio viaje en el tiempo, relacionando los frutos de la tierra, las técnicas culinarias y la vida cotidiana en un castillo que fue tanto centro religioso como militar. La señalización mínima y el respeto por el entorno arqueológico refuerzan el compromiso con la conservación patrimonial.

De cara al futuro, la consellera Hernández anunció a EFE que el éxito de esta primera fase impulsó la ampliación del proyecto a otros cinco monumentos históricos de Cataluña a partir de 2026. Entre los próximos espacios que incorporarán la museografía tecnológica figuran el castillo de Cardona, el teatro romano de Tarraco, la colonia modernista Sedó, la ciudad ibérica de Ullastret y el yacimiento andalusí del Pla d’Almatà. La primera fase culminará a principios de 2026 con la incorporación del monasterio de Sant Pere de Rodes.

La nueva museografía del castillo de Miravet no solo recupera el esplendor de la fortaleza, sino que también reivindica la riqueza de su pasado andalusí y la pluralidad de historias que dieron forma a la identidad del lugar, recordando que la diversidad fue siempre parte fundamental de la historia compartida.

