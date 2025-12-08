Cultura

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Nació con una enfermedad grave y a los diez años pasó por una operación difícil que la salvó. Con los versos donde contó esto escribió un libro premiado

Guardar
La poeta y un libro conmovedor, escrito a partir de una experiencia propia

“En el Garrahan no sobra nadie”, dirá Marina Cavalletti antes de empezar a leer sus poemas en el FLIPPAS, el Festival Latinoamericano Independiente de Poesía y Prosa del Atlántico Sur que se está desarrollando en Nueva Atlantis, ahí al lado de Mar de Ajó.

Cavalletti sabe de qué habla. Nació con una enfermedad que se llama “parálisis cerebral” y que le afectaba los miembros inferiores. “Tuve mi propia crucifixión/ no quiero blasfemar/ pero la tuve:/ todo fue/ alarido/ cuando abrí/ los ojos”, escribe en Hospital pediátrico, el libro con el que ganó, en 2022, el primer premio del 14° Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares y que será el que ahora lea en el Festival.

Marina Cavalletti (en el centro),
Marina Cavalletti (en el centro), en el festival FLIPPAS 2025

A los diez años, en el Garrahan, la operaron. Le estiraron los músculos de la ingle, las rodillas y los tobillos. Pasó cuarenta días internada, con un yeso que le separaba las piernas. Le cambiaron la vida, le salvaron la vida. Lo dice, pero ni hace falta. Cavalletti es Profesora de Letas, Magister en Escritura Creativa, ha trabajado como periodista y da clases en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

“Por mucho tiempo no pude pasar por la puerta del Garrahan sin ponerme a llorar. Hasta que decidí volver, hacer una especie de trabajo antropológico y adentrarme en mi mayor temor, mi mayor dolor, que estaba en ese hospital”, ha declarado.

Aquí, algunos de esos poemas:

De “Hospital pediátrico”

Viaje

salí de mí cuando me operaban

flotaba como un fantasmita

no sabía si iba a volver

ellos hacían chistes negros

tenían frío

el escalpelo flameaba

como una bandera

de paz

o de derrota

"Hospital pediátrico", de Marina Cavalletti
"Hospital pediátrico", de Marina Cavalletti

Carnaval

me pregunto

si se puede ser feliz

en un hospital pediátrico

mientras todos

disfrutan del verano

y acá estamos

desfigurados entre juguetes

deseando

el agua

la harina

el pasto húmedo

salir

......................................................

Serenata

Nací con el cuerpo roto

pero la primavera

me trajo un pájaro

él cantó para mis piernas enjauladas

presas políticas

de una infancia

donde no estaba

permitido correr.

La poeta Marina Cavalletti.
La poeta Marina Cavalletti.

Andar personal

Transito la vida

a paso ebrio,

de mi boca salen confesiones

que muchos atribuyen a una borrachera.

Me embriago

de un espejismo más potente que el alcohol:

los márgenes.

....................................................

Atómica

Hiroshima soy yo

Vietnam soy yo

La niña grita desnuda

corre

se aturde

sin dirección.

Y estalla.

Temas Relacionados

Marina CavallettiPoesíaFestival literario

Últimas Noticias

¿Puede un niño pintar como Jackson Pollock? La ciencia dice que sí

Un curioso experimento revela que las obras del pintor estadounidense comparten similitudes sorprendentes con las creaciones de niños, desatando nuevas preguntas sobre el papel de la fisiología en el arte abstracto

¿Puede un niño pintar como

Identifican como expoliada por los nazis una obra de Jacques-Louis David en el Palacio de Versalles

La pieza, adquirida en 1951 a un marchante de arte, fue reconocida por un heredero

Identifican como expoliada por los

Robaron 8 grabados de Matisse y 5 de Portinari de la biblioteca en San Pablo

Dos hombres armados sustrajeron las obras de una muestra dedicada a libros raros. Huyeron por la puerta

Robaron 8 grabados de Matisse

Los trabajadores del Louvre convocan a una huelga

Tres sindicatos del museo parisino llaman a reclamar contra las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes”

Los trabajadores del Louvre convocan

Tips de ortografía: triaje, no triage

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: triaje, no
DEPORTES
DJ, mesas VIP y la

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

TELESHOW
Nicole Neumann tajante sobre el

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados globales se mantienen

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense

¿Puede un niño pintar como Jackson Pollock? La ciencia dice que sí

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón y activó una alerta por tsunami