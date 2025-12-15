Una muestra transforma el vacunatorio del Hospital Muñiz en un paisaje botánico

La fusión entre arte, salud y naturaleza se convierte en el eje de una intervención inédita en el Vacunatorio del Hospital Muñiz, donde la muestra “Vacunatorio Vegetal. Estética y salud en el ecosistema hospitalario” propone repensar el derecho a la belleza como parte integral del bienestar.

Esta iniciativa, impulsada por Bienalsur, marca la primera vez que la bienal de arte contemporáneo presenta un proyecto dentro de un hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su apuesta por llevar el arte a espacios tradicionalmente ajenos a la práctica artística y cerrando así su programación anual en la capital argentina.

En palabras de los autores del proyecto, el artista Hernán Pitto Bellocchio (Chile), el antropólogo Gabriel Noel (Argentina) y la médica Teresa Politi (Argentina), la propuesta se fundamenta en una premisa central: “El derecho a la belleza, como parte integral del derecho a la salud”. Esta reflexión surge de un proceso de investigación que incluyó un relevamiento exhaustivo de hospitales públicos porteños, con el objetivo de responder a interrogantes sobre el papel de la belleza y la contemplación en contextos asociados al sufrimiento, como los hospitales.

La intervención mural, realizada bajo la curaduría de BIENALSUR, transforma las paredes del vacunatorio en un exuberante paisaje botánico. Las plantas, dibujadas a escala por Pitto Bellocchio tras meses de trabajo al natural, reproducen especies presentes en los jardines del hospital y en los tres grandes parques cercanos: Parque Ameghino, Parque España y Parque Patricios.

Además, se incorporan ejemplares elegidos por los propios trabajadores del vacunatorio como sus favoritos, reforzando el vínculo entre la obra, el territorio y la comunidad.

El Hospital Muñiz, especializado en enfermedades infecciosas agudas, fue concebido por su fundador, José Penna, con un entorno verde pensado para favorecer la salud mental de pacientes y personal.

Hernán Pitto Bellocchio

En este contexto, la muestra resignifica el espacio sanitario: tilos, tipas, gomeros, pasifloras y jazmines, entre otras especies, cubren las paredes desde el suelo hasta el techo, sin distinción entre plantas autóctonas o foráneas. Los autores subrayan: “Como en el hospital, todas las especies son recibidas, sin importar su procedencia”.

La iniciativa se inscribe en la quinta edición de BIENALSUR, la bienal de arte contemporáneo incubada en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que extiende su red global por más de 19.000 kilómetros y aborda temáticas como medio ambiente, migraciones, memoria, inteligencia artificial, futuros posibles y derechos humanos.

La bienal actúa desde la voz de los artistas, sin orientación impuesta por comisarios ni temas predefinidos, y sus muestras surgen de convocatorias internacionales abiertas.