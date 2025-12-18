El libro más oportuno del año

Javier Cercas en el streaming de Infobae en ela Feria del Libro 2025. (Maximiliano Luna)

Es un poco ridículo hacer campeonatos de libros y definir “el mejor”. ¿El mejor para quién? ¿El mejor cuándo? ¿El mejor según qué regla? Dicho esto: nos encanta elegir cada año los mejores libros pero me permito acá mover un poquito el eje y decir que ese excelente libro un poco inclasificable que el español Javier Cercas sacó este año fue, por azar, el más oportuno. Se titula El loco de Dios en el fin del mundo y, aunque el autor dice que es una novela, se trata también de una crónica e, incluso, de un retrato. Una crónica de un viaje con el Papa Francisco, un retrato de ese hombre.

El loco de Dios en el fin del mundo Por Javier Cercas eBook $ 11,99 USD Comprar

El autor se ha cansado de contar la historia del libro, que es hermosa. En 2023, mientras firmaba libros en Turín, su editora italiana lo fue a buscar y le dijo que “gente del Vaticano” quería hablar con él. Esa “gente” era Lorenzo Fazzini, director de la editorial de la Santa Sede y tenía una propuesta para hacerle: que viajara con la comitiva del Papa Francisco a Mongolia. Y, a partir de eso, contara lo que quisiera. Sin condiciones.

El escritor es ateo, lo dijo. No importaba: el punto era Francisco en esas tierras con pocos católicos. Cercas dudó pero la propuesta era imperdible. Y algo más, más íntimo, más importante: la madre de Cercas quería saber si vería a su padre después de la muerte. “Yo entiendo que papá se haya muerto”, decía la madre. “Lo que no puedo entender de ninguna manera es que yo no vaya a volver a verle”.

Según dijo el autor después, la fe de su madre era enorme. “La fe del Papa Francisco, comparada con la de mi madre, era más bien dubitativa”, diría más tarde. La madre tenía esa fe, esas ansias, ese dolor. Y él tenía a mano al Papa.

“Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta”, escribe Cercas en el libro. Una respuesta en la que él no puede creer pero que para su madre es mucho.

Javier Cercas presentó "El loco de Dios en el fin del mundo" por diferentes países.

Aunque no deja de ver lo que ve y por eso le diría, más tarde, al portal Zenda: “El cristianismo tomado en serio es una locura, o no es. Y esto no lo digo yo, lo dice el papa Francisco. Y lo dice Jesucristo, que está loco. Para creer en la resurrección de la carne y la vida eterna, para hacer lo que hacen estos señores que se toman el cristianismo en serio, hay que estar loco. O sea, un cierto grado de locura quijotesca, digámoslo así. Este es un papa de periferia, lo dice él”.

Antes de subirse -como el escritor serio que es- Cercas ha investigado y ha pensado. Señala, entonces, que Francisco lleva muchos kilómetros hechos pero que ha ido, sobre todo, a países que no son centrales. Y este viaje, igual: “Francisco viaja a Mongolia para encontrar un futuro nuevo y para ver el mundo tal cual es desde el único lugar desde donde a su juicio puede verse: la periferia, el fin del mundo”.

No quiere ir a admirar a un personaje. Se pregunta si lo han contratado para “blanquear” a una institución con la que él en general no acuerda: sus casos de pederastia, sus posiciones contra los homosexuales, el aborto, la eutanasia... Se pregunta esto y se responde que él va a tratar de comprender. Y que comprender no es justificar.

Francisco. Diez años del papa latinoamericano Por Varios autores eBook Gratis Descargar

Cercas mira y se mira: es el hijo de esa madre pero dice que es escritor porque perdió la fe. Ahí está, sin fe, para mostrar lo que hay que creer sí o sí para ser cristiano: “Lo que define el cristianismo es su creencia en el más allá, en la resurrección de la carne y la vida eterna; si esa creencia no existe, el católico deja de ser católico.” No es algo simbólico, dice, lo de la resurrección. Es simplemente así, eso es la fe.

Lo que sigue es crónica. Una crónica detallada, inteligente, que no ve nada que no signifique. Charlas con religiosos de todos los colores, que van desde lo íntimo a dudas teológicas. ¿Fracasó Jesús? ¿Qué sintió? Esos temas se tocan como si se hablara de gente con la que uno convive. Porque, en fin, son los personajes con los que conviven.

Francisco con Gabju Demberel Choijamts, izquierda, abad del monasterio budista Gandantegchinlen, en Mongolia. (AP Foto/Andrew Medichini)

Es fascinante el viaje al que nos lleva Cercas. Y es un thriller: ¿podrá estar cara a cara con Francisco y hacerle LA pregunta? La respuesta es sí, el día llega. Cercas da vueltas, entra por cuestiones más teóricas pero finalmente, apunta y dispara:

-Entonces le puedo decir a mi madre que, cuando se muera, va a ver a mi padre.

No voy a poner la respuesta porque no se cuentan las intrigas de los libros. Hay que decir, sí, que el escritor tiene la sabiduría de contarnos la escena al mismo tiempo que se la cuenta a la madre. En el libro, lo que leemos es cómo él le muestra a la madre el video que ha hecho con Francisco respondiendo a su pregunta. Directamente para ella, para ese amor.

Javier Cercas en el streaming de Infobae

“No esperaba que Bergoglio respondiera de semejante manera a una pregunta semejante formulada por un maldito intelectual ateo”, escribe Cercas cuando ya todo pasó.

Y luego, el azar que lo hizo oportuno: El loco de Dios en el fin del mundo se publicó durante los primeros días de abril. Ese mes, el 21, Francisco murió y su figura tomó las portadas de todos los medios, los minutos de la radio, los espacios de televisión, las conversaciones privadas, todo.

Y ahí estaba Cercas, con un libro -lamento el juego de palabras, es otra coincidencia- de cercanía. Había estado, lo había visto y pensado, le había hablado de asuntos trascendentes y estaba todo fresco. De pronto, el autor también estaba en todos lado y se volvió la presencia codiciada en todos los programas. Sí, el azar lo puso en la vidriera más grande del mundo. Pero el libro tenía con qué.