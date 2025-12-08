Cultura

El aniversario del Papa Francisco será celebrado con un concierto sacro en Buenos Aires

La Basílica de Nuestra Señora de la Merced albergará una función especial que reunirá obras históricas y el estreno de una cantata dedicada al pontífice, con la participación de destacados músicos y coros argentinos

Un homenaje musical sin precedentes celebrará el aniversario del nacimiento del Papa Francisco con el estreno de la Cantata Sacra Nican Mopohua, una obra del compositor Pedro Chemes que se presentará el 17 de diciembre a las 20h en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced en Buenos Aires. Este evento, de acceso libre y gratuito, se enmarca en la conmemoración de 300 años de música sacra en Latinoamérica y busca resaltar la herencia jesuita y el diálogo entre culturas a través de la música.

La elección de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, uno de los templos católicos más antiguos de la ciudad, no es casual. Construida por los arquitectos jesuitas e italianos Giovanni Andrea Bianchi y Giovanni Battista Prímoli, la iglesia será el escenario de un programa que une pasado y presente. El repertorio incluye obras de dos compositores jesuitas de origen italiano que marcaron el desarrollo musical en el antiguo Virreinato del Perú: Doménico Zipoli y Roque Ceruti.

Doménico Zipoli (1688–1726), considerado el músico europeo más relevante del período virreinal, desarrolló su labor en las misiones jesuíticas del sur del continente, especialmente en Córdoba, Argentina. Su música, que fusiona la tradición barroca europea con elementos del Nuevo Mundo, será representada en el concierto a través de sus Salmos de Vísperas. El programa incluye piezas como Dixit (5 minutos), Beatus ille servus (2 minutos), Fidelis servus (1 minuto y 30 segundos) y Confitebor (9 minutos).

Coro Nacional de Música Argentina
Coro Nacional de Música Argentina

Por su parte, Roque Ceruti (1683–1760), radicado en Lima, Perú, es uno de los grandes exponentes del barroco colonial andino. Su obra Hoy que Francisco reluce (7 minutos) destaca por una sensibilidad profunda y una armonía con la devoción y el esplendor litúrgico de su época. Los textos de las obras de Zipoli y Ceruti han sido escritos por el director Federico Ciancio.

El punto culminante de la velada será el estreno absoluto de la Cantata Sacra Nican Mopohua de Pedro Chemes, dedicada al Papa Francisco. Esta composición, inspirada en el espíritu integrador de la tradición jesuita, está escrita en náhuatl y castellano, y cuenta con textos originales del propio Chemes. El proceso creativo se enriqueció con el asesoramiento del Dr. Salvador Reyes Equiguas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en lengua náhuatl y cultura mexicana del periodo colonial. La obra busca tender puentes entre las raíces indígenas y la herencia católica, en sintonía con el mensaje de inclusión y diálogo promovido por el Papa.

Pedro Chemes
Pedro Chemes

La interpretación estará a cargo del Coro Nacional de Música Argentina y el Ensamble Interamericano Contemporáneo, un grupo formado especialmente para la ocasión con músicos destacados de las principales orquestas de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Federico Ciancio. La presentación del concierto estará en manos del docente y crítico musical Santiago Giordano.

El evento cuenta con el respaldo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, el Arzobispado de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad Nacional Autónoma de México. La organización ha dispuesto que la entrada sea libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo del espacio.

Ensamble Interamericano
Ensamble Interamericano

El programa, titulado “300 años de música sacra”, se presenta como un tributo al legado musical y espiritual de la región, en coincidencia con el aniversario del nacimiento del Padre Jorge Bergoglio. La cita es el miércoles 17 de diciembre a las 20h en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 209, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

“El trabajo cuenta con textos de Pedro Chemes y fue realizado con el valioso asesoramiento del Dr. Salvador Reyes Equiguas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en lengua náhuatl y en la cultura mexicana del periodo colonial”, destaca la organización. Además, se subraya que “el ingreso es por orden de llegada hasta completar el aforo del espacio”.

