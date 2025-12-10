Visitar el Palacio de Versalles en 2026 será más caro para los viajeros de América latina, Estados Unidos y China

El Palacio de Versalles subirá el precio de la entrada para visitantes no europeos a 35 euros desde enero de 2026 (Foto: archivo AP)

El Palacio de Versalles aumentará en 2026 el precio de la entrada para las visitantes que no sean europeos, una medida similar a la que se anunció para el museo del Louvre. A partir del 14 de enero, los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) deberán pagar 35 euros (41 dólares) para visitar la residencia de Luis XIV frente a los 32 (37 dólares) actuales, lo que supone un aumento del 9,4%.

Está previsto que esta medida genere 9,3 millones de euros (10,8 millones de dólares) adicionales al año según las proyecciones basadas en la afluencia de 2024. El palacio de Versalles recibió el año pasado 8,4 millones de visitantes, 83% de los cuales extranjeros. Entre los más numerosos figuran ciudadanos de Estados Unidos (15%), de China e Italia (ambos con un 6%) y de Brasil (4%) y México (3%), según el informe anual del establecimiento.

El Palacio de Versalles, situado en las afueras de París, comenzó como un modesto pabellón de caza en el siglo XVII. Bajo el reinado de Luis XIV, el espacio fue transformado en uno de los complejos palaciegos más impresionantes de Europa. El monarca trasladó allí la corte y el gobierno de Francia en 1682, estableciendo a Versailles como símbolo de poder absoluto y refinamiento arquitectónico durante el Antiguo Régimen.

En 2024, el Palacio de Versalles recibió 8,4 millones de visitantes, de los cuales el 83% fueron extranjeros(Foto: AP/Michel Euler)

Se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al suroeste del centro de París. Para llegar desde la capital francesa, una de las formas más utilizadas es el tren de cercanías RER línea C, que conecta varias estaciones céntricas de París (como Saint-Michel, Notre-Dame o Musée d’Orsay) con la estación Versailles Château Rive Gauche. El trayecto en tren suele durar entre 35 y 40 minutos.

Otra opción incluye utilizar trenes SNCF desde la estación de Montparnasse hasta Versailles Chantiers o desde la estación Saint-Lazare hasta Versailles Rive Droite. En ambos casos, el viaje en tren dura aproximadamente media hora y al llegar, el palacio se encuentra a unos 10 o 15 minutos a pie desde las estaciones.

El conjunto de Versalles destaca por su arquitectura clásica y sus extensos jardines diseñados por André Le Nôtre. La disposición de las fuentes, esculturas y parterres refuerza la armonía del lugar. Entre los espacios interiores, la Galería de los Espejos se distingue por sus dimensiones, su techo decorado y las numerosas ventanas y espejos que reflejan la luz natural, creando un efecto visual único.

Versalles, símbolo del poder de Luis XIV, destaca por su arquitectura clásica y sus jardines diseñados por André Le Nôtre (Foto: archivo EFE/J.L Pino/cg)

El palacio es uno de los principales destinos turísticos de Francia: los recorridos incluyen los salones reales, los apartamentos privados, la capilla real y la Ópera. Los jardines, con sus fuentes en funcionamiento durante ciertas épocas del año, los dominios del Trianón y la Aldea de la Reina, ofrecen una visión amplia de la vida cortesana y la evolución del arte paisajístico francés.

A finales de noviembre, el museo del Louvre también decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del EEE. A partir del 14 de enero, tendrán que pagar 32 euros (37 dólares), en lugar de los 22 (25 dólares) actuales, lo que representa un aumento del 45%.

Fuente: AFP