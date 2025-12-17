Las galerías y espacios de arte de Buenos Aires impulsan ferias accesibles para las fiestas

Obra de Catalina Schliebener en Hache

Con el cierre de la temporada de ferias de arte, marcado por la última edición en el MAC de Córdoba, las oportunidades para regalar o relagarse arte, con las fiestas en el calendario, no terminaron.

Diferentes espacios de la Ciudad de Buenos Aires se preparan para la llegada de la Navidad con propuestas especiales: una serie de exhibiciones y ventas de obras contemporáneas, muchas en pequeño formato, pensadas para quienes buscan adquirir arte con descuentos y condiciones accesibles.

Esta tendencia, que se consolida cada diciembre, transforma los espacios de arte en mercados temporales donde el público puede encontrar piezas únicas de artistas consagrados y emergentes, ideales para regalar o sumar a una colección personal.

De "Como es arriba, es abajo", la propuesta de Tramo

La galería Tramo (Av Alvear 1580 PB) presenta la muestra colectiva Como es arriba, es abajo, en la que la trastienda se traslada a la sala principal.

Durante todo diciembre, de lunes a viernes de 14a 19, las obras habitualmente reservadas para el fondo del espacio ocupan el centro de la escena, permitiendo un recorrido más directo y cercano.

La selección incluye piezas de artistas como Julián Prebisch, Verónica Palmieri, Elisa Strada, Yiyú Finke y Natalia Cacchiarelli, entre otros, todas ofrecidas a precios especiales por tiempo limitado. Esta iniciativa busca acercar el trabajo de los artistas a nuevos públicos y fomentar el coleccionismo con valores accesibles.

Obras de Elisa Strada y Santiago Quesnel

Por su parte, Gachi Pietro (Uriarte 1373, de lunes a viernes de 14hs a 19hs y sábados de 15hs a 19hs) lanzó la tercera edición de su pop up de verano, una exhibición colectiva que reúne obras en pequeño formato de más de treinta artistas contemporáneos.

Entre ellos se encuentran Andrés Pasinovich, Agustina Fuster, Abril Benitez, Belén Lopez De Carlo, Carla Nani, Carolina Linera, Daniel García, Emilia Hendreich, Emilia Naistat, Gala Altamare, Lorena Marchetti, Lucía Mara, Maria Elisa Luna, María Luiza Amorím, Micaela Gauna, Pablo Rodriguez Blanco, Paztelito, Tobías Mao, Valeria Calvo, Verónica Di Toro y Andrés Waissman.

Gachi Pietro lanzó la tercera edición de su pop up de verano

La propuesta incluye pinturas, cerámicas, fotografías y esculturas. En esta edición, algunos artistas participan por cortesía de otras galerías: Ana Clara Soler (Galería Quimera), Julián Astelarra (Intemperie Galería) y Julián Medina (Atocha Galería), lo que amplía el espectro de voces y estilos presentes en la muestra.

Por su parte, la Galería Hache (Loyola 32) despide el año con la “Feria de Maravillas Insuperables” (FMI), una selección curada de obras con un 20% de descuento.

Hasta el 24 de diciembre, el espacio se transforma en un mercado de arte donde se pueden adquirir piezas de artistas como Catalina Schliebener, Elena Loson o Foto Estudio Luisita.

La Galería Hache despide el año con la “Feria de Maravillas Insuperables” (FMI)

Además de la oferta principal, la galería abre sus archivos para que los visitantes descubran otras obras de su acervo, incentivando tanto a coleccionistas experimentados como a quienes se inician en el mundo del arte.

También en el barrio de Villa Crespo, la galería Julia Baitalá (Antezana 150) organiza la tercera edición de POCKET, una feria de pequeño formato.

POCKET nació con el objetivo de invitar a nuevos proyectos, promover el intercambio entre artistas y galerías, y fomentar la circulación de obras accesibles. Este año, la feria suma artistas del barrio y proyectos invitados, como Ana Adjiman, Ariadna Tártara y Diana González, junto a los artistas de la galería, entre ellos Agustina Fuster, Adriana Carambia, Mariángeles Blanco, Sisa Soldati, Roxana Herz, Cristina Hauk, Iliana Regueiro y Cecilia Soldano.

En Villa Crespo, la galería Julia Baitalá (Antezana 150) organiza la tercera edición de POCKET

Con más de veinte artistas en exhibición, la propuesta reafirma su espíritu de activar el pequeño formato y fortalecer la escena desde una escala humana.

En San Telmo, la galería Nora Fisch presenta Tiendita NF, un proyecto orientado a promover adquisiciones de arte seleccionadas para regalos de Navidad y fin de año. La oferta incluye más de ochenta obras de artistas.

Entre ellos Amadeo Azar, Alejandro Bonzo, Camila Carella, Gala Berger, Gastón Pérsico, Gerarda Lucero Frías, Guzmán Paz, Jazmín Kullock, Julián Terán, Laura Códega, Lux Lindner, Magui Testoni, Mara Caffarone, Miguel Harte, Natalia Cristo Osias Yanov, Rip Tamara, Rosana Schoijett, Silvia Gurfein y Sofía Bohtlingk, con precios que oscilan entre USD 300 y USD 1.500.

En San Telmo, la galería Nora Fisch presenta Tiendita NF

La Tiendita NF puede visitarse presencialmente en el segundo piso de la galería, ubicada en Avenida San Juan 701, de martes a sábado de 14 a 19h. Para quienes prefieran explorar la selección desde casa, el catálogo digital está disponible a pedido a través del correo electrónico de la galería, contact@norafisch.com.

La Galería Palermo H presenta la muestra colectiva 100 obras de arte x 100 USD, que estará disponible al público desde el lunes 22 de diciembre a las 11:00 en su sede de Tucumán 712.

La exposición ofrece una selección de piezas contemporáneas, cada una a un precio fijo de 100 USD, con el objetivo de facilitar el acceso al arte y promover el coleccionismo y podrá visitarse hasta el jueves 2 de enero. Los horarios de visita serán de lunes a viernes de 10 a 18, sábados de 10 a 13, con aperturas especiales hasta las 14:00 los días 24 y 31 de diciembre.

En lo que respecta arte gráfico, Tienda Quorum, que este año celebró su décimo aniversario y por donde han pasado más de 200 artistas y proyectos independientes, ofrece hasta el 24 de diciembre descuentos del 15% en las piezas del espacio de Defensa 894, San Telmo, de lunes a domingo de 10.30 a 19hs.

Tienda Quorum

Finalmente, aquellos que estén interesados en la cerámica contemporánea, pueden acercarse a Tallerazo, que presenta una exposición y venta de objetos organizada por Andrea Fasani y su grupo de alumnos el sábado 20 de diciembre, de 16 a 20 horas, en Quito 4062 (timbre E).

El evento contará con obras de artistas reconocidos como Gachi Hasper juno a una amplia variedad de artistas, con estilos y enfoques diversos dentro de la cerámica contemporánea, como Marta Ares, Vera Potenza, Helena Spinnato, Verónica Vidal Maehara, Carla del Cueto, Lucia Argento, Matu Lerman, Natalia Calcagno, entre otros.

Estas iniciativas reflejan una estrategia común entre las galerías de arte de la ciudad: acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos, facilitar la adquisición de obras originales y estimular el coleccionismo, especialmente en un contexto festivo donde el arte se convierte en un regalo significativo y duradero.