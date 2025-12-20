Controversia por el agregado de “Donald Trump” en la fachada principal del Kennedy Center

El Kennedy Center de Washington instala el nombre de Donald Trump junto al de John F. Kennedy en su fachada principal

El centro cultural Kennedy Center de Washington instaló el nombre del presidente Donald Trump en su exterior, un cambio drástico en un edificio establecido por ley como un “memorial viviente” a un presidente asesinado. El jueves, la junta directiva del centro, compuesta por leales y con Trump como presidente, votó para renombrar la institución como “El Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”. Trump lo calificó de sorpresa, pero su nombre ya estaba colocado en unas 24 horas.

Durante gran parte de la mañana, amplias tiras de lona azul cubrían una parte del edificio y se escuchaba un fuerte taladro mientras un pequeño equipo en andamios comenzaba a trabajar en la señalización. Dentro del centro, se podían ver grandes letras que deletreaban “Trump” en el suelo del vestíbulo de entrada. La señalización en otras partes del exterior de la institución, incluidas las banderolas en los postes, permanecía sin cambios. A media mañana, al menos media docena de miembros de la Guardia Nacional se reunieron cerca del nuevo letrero, que fue completado pasado el mediodía.

La votación del jueves por parte de la junta directiva provocó una rápida condena de miembros de la familia Kennedy y líderes demócratas, quienes la calificaron de ilegal. Expertos dijeron que solo el Congreso puede cambiar el nombre oficial del centro y que este cambio de nombre viola la norma para los memoriales. “Esto debe detenerse, ya que es ilegal cambiarlo sin el Congreso”, escribió el senador Andy Kim (demócrata de Nueva Jersey) en X, revisando las primeras fotos del trabajo de señalización.

Donald Trump fotografiado antes de ingresar a la ceremonia de entrega de los premios "Kennedy Center Honors", el 7 de diciembre de 2025

La ley que establece el recinto de artes y el memorial presidencial lo designa como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. También ordena que la junta directiva “asegure” que “no se designen ni instalen memoriales adicionales o placas de carácter conmemorativo en las áreas públicas” del edificio. El Kennedy Center no respondió a preguntas sobre la instalación del letrero.

La reunión de la junta tuvo lugar en la casa de la miembro de la junta Andrea Wynn y el fideicomisario emérito Steve Wynn, en Palm Beach, Florida. La representante Joyce Beatty (demócrata de Ohio), ex miembro de la junta, llamó a la reunión, pero fue silenciada cuando intentó hablar, según varios demócratas prominentes que también son miembros ex officio de la junta. En un comunicado el jueves, denunciaron el cambio, que dijeron se realizó “sin autoridad legal”. Beatty reveló que seguirán oponiéndose y que “Trump a menudo retrocede cuando ve presión pública”.

Solo el Congreso tiene la autoridad para cambiar el nombre legal de la institución, dijo Emily Sexton, exabogada del Kennedy Center, pero “mientras tanto, muchas organizaciones tienen nombres legales y nombres comerciales que son diferentes”. “Debido a que el Kennedy Center no es solo una institución federal o un centro de artes escénicas, sino un memorial a un presidente asesinado, cambiar la señalización exterior se siente diferente”, agregó Sexton. “Es, posiblemente, también una contravención directa” de la ley que prohíbe memoriales adicionales en el edificio. “Pero esa prohibición solo es efectiva si hay alguien que la haga cumplir, y no está claro quién lo haría”.

Roger Colinvaux, profesor de derecho en la Universidad Católica, escribió en un correo electrónico que “la ley es lo más clara posible” en que “ordena explícitamente a la junta del organismo nombrar el edificio ‘Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas’”. “Yo argumentaría que, según el estatuto, la junta que votó para cambiar el nombre no solo no tiene la autoridad, sino que cada miembro, al votar así, violó su deber”, dijo, señalando la ley que instruye a los miembros de la junta a mantener y administrar “un memorial viviente” a Kennedy. “No está destinado a ser un memorial para ninguna otra persona”, dijo. El asunto “realmente se reduce a la rendición de cuentas y la aplicación. El Congreso debería actuar para detener las violaciones de sus directivas”, dijo Colinvaux.

El cambio de nombre genera controversia por contravenir la norma que prohíbe memoriales adicionales en el edificio dedicado a Kennedy

Phil Hackney, profesor de derecho en la Universidad de Pittsburgh y especialista en organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, coincidió con las preocupaciones de Colinvaux y dijo: “Cuando operas fuera de la ley, haces enojar a la gente”. “En mi experiencia, tanto observando organizaciones sin fines de lucro como al gobierno, eventualmente, hay un ajuste de cuentas”, opinó. Y agregó que, más allá de las cuestiones legales, el cambio de nombre de un memorial para un presidente asesinado “va en contra de una norma social bastante intensa” y “va en contra de un lugar solemne”.

Durante meses, Donald Trump había bromeado repetidamente sobre el cambio de nombre, incluso en los Kennedy Center Honors a principios de este mes. El centro ha experimentado un año de agitación desde que Trump reformó la institución en febrero, lo que provocó una ola de despidos y renuncias. Las ventas de entradas han caído drásticamente, según cifras del mes de octubre, y muchos artistas han dicho que ya no actuarán allí. La nueva dirección ha presumido de importantes cifras de recaudación de fondos y ha comenzado a aumentar las reservas para eventos cristianos y de derecha.

“El Trump Kennedy Center muestra un compromiso bipartidista con las Artes”, escribió su presidente Richard Grenell, el jueves en X. Los funcionarios no citaron ninguna autoridad para la capacidad de la junta de cambiar el nombre de la institución.

Erika Doss, profesora de estudios americanos en la Universidad de Notre Dame que ha escrito extensamente sobre monumentos y memoriales, dijo en un correo electrónico que la mayoría de estos sitios se nombran “después de que una persona o evento se ha vuelto histórico, aunque sea por una década más o menos”. Pero, agregó, “Trump quiere ser histórico ahora, de ahí sus demandas de falsos premios de la paz y derechos de nombre de edificios”, calificándolo como “una maniobra de relaciones públicas para su imagen”.

Expertos legales advierten que solo el Congreso puede modificar el nombre oficial del Kennedy Center para las Artes Escénicas

El presidente ha recurrido a su experiencia en bienes raíces, promocionando cambios en la estructura física del Kennedy Center y diciendo a los periodistas en los Honors este mes: “Yo construyo mejor que nadie”.

A principios de este mes, la administración de Trump renombró el edificio que alberga el Instituto de la Paz de EE. UU. en el centro de la ciudad, estampando “Donald J. Trump” en varias áreas de la estructura. “Vaya, eso es hermoso”, dijo el presidente en ese momento, agradeciendo al secretario de Estado, Marco Rubio.

El representante Bob Onder (republicano de Misuri) presentó en julio una legislación para renombrar el Kennedy Center en honor a Trump. Desde la votación de la junta, Onder ha promovido el proyecto de ley en redes sociales, escribiendo: “¡Lo tengo hecho!”. También dijo que Trump está “trabajando para preservar la integridad de las bellas artes poniendo fin a la programación woke” y que está “emocionado por la decisión de la junta de cambiar el nombre y espera trabajar con la Casa Blanca para ayudar a que esto suceda”.

El senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) dijo en redes sociales el viernes que presentaría una legislación para prohibir que los edificios federales lleven el nombre de presidentes en funciones. Mientras tanto, los demócratas del Senado están investigando al Kennedy Center por acusaciones de gastos excesivos y acuerdos indebidos con aliados políticos. (Grenell calificó las acusaciones como “ataques partidistas” falsos). La defensa de las artes “perdura como una parte vital” del legado Kennedy, dice la Asociación Histórica de la Casa Blanca, una organización no partidista, señalando que los Kennedy organizaron numerosos conciertos y presentaciones.

En un discurso sobre arte y política un año antes de su asesinato, pronunciado en un evento de recaudación de fondos para el National Cultural Center, que luego se convertiría en el Kennedy Center, John F. Kennedy expuso la responsabilidad de una “gran democracia” de apoyar las artes. Detrás de la “tormenta de conflicto y crisis diaria” y el “tumulto de la lucha política”, dijo Kennedy, los artistas continúan “el trabajo silencioso de los siglos, construyendo puentes de experiencia entre los pueblos, recordando al hombre la universalidad de sus sentimientos, deseos y desesperanzas, y recordándole que las fuerzas que unen son más profundas que las que dividen”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: REUTERS/Kevin Lamarque; REUTERS/Jeenah Moon]