¿Qué libros regalarles a los chicos esta Navidad?

Las recomendaciones literarias para niños y niñas para esta Navidad incluyen autores clásicos y noveles, libros ilustrados, relatos con humor y textos informativos

Escritores, ilustradores, editores, libreros, promotores y creadores de contenido, pasando por las entidades del sector, se alienta a regalar libros en las fiestas.

Estas recomendaciones son para chicos y chicas, para todas las edades y gustos. De autores clásicos, y noveles. Libros ilustrados, para primera infancia, relatos, con humor, e informativos.

En estas fiestas, es una gran oportunidad para convidarles a niños y niñas un universo intangible, alejado de las pantallas.

Para empezar a sacudir la modorra

"Ciencia para pasar el verano", de Valeria Edelsztein, responde preguntas sobre el calor y la naturaleza con datos curiosos y explicaciones accesibles

En las listas de recomendaciones, los libros “para pensar” (informativos y fábulas), los que suscitan preguntas, suelen quedar relegados al final. Por eso, en esta oportunidad, se va a revertir la ecuación al empezar con ellos. Con sinceridad, en este apartado se esconde una trampita: un solo libro es informativo, pero los otros dos son grandes puertas para abrir una conversación en sobremesas, viajes en auto, e incluso antes de dormir.

El verano ha llegado a este hemisferio. Y es más que una marca en el calendario: muchos movimientos suceden durante esta sofocante estación. El calor es un indicador, al igual que la aparición de los mosquitos, los días más largos, entre otras cuestiones.

En Ciencia para pasar el verano, editado por Iamiqué, Valeria Edelsztein explica, mientras Javier Reboursin ilustra, si “se puede tener calor”; si todas las arenas calientan por igual; cómo “funciona” el protector solar, entre un largo listado de preguntas que más de una vez nos hemos hecho –con sus datos curiosos–. (Vale decir que la editorial ha publicado un libro para cada estación.)

Ciencia para pasar el verano es un libro para chicos y familias curiosos con ganas de saber más allá de lo evidente sin tener que ir a buscarlo en la web.

La colección de relatos ilustrados de Eduardo Galeano acerca mitos, leyendas y juegos con el lenguaje a los más jóvenes lectores

Siglo XXI viene acercando el riquísimo universo de Eduardo Galeano a los chicos, con un libro ilustrado, y con una serie de volúmenes con tapa dura de sus relatos reunidos por temas: Los animales del día y la noche: Mitos y leyendas sobre la creación, ilustrado por Virginia Piñón; La casa de las palabras: Historias para jugar con el lenguaje, ilustrado por Eva Mastrogiulio; y El susto de la libertad: Textos para penar cómo funciona el mundo, ilustrado por Camila Villa.

En Los animales del día y la noche, se condensan relatos que le dan lugar al oso, el murciélago, el tatú, la tortuga, pero también nombra el arcoirís, la yerba mate, y otros elementos que pueden encontrarse en la naturaleza.

Un libro para acercarse a los relatos de un autor que ante todo fue un observador y que supo entrelazar historias con su origen.

"Big Bang", de Florencia Gattari y Marina Zanollo, ofrece una original visión sobre el origen del universo desde una perspectiva no antropocéntrica

Big Bang, novedad de Calibroscopio, de Florencia Gattari (texto) y Marina Zanollo (ilustraciones), es una obra originalísima para versionar una de las preguntas más universales, ¿Cómo nació nuestro planeta, sistema solar, galaxia, universo?

Sin decirlo, con sutileza y sin intención, este libro imagina un relato posible, alejado de una mirada antropocéntrica, sostenido desde un pájaro y un grano de maíz.

Libros sobre libros

Es interesante pensar que es posible acercar a los chicos y chicas reacios a la lectura a través de haikus que operan como adivinanzas o del relato de un viaje inesperado.

Libros como "13 cuentos diminutos" acercan la literatura a los niños a través de haikus

En 13 cuentos diminutos (Buena cosecha, 2025), Melina Pogorelsky junto con Piper, arman un repertorio de adivinanzas alrededor de historias conocidas por medio de haikus e ilustraciones no figurativas.

Un ejemplar para acercar los clásicos a niños y niñas de manera novedosa, atractiva y lúdica.

Libros como "Mi libro mágico" homenajean a la imaginación y la lectura

Mi libro mágico (Riderbooks, 2025), de Jaquelina Romero y Elizabeth Mallet, es la historia de una nena que, esperando encontrar un mundo mágico entre las páginas de un libro nuevo, emprende una aventura que ni ella imagina: la que se esconde en la lectura.

Mi libro mágico es un homenaje a la lectura, la imaginación y los libros.

Para la primera infancia

Las propuestas para la primera infancia incluyen relatos sobre vínculos familiares, descubrimiento de opuestos y silent books que exploran múltiples miradas

Los más chicos de los chicos desde bebés, pueden encontrar en las palabras e ilustraciones una oportunidad de estímulo. En este apartado, dos relatos y un silent book.

De la mano de Pípala, la colección de libros para chicos de Adriana Hidalgo, llegan Toto es pequeño, de Gunilla Wolde, y Mamá tambor, de Marine Schneider y Pauline Delabroy-Allard. El primero sumerge una vez más a los pequeños lectores en el micromundo de Toto, un niño de pocos años que, en esta oportunidad, y con situaciones cercanas, descubre los opuestos.

Mamá tambor, por su parte, es un libro en cartoné que se adentra en el íntimo vínculo de un bebé lactante y su madre. Un relato que imagina cómo un bebito se relaciona con su mamá, cómo su ser es todo su cosmos.

Y ojoreja acerca Yo me pregunto, de Natalia Colombo. Este silent book, o libro sin palabras, apela a que, aun desde pequeños, podemos descubrir que todo tiene varios matices e infinidad de miradas: que, de algún modo, todo es relativo.

Historias para todos los gustos

Historias de humor, ternura y aventuras destacan la diversidad de la literatura infantil actual

Y para el final quedaron los libros que narran historias, que son pura ficción, aunque nos resuenen. En este apartado hay humor y emoción, abuelas, amor, fuerza colectiva y ternura.

Que gane El Perdido, escrito por Walter Binder e ilustrado por Eva Mastrogiulio, relata con ternura cómo don Osvaldo, un jubilado de un pueblo remoto, cambia la vida de sus vecinos, los vecinos de sus vecinos y la suya propia con su sola voluntad y generosidad.

Un libro para disfrutar desde el texto y las imágenes y que no da ganas de que termine.

Los cuentos con abuelos y nietos nunca fallan. Hay una mixtura que amalgama la nostalgia, la ternura, el afecto que potencia cualquier historia.

Inés Calveiro, autora integral de El mundo de mi abuela (Quipu, 2025), como diseñadora gráfica, se atrevió a imaginar un relato en el que la abuela de la protagonista tiene una imposibilidad: la de ver los colores.

Con ternura, se desgrana el relato de la nieta que intenta descubrir cómo es el mundo de su abuela.

Solo Canela puede crear una historia cuya protagonista es una botella de plástico capaz de sentir y pensar. En La botella que aprendió a leer, ilustrado de Vitu Caruso y editado por loqueleo, todo comienza desde el “nacimiento” de la botella en una fábrica. Y desde una suerte de parto, los lectores descubrirán que Botella no es una botella más. Con dosis de humor y sensibilidad, Canela construye una narración atractiva, imposible de soltar para acompañar a Botella por distintos avatares. Se “temerá por su vida”, y se emocionará con el final.

Las historias más entretenidas suelen tener que ver con ciertos malos entendidos, como sucede en Telepatía, de Jairo Buitrago y Jaque Jours (Lecturita, 2025). A partir de la conexión que el protagonista tiene con Leonor, su compañera de escuela, y un comentario de su hermana, arma una fantasía que, finalmente, lo sorprenderá. Un acierto más de Buitrago, que emociona y saca sonrisas sin importar la edad.

Para cerrar esta selección, van dos ejemplares que no escatiman en humor ni en ingenio.

Por un lado, Había una vez un espejo mágico, escrito por Maite Diorio, con ilustraciones de Mariela Califano y editado por Abran cancha, no es otro cuento más de princesas. Parte de una colección de cuentos con pictogramas. La historia de esta princesa, escrita en rima, se ve potenciada por las confusiones que pueden prestarse ante la mala interpretación de los pictogramas.

Un relato desopilante en sí mismo, por el juego con el absurdo y por la personalidad de la princesa. Un libro que asegura diversión.

Y para cerrar, otro libro que también tiene algo de poesía, pero que, sobre todo, mucho humor. Una temporada en Charlandia, escrito por Matías Moscardi e ilustrado por Jimena Tello, presenta a Felipe, un niño que no para de hablar.

Con temor a spoilear, solo vale adelantar que el título insinúa qué puede suceder. Con ilustraciones que evocan algo del humor gráfico y un texto que esconde un detalle que sorprende al ser descubierto, Una temporada en Charlandia es una linda elección para disfrutar en las vacaciones.