De “E.T.” a “Dune” y “Alien”: el maestro de las criaturas del cine en una gran retrospectiva en el MoMA

El Museum of Modern Art rinde tributo al genio italiano con un ciclo de filmes que repasa su carrera, desde sus inicios en Italia hasta sus inolvidables colaboraciones en Hollywood

Carlo Rambaldi y una figura
Carlo Rambaldi y una figura de "E.T." (Fundación Carlo Rambaldi)

La figura de Carlo Rambaldi, el legendario creador de efectos especiales que dio vida a criaturas emblemáticas del cine, será el centro de una celebración en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York a partir del 10 de diciembre.

El museo presentará una retrospectiva de dos semanas con la proyección de quince películas que exhiben el trabajo artesanal de Rambaldi, en un momento en que la industria cinematográfica debate el papel de la intervención humana frente a la tecnología digital.

El homenaje a Rambaldi se suma a una serie de reconocimientos que han marcado el centenario de su nacimiento, que se cumpliría este otoño. Durante la primavera, su hija Daniela Rambaldi coorganizó una exposición en el Long Island City Culture Lab de Nueva York, dedicada al intercambio creativo entre Italia y Estados Unidos. En julio, el artista recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, consolidando su legado en la historia del cine.

"Still from Deep Red" (1975),
"Still from Deep Red" (1975), de Dario Argento (American Genre Film Archive)

Rajendra Roy, jefe de curaduría de cine en el MoMA, destacó la vigencia del trabajo de Rambaldi en la era digital. En declaraciones por correo electrónico a Artnet News, Roy afirmó: “El legado de Carlo Rambaldi es una prueba irrefutable del valor de lo hecho a mano y construido físicamente”. Para Roy, la obra de Rambaldi representa una defensa de los efectos prácticos en un contexto donde la creación digital domina la industria.

Nacido en Vigarano Mainarda, en el norte de Italia, Rambaldi encontró su vocación observando a su padre en el taller familiar, lo que despertó su interés por la marionetería, el dibujo y la escultura.

A los nueve años, la proyección de King Kong (1933) lo impactó profundamente y orientó su futuro profesional. Posteriormente, estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, donde desarrolló una afinidad por la anatomía y se inspiró en artistas como Pablo Picasso y el expresionista italiano Renato Guttuso.

Jessica Lange en el film
Jessica Lange en el film "King Kong", de 1976

Su primer encargo cinematográfico llegó en 1956, cuando diseñó un dragón de dieciséis metros (52 pies) que escupía fuego para la película de fantasía italiana La sangre del dragón, dirigida por Giacomo Gentilomo.

A partir de entonces, colaboró con los directores más reconocidos de Italia, como Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini y Dario Argento, participando en filmes de autor, giallo y de explotación. La verosimilitud de sus efectos alcanzó tal nivel que fue llamado a testificar en defensa del director Lucio Fulci, acusado de maltratar perros durante el rodaje de Lizard In A Woman’s Skin (1971). En el tribunal, Rambaldi demostró el funcionamiento de sus trucos visuales, probando que ningún animal había sido dañado.

El salto a Estados Unidos se produjo poco después, cuando fue convocado para trabajar en King Kong (1976), cerrando así un círculo vital iniciado en su infancia. Este proyecto le abrió las puertas a producciones estadounidenses de gran presupuesto. El modelo original de E.T., por ejemplo, tuvo un costo de USD 1,5 millones, aunque Steven Spielberg bromeó en una ocasión diciendo que Marlon Brando habría costado el triple.

Alien (1979)
Alien (1979)

La serie de proyecciones del MoMA, organizada en colaboración con los estudios Cinecittà de Roma, recorre las distintas etapas de la carrera de Rambaldi, alternando superproducciones de Hollywood con su vasta obra italiana. El ciclo se inaugura con Deep Red (1975), de Argento, para la que Rambaldi creó cabezas y partes del cuerpo mecánicas que contribuyeron a la atmósfera sangrienta del filme. King Kong se proyectará el 11 de diciembre, seguido de Dune (1984) el día 12, donde destacan los gigantescos gusanos de arena y el inquietante Navegante, ambos diseñados por Rambaldi.

El director David Lynch reconoció la impronta personal de Rambaldi en sus creaciones. Según Lynch, “Tengo una teoría sobre Carlo Rambaldi: siempre se construye a sí mismo. Y así, de alguna manera, el Navegante me parece que se parece un poco a Carlo Rambaldi. ¡Y E.T. se parece exactamente a Carlo Rambaldi!”.

"Dune" (1984), de David Lynch
"Dune" (1984), de David Lynch

Cada una de las quince películas seleccionadas se proyectará dos veces, pero nunca en el mismo día. Durante los catorce días consecutivos del evento, habrá al menos dos funciones seguidas, lo que convierte la muestra en una oportunidad para revisitar el cine anterior a la era del CGI.

Rambaldi, de hecho, no simpatizaba con la tecnología digital. En palabras del propio artista: “El secreto de crear lo que la tecnología no puede expresar reside en el trabajo del artesano, capaz de desarrollar características que tocan nuestras emociones más profundas”.

